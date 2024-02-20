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Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar adayı oldu
Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar adayı oldu
Sputnik Türkiye
Türkücü Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Özdemir, adaylık duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı ve destek istedi. 20.02.2024, Sputnik Türkiye
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Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı oldu. Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olan Özdemir, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerinin desteğini istedi.NTV'nin haberine göre Sosyal medyadan açıklama yapan Hilal Özdemir, şu ifadeleri kullandı:Hilal Özdemir kimdir?Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir 20 Nisan 1971 tarihinde dünyaya geldi.Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır.1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapmıştır. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır.
https://sputniknews.com.tr/20240126/39-yillik-muhtar-adayliktan-cekilecegini-duyurdu-koltuguna-13-aday-cikti-tadinda-birakmak-lazim-1080057663.html
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hilal özdemir kimdir?
hilal özdemir kimdir?

Şarkıcı Hilal Özdemir muhtar adayı oldu

21:57 20.02.2024
© InstagramTürkücü Hilal Özdemir
Türkücü Hilal Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2024
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Türkücü Hilal Özdemir, Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıkladı. Özdemir, adaylık duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı ve destek istedi.
Türkücü Hilal Özdemir muhtar adayı oldu. Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olan Özdemir, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerinin desteğini istedi.
NTV'nin haberine göre Sosyal medyadan açıklama yapan Hilal Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Saygıdeğer Suadiye mahallesi sakinleri. Sizler beni 30 yıldır sanatçı kimliğimle Hilal Özdemir olarak tanıdınız. Uzun yıllar TRT radyo tv ve özel tv kanallarından evlerinize misafir ettiniz. Şimdi ise güzel mahallemize vizyon sahibi tam bir Cumhuriyet kadını olarak Muhtar adayıyım.Profesyonel iş hayatım sırasında sosyal sorumluluk projelerinin hep içinde oldum,bu projeler nezninde ve sanat hayatımda bir çok ödüller aldım. Halen "Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Anadolu yakası resmi temsilcisi olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktayım. 8 yıldır kişisel gelişim alanında Kozmik şifa, accesbars, eft, nlp, metatron, nefes, regresyon, kişisel koçluk, reiki, kuantum, astroloji, psikoloji gibi egitimlerimi de tamamlayıp bu bağlamda da insanlara şifa alanında destek olmaya şifa vermeye devam ediyorum. Tam bir doğa aşıģı hayvansever ve hayvan dostuyum. Sanatcı ruhum,dinamik yapım ve mahallemin değerlerini ileriye taşımak arzusu ile Muhtarlık görevine siz Suadiye sakinlerimiz ve 40 yıl boyunca babadan devraldığı muhtarlik görevini en iyi şekilde yapan sevgili "Emel Perk Afacan'ın" da desteğiyle Muhtarlık görevine talip oldum. Tüm mahalle sakinlerinin eşit koşullarda hizmet almasını mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim. Saygılarımla...

Hilal Özdemir kimdir?

Türk müzisyen ve Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir 20 Nisan 1971 tarihinde dünyaya geldi.
Türk halk müziği şarkıları söylemektedir. Harika Avcı, Hüner Coşkuner, Nur Ertürk, Ayşe Tunalı gibi çok sayıda sanatçının organizatörlüğünü yapan Atilla Alpsakarya sayesinde tanınmıştır.
1994 yılında çıkardığı İrem Kız albümüyle iyi bir çıkış yapmıştır. 2003 yılında evlenip 2014'te ayrıldığı oyuncu eşi Hazım Körmükçü'den bir oğlu ve bir kızı vardır.
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