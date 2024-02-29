https://sputniknews.com.tr/20240229/rus-vekil-seremet-fransanin-asker-gondermesini-ukraynanin-isgali-sayacagiz-1081209250.html
Rus vekil Şeremet: Fransa’nın asker göndermesini Ukrayna’nın işgali sayacağız
Rus vekil Şeremet: Fransa’nın asker göndermesini Ukrayna’nın işgali sayacağız
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini bu ülkenin işgali... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:42+0300
2024-02-29T10:42+0300
2024-02-29T10:42+0300
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Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, “Halkı, Zelenskiy liderliğindeki Nazi rejiminin rehinesi haline gelen Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesi işgal sayılacak. Fransa da işgalci ve çatışma tarafı olarak sayılacak” ifadesini kullandı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin “ölü ve hayata geçirilemez” olduğunu ve “batmakta olan ve uzatılan her ele yapışmaya çalışan Zelenskiy’i” kurtarmayacağını söyleyen Şeremet sözlerini şöyle sürdürdü:Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html
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fransa, ukrayna, ukrayna ordusu, emmanuel macron, askeri yardım, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, askeri operasyon, fransız askerleri
fransa, ukrayna, ukrayna ordusu, emmanuel macron, askeri yardım, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, askeri operasyon, fransız askerleri
Rus vekil Şeremet: Fransa’nın asker göndermesini Ukrayna’nın işgali sayacağız
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Fransız askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesini bu ülkenin işgali olarak değerlendireceklerini belirtti.
Mihail Şeremet, Sputnik’e açıklamasında, “Halkı, Zelenskiy liderliğindeki Nazi rejiminin rehinesi haline gelen Ukrayna'ya Fransız askerlerinin gönderilmesi işgal sayılacak. Fransa da işgalci ve çatışma tarafı olarak sayılacak” ifadesini kullandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya asker gönderme fikrinin “ölü ve hayata geçirilemez” olduğunu ve “batmakta olan ve uzatılan her ele yapışmaya çalışan Zelenskiy’i” kurtarmayacağını söyleyen Şeremet sözlerini şöyle sürdürdü:
Zelenskiy’in hiç şüphesi olmasın, yabancı ülkeler onu kurtaramayacak. Ukrayna rejimi daha Fransızları hayal kırıklığına uğratacak, tıpkı şimdi komşu Polonya’yı uğrattığı gibi.
Paris’te gerçekleşen Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
, Batılı birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya asker göndermesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan silahlı çatışma yaşanmasının kaçınılmaz hale geleceğini söylemişti.