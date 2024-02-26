https://sputniknews.com.tr/20240226/muhtar-muhtar-adayini-oldurdu-1081104037.html

Muhtar, muhtar adayını öldürdü

Muhtar, muhtar adayını öldürdü

Sputnik Türkiye

Çankırı'da bir muhtar, husumetli olduğu muhtar adayını bıçaklayarak öldürdü. Katil muhtar, gözaltına alındı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T12:22+0300

2024-02-26T12:22+0300

2024-02-26T12:22+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

muhtar

muhtar adayı

bıçaklama

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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.

https://sputniknews.com.tr/20240220/sarkici-hilal-ozdemir-muhtar-adayi-oldu-1080936478.html

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muhtar, muhtar adayı, bıçaklama