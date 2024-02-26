https://sputniknews.com.tr/20240226/muhtar-muhtar-adayini-oldurdu-1081104037.html
Muhtar, muhtar adayını öldürdü
Muhtar, muhtar adayını öldürdü
Sputnik Türkiye
Çankırı'da bir muhtar, husumetli olduğu muhtar adayını bıçaklayarak öldürdü. Katil muhtar, gözaltına alındı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T12:22+0300
2024-02-26T12:22+0300
2024-02-26T12:22+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
muhtar
muhtar adayı
bıçaklama
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.
https://sputniknews.com.tr/20240220/sarkici-hilal-ozdemir-muhtar-adayi-oldu-1080936478.html
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muhtar, muhtar adayı, bıçaklama
muhtar, muhtar adayı, bıçaklama
Muhtar, muhtar adayını öldürdü
Çankırı'da bir muhtar, husumetli olduğu muhtar adayını bıçaklayarak öldürdü. Katil muhtar, gözaltına alındı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı.