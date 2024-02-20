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Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi
Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi
Sputnik Türkiye
Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hocasından istediği süreyi bulamazken İspanyol ekibinin yıldız oyuncularından Toni Kroos katıldığı bir... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T06:48+0300
2024-02-20T06:48+0300
spor
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futbol
toni kroos
real madrid
podcast
türk
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak beklediği süreyi teknik direktör Ancelotti'den bir türlü bulamayan Arda Güler için Türk futbolseverler sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.Bu durumun herkes gibi farkında olan yıldız oyuncu Toni Kroos da bu duruma dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.
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arda güler, futbol, toni kroos, real madrid, podcast , türk, türkiye futbol federasyonu (tff), carlo ancelotti, maç, taraftar
arda güler, futbol, toni kroos, real madrid, podcast , türk, türkiye futbol federasyonu (tff), carlo ancelotti, maç, taraftar

Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi

06:48 20.02.2024
© Burak Akbulutİspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Burak Akbulut
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Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hocasından istediği süreyi bulamazken İspanyol ekibinin yıldız oyuncularından Toni Kroos katıldığı bir programda Türk taraftarlara seslendi.
Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak beklediği süreyi teknik direktör Ancelotti'den bir türlü bulamayan Arda Güler için Türk futbolseverler sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.
Bu durumun herkes gibi farkında olan yıldız oyuncu Toni Kroos da bu duruma dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.
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