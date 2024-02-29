https://sputniknews.com.tr/20240229/ziraat-turkiye-kupasinda-yari-final-eslesmeleri-belli-oldu-1081240333.html

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T23:48+0300

2024-02-29T23:48+0300

2024-02-29T23:48+0300

ziraat türkiye kupası

spor

eşleşme

yarı final

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Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek.

https://sputniknews.com.tr/20240229/galatasaray-ziraat-turkiye-kupasina-veda-etti-1081239253.html

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ziraat türkiye kupası, eşleşme, yarı final