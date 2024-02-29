https://sputniknews.com.tr/20240229/futbol-yayin-ihalesi-iptal-edildi-1081226797.html
Futbol yayın ihalesi iptal edildi
Futbol yayın ihalesi iptal edildi
Sputnik Türkiye
Süper Lig’in yayıncı kuruluşunun belirlenmesi için düzenlenen ihale iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu birazdan açıklama yapacak. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T16:58+0300
2024-02-29T16:58+0300
2024-02-29T17:17+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
lig
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Süper Lig'de yeni dönemde yayıncı kuruluşun kim olacağı belirsizliğini korurken sürpriz bir gelişme gelişme yaşandı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yayın ihalesi TFF'nin ihaleye katılan iki firmaya rakam arttırın talebinin kabul görmemesi nedeniyle iptal edildi.Kısa bir süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni yol haritasıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/tff-acikladi-ozkalfa-istifa-etti-1081168140.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), lig
türkiye futbol federasyonu (tff), lig
Futbol yayın ihalesi iptal edildi
16:58 29.02.2024 (güncellendi: 17:17 29.02.2024)
Süper Lig’in yayıncı kuruluşunun belirlenmesi için düzenlenen ihale iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu birazdan açıklama yapacak.
Süper Lig'de yeni dönemde yayıncı kuruluşun kim olacağı belirsizliğini korurken sürpriz bir gelişme gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yayın ihalesi TFF'nin ihaleye katılan iki firmaya rakam arttırın talebinin kabul görmemesi nedeniyle iptal edildi.
Kısa bir süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni yol haritasıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.