https://sputniknews.com.tr/20240229/manken-simurg-sarsilmaz-muhtarlik-adayligindan-cekildi-1081208654.html

Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi

Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi

Sputnik Türkiye

Diyarbakır’daki muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri aldığını iddia etti ve adaylıktan çekildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T10:46+0300

2024-02-29T10:46+0300

2024-02-29T10:46+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muhtar

simurg sarsılmaz

aday

diyarbakır

seçim

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı. Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını da açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240226/muhtar-muhtar-adayini-oldurdu-1081104037.html

diyarbakır

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