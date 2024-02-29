Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html
Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir
Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransız ordusunun Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabileceğini söyledi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T00:22+0300
2024-02-29T00:22+0300
ukrayna krizi
fransa
gabriel attal
ukrayna
emmanuel macron
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081198617_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0cfeccf74414b0c67869f620cfa9dd10.jpg
Fransız Senatosu'nda konuşan Attal, “Fransız askerlerinin, eğitim, karadan havaya savunma veya bazı sınırların korunmasında görev almaları söz konusu olabilir” dedi.Attal, ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesi ihtimalinin gözardı edilemeyeceği’ yönündeki açıklamasının ardından ülkede sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u savunmaya çalışarak, “Cumhurbaşkanı tüm sorumluluğuyla bazı olasılıkları prensip olarak dışladığını söyleyebilir mi? Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.Attal ayrıca, AB ülkelerinin ‘Rus tehdidi’ nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedariği konusunda daha ileri adımlar atmaya karar verdiklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-basbakani-scholz-alman-askerleri-ukraynaya-gonderilmeyecek-1081198064.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1d/1081198617_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e937fcce71e919b82bc15798c42a89dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, gabriel attal, ukrayna, emmanuel macron
fransa, gabriel attal, ukrayna, emmanuel macron

Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir

00:22 29.02.2024
© LUDOVIC MARINGabriel Attal
Gabriel Attal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© LUDOVIC MARIN
Abone ol
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransız ordusunun Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabileceğini söyledi.
Fransız Senatosu'nda konuşan Attal, “Fransız askerlerinin, eğitim, karadan havaya savunma veya bazı sınırların korunmasında görev almaları söz konusu olabilir” dedi.
Attal, ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesi ihtimalinin gözardı edilemeyeceği’ yönündeki açıklamasının ardından ülkede sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u savunmaya çalışarak, “Cumhurbaşkanı tüm sorumluluğuyla bazı olasılıkları prensip olarak dışladığını söyleyebilir mi? Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.
Attal ayrıca, AB ülkelerinin ‘Rus tehdidi’ nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedariği konusunda daha ileri adımlar atmaya karar verdiklerini vurguladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
Ukrayna krizi
Almanya Başbakanı Scholz: Alman askerleri Ukrayna'ya gönderilmeyecek
Dün, 23:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала