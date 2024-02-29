https://sputniknews.com.tr/20240229/manken-simurg-sarsilmaz-muhtarlik-adayligindan-cekildi-1081208654.html
Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi
Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’daki muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri aldığını iddia etti ve adaylıktan çekildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:46+0300
2024-02-29T10:46+0300
2024-02-29T10:46+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muhtar
simurg sarsılmaz
aday
diyarbakır
seçim
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı. Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını da açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/muhtar-muhtar-adayini-oldurdu-1081104037.html
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simurg sarsılmaz,simurg sarsılmaz nereden aday,simurg sarsılmaz aday mı
Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi
Diyarbakır’daki muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri aldığını iddia etti ve adaylıktan çekildi.
Diyarbakır’ın Bağlar
İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar
adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı
.
Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını da açıkladı.