Saran Holding'den yayın hakları ihalesinin iptaline tepki

"İhale şartnamesine yegane uygun ve üstelik içinde bulunduğumuz sezonun yaklaşık 60 milyon avro üzerinde, açık ara en yüksek teklifi veren Saran Holding'in bu ihaleyi kazanmış olması gerekirdi. Zira, ihalenin mantığı, şartları sağlayan ve en yüksek bedeli veren şirket ile anlaşılmasıdır. Bir kez daha yaşanan bu hukuksuzluğu, son derece nezaketsizce sosyal medya üzerinden takip etmek durumunda kalmış bulunmaktayız. Hatırlatmak isteriz ki, TFF kamu adına Türk futbolunu yönetmekle görevlendirilmiş bir kurumdur. Bu vazifeyi yerine getirirken sadece Türk futbol camiasının haklarını korumayı hedeflemelidir. Bu ilkelere açık aykırılık içeren bu ihale sürecinin iptaliyle ilgili, tarafımızdan tüm hukuki yollara başvurulacaktır."