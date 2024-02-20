https://sputniknews.com.tr/20240220/arda-guler-tepkilerine-kayitsiz-kalmadi-toni-kroos-turk-taraftarlara-seslendi-1080901016.html

Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi

Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi

Sputnik Türkiye

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler hocasından istediği süreyi bulamazken İspanyol ekibinin yıldız oyuncularından Toni Kroos katıldığı bir... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T06:48+0300

2024-02-20T06:48+0300

2024-02-20T06:48+0300

spor

arda güler

futbol

toni kroos

real madrid

podcast

türk

türkiye futbol federasyonu (tff)

carlo ancelotti

maç

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Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak beklediği süreyi teknik direktör Ancelotti'den bir türlü bulamayan Arda Güler için Türk futbolseverler sosyal medyada tepkilerini dile getirmeye devam ediyor.Bu durumun herkes gibi farkında olan yıldız oyuncu Toni Kroos da bu duruma dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.Bir podcast programında konuşan Kroos, Türk taraftarların Arda Güler'e olan ilgisi için "Türk taraftarlar, Arda Güler'in Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duyuyorlar. Biraz sabırsızlanıyorlar ve tabii ki bir an önce oynamasını istiyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var ve durumu kesinlikle çok iyi idare edecektir" ifadelerini kullandı.

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arda güler, futbol, toni kroos, real madrid, podcast , türk, türkiye futbol federasyonu (tff), carlo ancelotti, maç, taraftar