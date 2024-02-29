https://sputniknews.com.tr/20240229/futbol-yayin-ihalesi-iptal-edildi-1081226797.html

Futbol yayın ihalesi iptal edildi

Futbol yayın ihalesi iptal edildi

Sputnik Türkiye

Süper Lig’in yayıncı kuruluşunun belirlenmesi için düzenlenen ihale iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu birazdan açıklama yapacak. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T16:58+0300

2024-02-29T16:58+0300

2024-02-29T17:17+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

lig

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Süper Lig'de yeni dönemde yayıncı kuruluşun kim olacağı belirsizliğini korurken sürpriz bir gelişme gelişme yaşandı.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yayın ihalesi TFF'nin ihaleye katılan iki firmaya rakam arttırın talebinin kabul görmemesi nedeniyle iptal edildi.Kısa bir süre içinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yeni yol haritasıyla ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20240228/tff-acikladi-ozkalfa-istifa-etti-1081168140.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), lig