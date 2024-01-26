39 yıllık muhtar adaylıktan çekileceğini duyurdu, koltuğuna 13 aday çıktı: 'Tadında bırakmak lazım'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Enerji içeceği kadınları erkeklere göre daha fazla etkiliyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların bilinmeyen tehlikeli tarihi
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Özcan: Türkiye'den çekilen ilaçların yüzde 90'ının eşdeğeri yok
12:05
84 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
13:33
4 dk
SESLİ HABER
Bakan itiraf etti: Veto olursa Avrupa Birliği’nin B planı yok
13:55
2 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Merkez Bankası Başkanı tartışması
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı’nı kim ölümle tehdit etti?
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Ve fotoğrafları yayınladı: Elinde silah var
18:14
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sosyal medya fenomenleri için yeni şart
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
CHP'de PM kritik adaylıkları için toplanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240126/39-yillik-muhtar-adayliktan-cekilecegini-duyurdu-koltuguna-13-aday-cikti-tadinda-birakmak-lazim-1080057663.html
39 yıllık muhtar adaylıktan çekileceğini duyurdu, koltuğuna 13 aday çıktı: 'Tadında bırakmak lazım'
39 yıllık muhtar adaylıktan çekileceğini duyurdu, koltuğuna 13 aday çıktı: 'Tadında bırakmak lazım'
Eskişehir’de 39 yıldır hiçbir seçimi kaybetmeyerek aynı mahallede muhtar olan Ali Al’ın adaylıktan çekileceğini duyurmasıyla koltuğuna 13 kişi talip oldu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T10:36+0300
2024-01-26T10:36+0300
yaşam
muhtar
türkiye
eskişehir
adaylık
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080057452_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_96e53d55c2a84d0ff48eb77501aec7e3.jpg
Eskişehir'in Gültepe Mahallesi’nde 1984 yılından beri 8 dönemdir muhtarlık yapan 78 yaşındaki Ali Al, her şeyi tadında bırakmanın gerektiğini söyleyerek bu seçimlerde adaylıktan çekildi. Girdiği çoğu seçimde rakiplerine büyük oranda oy farkı atan Al, bu güne kadar girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. 39 yıllık muhtarın bu kararını açıklamasının ardından normalde 2 ya da 3 kişinin aday olduğu bilinen muhtarlık koltuğuna bu dönem 13 kişinin talip olduğu öğrenildi. İşin sırrının insanlara iyi davranmak olduğuna dikkat çeken ve bugüne kadar her daim işini çok severek yaptığını ifade eden emektar muhtar, artık hanımıyla birlikte kendisine vakit ayıracağını belirterek yeni gelecek muhtardan insanlara çok iyi davranmasını istedi.“Bırakacağımı açıklamamla muhtarlık için 13 kişi aday oldu”Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al, ‘artık yeter’ diyerek bu dönem adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Her şeyi tadında bırakmak gerektiğine vurgu yapan Al, “Ben muhtarlığı hep severek yaptım. Halk beni bilir. Bilmese 8 dönemdir seçmez. Şimdi bırakacağımı biliyorlar, 13 tane muhtar adayı çıkmış. Evvelden 2-3 tane yine çıkıyordu, ama bu kadar çıkmıyordu. Aslında bu işin özel bir sırrı yok. Sadece insanlara iyi davranmak gerekiyor. Her zaman kendisi veya ailesiyle kim gelirse gelsin, bir kötülüğüm veya art niyetliliğim olmamıştır. Kolay kolay mecbur kalmadığım sürece kimseyi azarlamam. Şu muhtarlığımdan 40 sene geçiyor, 3 kişinin kalbini ya kırdım ya kırmadım. Ne olacak, bu dünyanın işi böyledir. Sırrı insanlara iyi davranmaktır. Öbür muhtar adaylarının da insanlara çok iyi davranmasını bekliyorum. Bana 1 dönem daha yap diyenler var. Ama ağzımdan çıktı, tekrar düşünmüyorum. Gelmem, geri dönüş yapmam” dedi.“Gelen muhtar için her şey hazır, tek yapması gereken buraya oturmak”Bundan sonra kendisine ve ailesine vakit ayıracağını dile getiren Al, “Hanımla doğru dürüst bir yerlere gidemiyoruz. Ne olursa olsun burası bağlıyor. Bizim geldiğimiz zamanlarda Gültepe’de 2 bin 500 seçmen vardı. Şimdi ise 13 bin 338 seçmen bulunuyor. Mahalle çok büyüdü. 17 binin üzerinde nüfus var. O zamanlar 5 bin nüfus ya var ya yoktu. Tahmin ediyorum ki bu sayı 1-2 seneye 20 bine kadar çıkar. Artık altyapı sorunlarımız kalmadı. İlk geldiğimiz zamanlarda kim olursa olsun, hangi partiden olduğu fark etmeksizin bütün belediyelerle iyi ilişkiler kurduk. Her şeyimizi yaptırdık. Gelen muhtar için her şey hazır, tek yapması gereken buraya oturmak” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231023/fakirin-degil-zenginin-yanindayim-diyen-muhtar-adayina-ceza-kesildi-1076636191.html
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1a/1080057452_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_6b4b45e2add172c01e557f765f5160de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
muhtar, türkiye, eskişehir, adaylık, aday
muhtar, türkiye, eskişehir, adaylık, aday

39 yıllık muhtar adaylıktan çekileceğini duyurdu, koltuğuna 13 aday çıktı: 'Tadında bırakmak lazım'

10:36 26.01.2024
© İHA / EMİR ERTEN - SUAT KAÇAR-AW12816239 yıllık muhtarın adaylıktan çekileceğini duyurmasıyla koltuğuna 13 aday çıktı
39 yıllık muhtarın adaylıktan çekileceğini duyurmasıyla koltuğuna 13 aday çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
© İHA / EMİR ERTEN - SUAT KAÇAR-AW128162
Abone ol
Eskişehir’de 39 yıldır hiçbir seçimi kaybetmeyerek aynı mahallede muhtar olan Ali Al’ın adaylıktan çekileceğini duyurmasıyla koltuğuna 13 kişi talip oldu.
Eskişehir'in Gültepe Mahallesi’nde 1984 yılından beri 8 dönemdir muhtarlık yapan 78 yaşındaki Ali Al, her şeyi tadında bırakmanın gerektiğini söyleyerek bu seçimlerde adaylıktan çekildi.
Girdiği çoğu seçimde rakiplerine büyük oranda oy farkı atan Al, bu güne kadar girdiği hiçbir seçimi kaybetmedi. 39 yıllık muhtarın bu kararını açıklamasının ardından normalde 2 ya da 3 kişinin aday olduğu bilinen muhtarlık koltuğuna bu dönem 13 kişinin talip olduğu öğrenildi. İşin sırrının insanlara iyi davranmak olduğuna dikkat çeken ve bugüne kadar her daim işini çok severek yaptığını ifade eden emektar muhtar, artık hanımıyla birlikte kendisine vakit ayıracağını belirterek yeni gelecek muhtardan insanlara çok iyi davranmasını istedi.

“Bırakacağımı açıklamamla muhtarlık için 13 kişi aday oldu”

Gültepe Mahalle Muhtarı Ali Al, ‘artık yeter’ diyerek bu dönem adaylıktan vazgeçtiğini açıkladı. Her şeyi tadında bırakmak gerektiğine vurgu yapan Al, “Ben muhtarlığı hep severek yaptım. Halk beni bilir. Bilmese 8 dönemdir seçmez. Şimdi bırakacağımı biliyorlar, 13 tane muhtar adayı çıkmış. Evvelden 2-3 tane yine çıkıyordu, ama bu kadar çıkmıyordu. Aslında bu işin özel bir sırrı yok. Sadece insanlara iyi davranmak gerekiyor. Her zaman kendisi veya ailesiyle kim gelirse gelsin, bir kötülüğüm veya art niyetliliğim olmamıştır. Kolay kolay mecbur kalmadığım sürece kimseyi azarlamam. Şu muhtarlığımdan 40 sene geçiyor, 3 kişinin kalbini ya kırdım ya kırmadım. Ne olacak, bu dünyanın işi böyledir. Sırrı insanlara iyi davranmaktır. Öbür muhtar adaylarının da insanlara çok iyi davranmasını bekliyorum. Bana 1 dönem daha yap diyenler var. Ama ağzımdan çıktı, tekrar düşünmüyorum. Gelmem, geri dönüş yapmam” dedi.

“Gelen muhtar için her şey hazır, tek yapması gereken buraya oturmak”

Bundan sonra kendisine ve ailesine vakit ayıracağını dile getiren Al, “Hanımla doğru dürüst bir yerlere gidemiyoruz. Ne olursa olsun burası bağlıyor. Bizim geldiğimiz zamanlarda Gültepe’de 2 bin 500 seçmen vardı. Şimdi ise 13 bin 338 seçmen bulunuyor. Mahalle çok büyüdü. 17 binin üzerinde nüfus var. O zamanlar 5 bin nüfus ya var ya yoktu. Tahmin ediyorum ki bu sayı 1-2 seneye 20 bine kadar çıkar. Artık altyapı sorunlarımız kalmadı. İlk geldiğimiz zamanlarda kim olursa olsun, hangi partiden olduğu fark etmeksizin bütün belediyelerle iyi ilişkiler kurduk. Her şeyimizi yaptırdık. Gelen muhtar için her şey hazır, tek yapması gereken buraya oturmak” şeklinde konuştu.
'Fakirin değil, zenginin yanındayım' diyen muhtar adayına ceza kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
YAŞAM
'Fakirin değil, zenginin yanındayım' diyen muhtar adayına ceza
23 Ekim 2023, 15:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала