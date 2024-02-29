https://sputniknews.com.tr/20240229/galatasaray-ziraat-turkiye-kupasina-veda-etti-1081239253.html

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e sahasında 2-0 mağlup olarak organizasyona veda etti. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T22:45+0300

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spor

galatasaray

ziraat türkiye kupası

veda

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 mağlup eden VavaCars Fatih Karagümrük yarı finale yükseldi.Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.58. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu, altıpas çizgisi üzerinde kafa vuruşunu yaptı. Direğe çarpan meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.62. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Zaha, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, bu şut sonrası meşin yuvarlağı kontrol etti.70. dakikada Lasagna'nın getirdiği topta Mendes, ceza sahası içinden şutunu çekti. Bu vuruş sonrası meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.77. dakikada Köhn, ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert şut çekti. Bu vuruş sonrası direğe çarpan meşin yuvarlağı Fatih Karagümrük savunması taca gönderdi.84. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sanchez'in kaptırdığı top sonrası hızlı çıkan Fatih Karagümrük'te Mendes, ceza sahası dışı sol çaprazından bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.90+2. dakikada Lasagna'nın attığı pasta savunma arkasına sarkan Mendes, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.Müsabaka, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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galatasaray, ziraat türkiye kupası, veda