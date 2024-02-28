https://sputniknews.com.tr/20240228/tff-acikladi-ozkalfa-istifa-etti-1081168140.html
TFF açıkladı: Özkalfa istifa etti
TFF açıkladı: Özkalfa istifa etti
Sputnik Türkiye
TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:19+0300
2024-02-28T10:19+0300
2024-02-28T10:19+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF açıkladı: Özkalfa istifa etti
Ayrıntılar geliyor
TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı.