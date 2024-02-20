Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba'ya tehdit: 'Pisliklerini anlatırım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kırmızı rujun gücü ve otoriteyi temsil ettiği düşünülüyor'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli ikramiyeleri nasıl eridi?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Çocuklarda büyüme ağrısı sanılan şeyin kanser çıkma olasılığı
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
6 Şubat depreminin ekonomik ve sosyal etkileri
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ukrayna ordusunun Avdeyevka bozgunu
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat açıkladı: Bir ülke, Rus teçhizatını ABD’ye devretme kararını iptal etti
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Parlamentosu üyeleri, İsrail’in FIFA ve uzaklaştırılmasını talep etti
17:50
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Macar Dışişleri Bakanı: ABD'nin İsveç baskısı yapmasını tavsiye etmem
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunun “kalesi” olarak görülüyordu: Avdeyevka neden önemli?
18:32
4 dk
SESLİ HABER
Enerji uzmanı Putin'in sözlerini Sputnik'e değerlendirdi: Yeni yatırımlar gelebilir.
18:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Elon Musk: Ne kadar uzun sürerse Rusya için o kadar iyi olacak
19:17
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınında itiraf gibi manşet: İran’daki patlamaların arkasında İsrail var
19:37
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
En fazla zarar eden takımlar listesinde Türkiye'den 4 takım var
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
10 dk
30 DAKİKA
Merkez Bankası neyi yanlış okuyor?
10:30
35 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240220/besiktas-emirhan-delibasin-babasindan-samet-aybabaya-tehdit-pisliklerini-anlatirim-1080902575.html
Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba'ya tehdit: 'Pisliklerini anlatırım'
Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba'ya tehdit: 'Pisliklerini anlatırım'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş canlı yayında konuştu. Murat Delibaş'ın Beşiktaş Futbol Takımları Genel... 20.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-20T08:42+0300
2024-02-20T08:48+0300
spor
futbol
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
emirhan delibaş
samet aybaba
tinder
transfer
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902838_0:27:730:437_1920x0_80_0_0_5077790f2644d09c7d74d49285434ea8.png
Beşiktaş'ta genç futbolcu Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi dün karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. Sosyal medyada arkadaşlık uygulaması üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği Emirhan Delibaş'ın sözleşmesinin feshedilmesi dikkat çekti.Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı Emirhan Delibaş için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:İddiaları reddettiBeşiktaş'ın karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı Emirhan Delibaş, sözleşmesi feshedilmeden kısa süre önce bir açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. Emirhan Delibaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.Babası konuştu: 'Dünya basınında bile rezil olduk'Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucunda feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye konuştu. Beşiktaş'ın fesih kararı sonrası şok geçirdiklerini belirten Murat Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk" dedi.Beşiktaş'ın fesih sürecinde kendileriyle temasa geçmediğini vurgulayan Murat Delibaş, "Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler" diye konuştu.'Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım'Fesih kararının Samet Aybaba'dan kaynaklandığını belirten Murat Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz" açıklamasını yaptı.'Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor'Samet Aybaba'nın devre arasında Emirhan Delibaş'ı İskenderunspor'a göndermek istediğini ve bu kararın bu nedenle alındığını vurgulayan Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240220/arda-guler-tepkilerine-kayitsiz-kalmadi-toni-kroos-turk-taraftarlara-seslendi-1080901016.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/14/1080902838_0:0:730:548_1920x0_80_0_0_4045d6116ed255f31204d921150a869f.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emirhan delibaş, emirhan delibaş kim, emirhan delibaş kimdir, emirhan delibaş beşiktaş, emirhan delibaş tinder, emirhan delibaş instagram, emirhan delibaş kaç yaşında
emirhan delibaş, emirhan delibaş kim, emirhan delibaş kimdir, emirhan delibaş beşiktaş, emirhan delibaş tinder, emirhan delibaş instagram, emirhan delibaş kaç yaşında

Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba'ya tehdit: 'Pisliklerini anlatırım'

08:42 20.02.2024 (güncellendi: 08:48 20.02.2024)
© Fotoğraf : TinderEmirhan Delibaş
Emirhan Delibaş - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
© Fotoğraf : Tinder
Abone ol
Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş canlı yayında konuştu. Murat Delibaş'ın Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ile ilgili açıklamaları gündeme geldi.
Beşiktaş'ta genç futbolcu Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi dün karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. Sosyal medyada arkadaşlık uygulaması üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği Emirhan Delibaş'ın sözleşmesinin feshedilmesi dikkat çekti.
Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı Emirhan Delibaş için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

İddiaları reddetti

Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı Emirhan Delibaş, sözleşmesi feshedilmeden kısa süre önce bir açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. Emirhan Delibaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.

Babası konuştu: 'Dünya basınında bile rezil olduk'

Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucunda feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye konuştu. Beşiktaş'ın fesih kararı sonrası şok geçirdiklerini belirten Murat Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk" dedi.
Beşiktaş'ın fesih sürecinde kendileriyle temasa geçmediğini vurgulayan Murat Delibaş, "Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler" diye konuştu.

'Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım'

Fesih kararının Samet Aybaba'dan kaynaklandığını belirten Murat Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz" açıklamasını yaptı.

'Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor'

Samet Aybaba'nın devre arasında Emirhan Delibaş'ı İskenderunspor'a göndermek istediğini ve bu kararın bu nedenle alındığını vurgulayan Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" dedi.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
SPOR
Arda Güler tepkilerine kayıtsız kalmadı: Toni Kroos Türk taraftarlara seslendi
06:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала