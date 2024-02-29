https://sputniknews.com.tr/20240229/fransa-basbakani-attal-fransiz-ordusu-ukrayna-sinirlarinin-guvenligini-saglayabilir-1081198773.html
Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir
Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir
Sputnik Türkiye
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransız ordusunun Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabileceğini söyledi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T00:22+0300
2024-02-29T00:22+0300
2024-02-29T00:22+0300
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Fransız Senatosu'nda konuşan Attal, “Fransız askerlerinin, eğitim, karadan havaya savunma veya bazı sınırların korunmasında görev almaları söz konusu olabilir” dedi.Attal, ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesi ihtimalinin gözardı edilemeyeceği’ yönündeki açıklamasının ardından ülkede sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u savunmaya çalışarak, “Cumhurbaşkanı tüm sorumluluğuyla bazı olasılıkları prensip olarak dışladığını söyleyebilir mi? Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.Attal ayrıca, AB ülkelerinin ‘Rus tehdidi’ nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedariği konusunda daha ileri adımlar atmaya karar verdiklerini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/almanya-basbakani-scholz-alman-askerleri-ukraynaya-gonderilmeyecek-1081198064.html
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fransa, gabriel attal, ukrayna, emmanuel macron
fransa, gabriel attal, ukrayna, emmanuel macron
Fransa Başbakanı Attal: Fransız ordusu Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabilir
Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransız ordusunun Ukrayna sınırlarının güvenliğini sağlayabileceğini söyledi.
Fransız Senatosu'nda konuşan Attal, “Fransız askerlerinin, eğitim, karadan havaya savunma veya bazı sınırların korunmasında görev almaları söz konusu olabilir” dedi.
Attal, ‘Ukrayna’ya asker gönderilmesi ihtimalinin gözardı edilemeyeceği’ yönündeki açıklamasının ardından ülkede sert eleştirilere maruz kalan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u savunmaya çalışarak, “Cumhurbaşkanı tüm sorumluluğuyla bazı olasılıkları prensip olarak dışladığını söyleyebilir mi? Ben öyle düşünmüyorum" diye konuştu.
Attal ayrıca, AB ülkelerinin ‘Rus tehdidi’ nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine silah tedariği konusunda daha ileri adımlar atmaya karar verdiklerini vurguladı.