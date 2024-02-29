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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T23:48+0300
2024-02-29T23:48+0300
ziraat türkiye kupası
spor
eşleşme
yarı final
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Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek.
https://sputniknews.com.tr/20240229/galatasaray-ziraat-turkiye-kupasina-veda-etti-1081239253.html
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ziraat türkiye kupası, eşleşme, yarı final
ziraat türkiye kupası, eşleşme, yarı final

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

23:48 29.02.2024
© AAZiraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmelerinde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç üzerinden oynanan çeyrek final müsabakalarında rakiplerine üstünlük kuran MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Beşiktaş ve VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.
Bu müsabakalardan mağlup ayrılan Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve Galatasaray ise kupaya veda etti.
Çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde Beşiktaş, MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise Fatih Karagümrük ile finale çıkma mücadelesi verecek.
Ziraat Türkiye Kupası, futbol, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
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