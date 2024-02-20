https://sputniknews.com.tr/20240220/besiktas-emirhan-delibasin-babasindan-samet-aybabaya-tehdit-pisliklerini-anlatirim-1080902575.html

Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba'ya tehdit: 'Pisliklerini anlatırım'

Emirhan Delibaş'ın babasından Samet Aybaba'ya tehdit: 'Pisliklerini anlatırım'

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş canlı yayında konuştu. Murat Delibaş'ın Beşiktaş Futbol Takımları Genel... 20.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-20T08:42+0300

2024-02-20T08:42+0300

2024-02-20T08:48+0300

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Beşiktaş'ta genç futbolcu Emirhan Delibaş'ın sözleşmesi dün karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. Sosyal medyada arkadaşlık uygulaması üzerinden bir profil oluşturduğu iddiaları sonrası siyah-beyazlı taraftarların tepki gösterdiği Emirhan Delibaş'ın sözleşmesinin feshedilmesi dikkat çekti.Beşiktaş'ın karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı Emirhan Delibaş için yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:İddiaları reddettiBeşiktaş'ın karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığı Emirhan Delibaş, sözleşmesi feshedilmeden kısa süre önce bir açıklama yapmış ve iddiaları reddetmişti. Emirhan Delibaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma olan bağlılığımın sorgulanamayacağını belirtmek istiyorum. Beşiktaş benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.Babası konuştu: 'Dünya basınında bile rezil olduk'Beşiktaş'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşma sonucunda feshettiği Emirhan Delibaş'ın babası Murat Delibaş, Beyaz TV'ye konuştu. Beşiktaş'ın fesih kararı sonrası şok geçirdiklerini belirten Murat Delibaş, "Şok geçirdik. Kendisi böyle bir şey paylaşmadı aslında. Arkadaş grubunda böyle bir şey yaptıklarını söyledi, paylaşılmadı. Çocuk yıkıldı açıkçası. Beşiktaş, Aboubakar'ı saç ektirmeden diskalifiye etmişti, bahane arıyorlardı muhtemelen bizim çocukla ilgili. Hepimiz şoktayız, kendimize gelemedik. Dünya basınında bile rezil olduk" dedi.Beşiktaş'ın fesih sürecinde kendileriyle temasa geçmediğini vurgulayan Murat Delibaş, "Ayıp ya! Benim oğlum orada 11 senedir iyi kötü mücadele etti. 11 senemiz geçti. Herhangi bir bilgi olmadan, sorular sormadan, bize danışmadan, sözleşmeyi de anlaşmalı yaptılar. Karşılıklı fesih, çocuk da o panikte neyi imzaladığını bilmiyor. Bizimle hiçbir şekilde temasa geçmediler" diye konuştu.'Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım'Fesih kararının Samet Aybaba'dan kaynaklandığını belirten Murat Delibaş, "Samet Aybaba'dan kaynaklanan bir şey. Ben bizzat kulübe gideceğim, televizyona da gideceğim. Samet Hoca'nın pisliklerini de anlatırım. O adam ya! 20 yaşındaki çocuğa baskı yapılmaz" açıklamasını yaptı.'Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor'Samet Aybaba'nın devre arasında Emirhan Delibaş'ı İskenderunspor'a göndermek istediğini ve bu kararın bu nedenle alındığını vurgulayan Murat Delibaş, "Beşiktaş'ta birçok dolap dönüyor, gençler harcanıyor! Samet Aybaba oğlumu bilerek, isteyerek harcadı. Samet Aybaba devre arası 3-4 teklif olmasına rağmen Emirhan'ı odasına çağırıp İskendurspor'a göndermek istedi, o da gitmediği için bunlar oldu" dedi.

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