https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html

Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir

Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir

Sputnik Türkiye

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransız ordusunun Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabileceğini söyledi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T00:22+0300

2024-02-29T00:22+0300

2024-02-29T00:22+0300

ukrayna krizi

fransa

gabriel attal

ukrayna

emmanuel macron

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Fransız Senatosu'nda konuşan Attal, “Fransız askerlerinin, eğitim, karadan havaya savunma veya bazı sınırların korunmasında görev almaları söz konusu olabilir” dedi.Attal, ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesi ihtimalinin gözardı edilemeyeceği’ yönündeki açıklamasının ardından ülkede sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u savunmaya çalışarak, “Cumhurbaşkanı tüm sorumluluğuyla bazı olasılıkları prensip olarak dışladığını söyleyebilir mi? Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.Attal ayrıca, AB ülkelerinin ‘Rus tehdidi’ nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedariği konusunda daha ileri adımlar atmaya karar verdiklerini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-basbakani-scholz-alman-askerleri-ukraynaya-gonderilmeyecek-1081198064.html

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fransa, gabriel attal, ukrayna, emmanuel macron