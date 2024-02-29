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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240229/manken-simurg-sarsilmaz-muhtarlik-adayligindan-cekildi-1081208654.html
Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi
Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi
Sputnik Türkiye
Diyarbakır’daki muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri aldığını iddia etti ve adaylıktan çekildi. 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T10:46+0300
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı. Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını da açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240226/muhtar-muhtar-adayini-oldurdu-1081104037.html
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simurg sarsılmaz,simurg sarsılmaz nereden aday,simurg sarsılmaz aday mı

Manken Simurg Sarsılmaz muhtarlık adaylığından çekildi

10:46 29.02.2024
© Fotoğraf : X/Simurg SarsılmazSimurg Sarsılmaz
Simurg Sarsılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 29.02.2024
© Fotoğraf : X/Simurg Sarsılmaz
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Diyarbakır’daki muhtar adayı Simurg Sarsılmaz ölüm tehditleri aldığını iddia etti ve adaylıktan çekildi.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi için muhtar adaylığını açıklayan model Simurg Sarsılmaz geri çekildiğini açıkladı.
Sarsılmaz, sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığını öne sürerek, muhtar adayı olmaktan vazgeçtiğini söyledi. Sarsılmaz, kendisini tehdit eden sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusuna bulunacağını da açıkladı.
Çankırı'da bir muhtar, husumetli olduğu muhtar adayını bıçaklayarak öldürdü. Katil muhtar, gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Muhtar, muhtar adayını öldürdü
26 Şubat, 12:22
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