2024 yerel seçimleri: Muhtar adaylarının 'dikkat çeken' vaatleri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın evinde kazanma rekoru
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Söylemez: Sermaye giriş çıkışı ilk kez ekside
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240228/2024-yerel-secimleri-muhtar-adaylarinin-dikkat-ceken-vaatleri-1081188822.html
2024 yerel seçimleri: Muhtar adaylarının 'dikkat çeken' vaatleri
2024 yerel seçimleri: Muhtar adaylarının 'dikkat çeken' vaatleri
Sputnik Türkiye
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhtar adayları seçim vaatlerini duyurmaya başladı. Türkiye'nin dört bir köşesinde adaylıklarını ilan eden adayların vaatleri... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T19:32+0300
2024-02-28T19:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri
yerel seçimler 2024
muhtar
muhtar adayı
kadın muhtar adayları
arif gökçe
ahmet lebe
necati eren
dursun ali kutanoğlu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103852/87/1038528789_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_6c0bbbff0c513071fefb19bafbdcfa7c.jpg
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Belediye başkan adayları gibi muhtar adayları da seçim kampanyalarına başladı. Türkiye'nin muhtelif mahallelerinde muhtar adayı olarak seçmenden oy isteyen adayların vaatleri ise daha şimdiden konuşulmaya başlandı.'Hem Halk Ozanı hem muhtar adayı'31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimlerde Kars'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nden muhtar adayı halk ozanı Arif Gökçe, evleri gezerek vatandaşlardan sazlı sözlü oy istiyor.20 yıldır Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan 'Aşık Arif Gülcani' mahlaslı Gökçe, muhtar adayı olduğu mahallesinde mesleğini kullanarak seçim çalışması yürütüyor. Evlerde ufak konserler vererek vaatlerini anlatan Gökçe, misafir olduğu yerlerde, ev sahibinin ismine göre mani de söylüyor.Vatandaşların evlerine davet ederek isteklerde bulunduklarını dile getiren Gökçe, "İstekler doğrultusunda türküler de söylüyorum. Aşık gönül insanıdır, sanattır, kültürdür ve medeniyettir. Onun için halkımız da bu kültüre saygı duyuyor" açıklamasında bulundu.Mahalle sakinleri muhtar adayı Gökçe'nin seçim çalışması şeklini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Daha önce böyle bir seçim çalışması görmedim, bağlamasıyla gelmesi daha güzel oldu. Bu çok farklı bir oy isteme türü oldu. Sazıyla caddeleri geziyor, milletle sıcak kanlı konuşuyor hoşumuza gitti. Kars'ta aşıklık kültürü var. Burada aşıklık kültürünü gördüğümüz için hoşumuza gitti" dedi.Gökçe, seçildiğinde ilk olarak sağlık ocağı, yol ve parklar yaptıracağını ifade etti.'5 yıl muhtarlık maaşımı tüm ihtiyaç sahibi kişi ve öğrencilere dağıtacağım'Yerel seçimlerde Amasya Akbilek Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ahmet Lebe de vaat olarak, '5 yıl muhtarlık maaşımı tüm ihtiyaç sahibi kişi ve öğrencilere dağıtacağını, maaşının bir kuruşunu dahi almayacağını' belirterek seçmende oy talep ediyor.5 yıl boyunca eğitime tam destek vereceğinin ve bu süre boyunca muhtarlık maaşı almayacağının atlını çizen Lebe ayrıca her ay mahalle toplantısı yapacaklarını ve sorunları yerinde tespit edeceklerini belirterek Whatsapp hattı kuracağını dile getiriyor.'Boyasız ev kalmayacak'Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı Necati Eren de muhtarlık seçimleri için iddialı vaatte bulunan adaylardan biri.Eren, mahallede bulunan 387 seçmenin oyunu almak için tüm seçmenlerin evlerini boyama sözü verdi. ‘Boyasız ev kalmayacak’ şiarıyla yola çıkan Eren, kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla, mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı.Şu ana kadar 13 ev ile mahalle okulunun dış cephe boyasını tamamladığının altını çizen Eren, bir dönem Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşaması sebebiyle oradan esinlenerek böyle bir vaatte bulunduğunu belirtti.Boyama işlemini seçime kadar yapabildiği kadar yapacağını ifade eden Eren, "Muhtar olmasak da helali hoş olsun, bizden olsun. Biz sadece hizmet aşkıyla geliyoruz” diye konuştu.Muhtar adayından iş makinesi ve kamyon vaadiRize’nin Ardeşen ilçesinde nüfusu 433 olan köyde muhtarlık için aday olan Dursun Ali Kutanoğlu, kamyon ile iş makinesi vaad etti.63 yaşındaki Kutanoğlu, 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan emekli olup memleketi Ardeşen ilçesine bağlı 433 nüfuslu Manganez köyüne dönüş yapmıştı.31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık için adaylığını açıklayan Kutanoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde adayı olduğu köyündeki vatandaşlara verdiği vaat ile adından söz ettirdi.Kutanoğlu, seçilmesi halinde köyü Manganez’e bir adet iş makinesi ve kamyon alarak bağışta bulunacağını açıkladı. Kutanoğlu ayrıca 5 yıl boyunca sürecek muhtarlık görevi sürecince maaşı ile silah ruhsatı almayacağını da dile getirdi.Verdiği vaatleri yerine getirmemesi durumunda ise köyündeki araziyi noter aracılığıyla ipotek ettireceğinin altını çizen Kutanoğlu, köy halkından destek beklediğini açıkladı.Avrupa'dan para toplayarak köyüne iş makinesi ve kamyon bağışlayacağını belirten Kutanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Muhtarlık maaşını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağım'Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Muhtar Adayı Murat Kurtaran da muhtarlık maaşını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSÖV’e bağışlayacağını, muhtarlıkça düzenlenen hiçbir evraktan ise ücret almayacağını söyledi.Muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşının bir kuruşunu bile almayacağının altını çizen belirten Kurtaran, "Ben mahalleme hizmet etmek için geliyorum. Benim işim makam ve rakam ile olmaz. Bu nedenle ben, muhtarlıktan alacağım maaşın tamamını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağımı, taahhüt ediyor; vaat ediyorum. Gerekirse bu konuda noterlikten imza bile verebilirim. Benim tek derdim var; mahalleme hizmet etmektir" açıklamasında bulundu.'7/24 salça makinesi hizmeti'Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Küçük Gümüşgün Mahallesi Muhtar adaylarından Ercan Kılıç'ın vaatleri ise tüm Kayseri'de konuşuldu. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Kılıç, "Ben değil mahallem kazanacak, muhtarlık ek işim değil tek işim olacak, sözüm sözdür" dedi.Kılıç'ın muhtar olarak seçilmesi halinde mahalleye yapacağını vaat ettiği projeler ise, "Küçük Gümüşgün Mahallesi Tandır evi, Kütüphane ve çalışma salonu, ücretsiz wifi, ihtiyaç sahipleri yararına kermes, bütün sokakların düzenli temizliği, mahallenin sokaklarına kamera, kurban bayramı için ücretsiz et çekimi, 7/24 salça makinesi hizmeti, hamur yoğurma makinesi, alınacak çapa makinesi ile mahalle sakinlerine bağ bahçe çağa hizmeti, bütün sokakları asfaltlama sözü, kedi evi, sağlık ocağı, trafikte can güvenliği sağlamak, bütün sokakları aydınlatma sözü ve muhtarlık hizmet binası" şeklinde oldu.Anne-kız birbirlerine rakip oldularKastamonu'da 16 bin seçmeni bulunan Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler için muhtar adayı oldu.Anne Kadriye Mıcık, diğer adayların 'evinde otursun, örgüsünü örüp yemek pişirsin ve eşini beklesin' söylemlerine karşı, örgüsünü de alarak sokaklarda seçim çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklarda bir yandan örgüsünü ören Kadriye Mıcık, diğer yandan da azalarıyla birlikte broşür dağıtarak vatandaşlardan oy istiyor.Gençlere yönelik çeşitli projelerinin olduğunu söyleyen Serap Emici, “Muhtar olursam gençlerin sosyalleşebileceği bir alan açacağım. Muhtar olarak anlara çaylarını ve kahvelerini alacağım. Kapalı bir alanda kitaplarını okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ücretsiz bir şekilde kendileri yapacak ve kendileri yiyecekleri bir alan oluşturmak istiyorum. Çünkü ben gençlere güveniyorum. Gençlerin de oylarını bekliyorum” açıklasında bulundu.Diyarbakır'da model muhtar adayı: 'Tek işim mahallemize hizmet etmek olacak'Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan kadın model Simurg Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu. Sarsılmaz, Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü olarak çalışmalarını sürdürüyor.Kaynartepe Mahallesinde kadının bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirten Sarsılmaz, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/2024-yerel-secimleri-siyasi-partilerin-kadin-belediye-baskan-adaylari-1080997537.html
kars
amasya
rize
kocaeli
kayseri
kastamonu
diyarbakır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103852/87/1038528789_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_00d0273cf694538989e3ba4c3703fc1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
31 mart 2024 yerel seçimleri, 2024 yerel seçim takvimi, muhtar, muhtar ne iş yapar, muhtar maaşı, nasıl muhtar adayı olunur, 2024 muhtarlık seçimleri ne zaman, 2024 muhtarlık seçimleri, muhtar adayı sloganları, komik muhtar adayı sloganları, muhtar adayı afişleri, muhtar adayı broşür, muhtar adayların vaatleri
31 mart 2024 yerel seçimleri, 2024 yerel seçim takvimi, muhtar, muhtar ne iş yapar, muhtar maaşı, nasıl muhtar adayı olunur, 2024 muhtarlık seçimleri ne zaman, 2024 muhtarlık seçimleri, muhtar adayı sloganları, komik muhtar adayı sloganları, muhtar adayı afişleri, muhtar adayı broşür, muhtar adayların vaatleri

2024 yerel seçimleri: Muhtar adaylarının 'dikkat çeken' vaatleri

19:32 28.02.2024
© AA / İbrahim ErikanYerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA / İbrahim Erikan
Abone ol
31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhtar adayları seçim vaatlerini duyurmaya başladı. Türkiye'nin dört bir köşesinde adaylıklarını ilan eden adayların vaatleri Sputnik haberinde...
31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Belediye başkan adayları gibi muhtar adayları da seçim kampanyalarına başladı. Türkiye'nin muhtelif mahallelerinde muhtar adayı olarak seçmenden oy isteyen adayların vaatleri ise daha şimdiden konuşulmaya başlandı.

'Hem Halk Ozanı hem muhtar adayı'

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimlerde Kars'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nden muhtar adayı halk ozanı Arif Gökçe, evleri gezerek vatandaşlardan sazlı sözlü oy istiyor.
20 yıldır Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan 'Aşık Arif Gülcani' mahlaslı Gökçe, muhtar adayı olduğu mahallesinde mesleğini kullanarak seçim çalışması yürütüyor. Evlerde ufak konserler vererek vaatlerini anlatan Gökçe, misafir olduğu yerlerde, ev sahibinin ismine göre mani de söylüyor.
Vatandaşların evlerine davet ederek isteklerde bulunduklarını dile getiren Gökçe, "İstekler doğrultusunda türküler de söylüyorum. Aşık gönül insanıdır, sanattır, kültürdür ve medeniyettir. Onun için halkımız da bu kültüre saygı duyuyor" açıklamasında bulundu.
Mahalle sakinleri muhtar adayı Gökçe'nin seçim çalışması şeklini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Daha önce böyle bir seçim çalışması görmedim, bağlamasıyla gelmesi daha güzel oldu. Bu çok farklı bir oy isteme türü oldu. Sazıyla caddeleri geziyor, milletle sıcak kanlı konuşuyor hoşumuza gitti. Kars'ta aşıklık kültürü var. Burada aşıklık kültürünü gördüğümüz için hoşumuza gitti" dedi.
Gökçe, seçildiğinde ilk olarak sağlık ocağı, yol ve parklar yaptıracağını ifade etti.

'5 yıl muhtarlık maaşımı tüm ihtiyaç sahibi kişi ve öğrencilere dağıtacağım'

Yerel seçimlerde Amasya Akbilek Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ahmet Lebe de vaat olarak, '5 yıl muhtarlık maaşımı tüm ihtiyaç sahibi kişi ve öğrencilere dağıtacağını, maaşının bir kuruşunu dahi almayacağını' belirterek seçmende oy talep ediyor.
5 yıl boyunca eğitime tam destek vereceğinin ve bu süre boyunca muhtarlık maaşı almayacağının atlını çizen Lebe ayrıca her ay mahalle toplantısı yapacaklarını ve sorunları yerinde tespit edeceklerini belirterek Whatsapp hattı kuracağını dile getiriyor.

'Boyasız ev kalmayacak'

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı Necati Eren de muhtarlık seçimleri için iddialı vaatte bulunan adaylardan biri.
Eren, mahallede bulunan 387 seçmenin oyunu almak için tüm seçmenlerin evlerini boyama sözü verdi. ‘Boyasız ev kalmayacak’ şiarıyla yola çıkan Eren, kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla, mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı.
Şu ana kadar 13 ev ile mahalle okulunun dış cephe boyasını tamamladığının altını çizen Eren, bir dönem Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşaması sebebiyle oradan esinlenerek böyle bir vaatte bulunduğunu belirtti.
Boyama işlemini seçime kadar yapabildiği kadar yapacağını ifade eden Eren, "Muhtar olmasak da helali hoş olsun, bizden olsun. Biz sadece hizmet aşkıyla geliyoruz” diye konuştu.

Muhtar adayından iş makinesi ve kamyon vaadi

Rize’nin Ardeşen ilçesinde nüfusu 433 olan köyde muhtarlık için aday olan Dursun Ali Kutanoğlu, kamyon ile iş makinesi vaad etti.
63 yaşındaki Kutanoğlu, 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan emekli olup memleketi Ardeşen ilçesine bağlı 433 nüfuslu Manganez köyüne dönüş yapmıştı.
31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık için adaylığını açıklayan Kutanoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde adayı olduğu köyündeki vatandaşlara verdiği vaat ile adından söz ettirdi.
Kutanoğlu, seçilmesi halinde köyü Manganez’e bir adet iş makinesi ve kamyon alarak bağışta bulunacağını açıkladı. Kutanoğlu ayrıca 5 yıl boyunca sürecek muhtarlık görevi sürecince maaşı ile silah ruhsatı almayacağını da dile getirdi.
Verdiği vaatleri yerine getirmemesi durumunda ise köyündeki araziyi noter aracılığıyla ipotek ettireceğinin altını çizen Kutanoğlu, köy halkından destek beklediğini açıkladı.
Avrupa'dan para toplayarak köyüne iş makinesi ve kamyon bağışlayacağını belirten Kutanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
30 senedir Almanya'daydım ve şimdi malulen emekli oldum. Köyümde bazı eksik şeyler var. Onları tamamlamak istiyorum. Almanya'da biz cami derneği olarak kiliseyi alıp camiye çevirdik. Almanya'da ilk. Köyümde şu an bir çocuk parkı eksik. Yol çalışmaları için Almanya’dan bir iş makinesi köyüme getirmek istiyorum. Ayrıca ben muhtar olunca maaşımı köyüme bağışlayacağım ve silah ruhsatı da almayacağım. Aynı zamanda yan köyler ve kendi köyüm için bir iş makinesi ve kamyon alıp köye bağışlayacağım. Seçildikten sonra bir heyetle Almanya’ya gidip Fransa'da, Almanya'da, İsviçre’de para toplayıp bu köye bağışlayacağım. Bütün komşu köylerimiz de faydalanacak. Benim altı parça tapulu arazim var. Manganez köyünde yapamazsam bunları, ben köyümdake araziyi ipotek edeceğim.

'Muhtarlık maaşını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağım'

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Muhtar Adayı Murat Kurtaran da muhtarlık maaşını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSÖV’e bağışlayacağını, muhtarlıkça düzenlenen hiçbir evraktan ise ücret almayacağını söyledi.
Muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşının bir kuruşunu bile almayacağının altını çizen belirten Kurtaran, "Ben mahalleme hizmet etmek için geliyorum. Benim işim makam ve rakam ile olmaz. Bu nedenle ben, muhtarlıktan alacağım maaşın tamamını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağımı, taahhüt ediyor; vaat ediyorum. Gerekirse bu konuda noterlikten imza bile verebilirim. Benim tek derdim var; mahalleme hizmet etmektir" açıklamasında bulundu.

'7/24 salça makinesi hizmeti'

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Küçük Gümüşgün Mahallesi Muhtar adaylarından Ercan Kılıç'ın vaatleri ise tüm Kayseri'de konuşuldu. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Kılıç, "Ben değil mahallem kazanacak, muhtarlık ek işim değil tek işim olacak, sözüm sözdür" dedi.
Kılıç'ın muhtar olarak seçilmesi halinde mahalleye yapacağını vaat ettiği projeler ise, "Küçük Gümüşgün Mahallesi Tandır evi, Kütüphane ve çalışma salonu, ücretsiz wifi, ihtiyaç sahipleri yararına kermes, bütün sokakların düzenli temizliği, mahallenin sokaklarına kamera, kurban bayramı için ücretsiz et çekimi, 7/24 salça makinesi hizmeti, hamur yoğurma makinesi, alınacak çapa makinesi ile mahalle sakinlerine bağ bahçe çağa hizmeti, bütün sokakları asfaltlama sözü, kedi evi, sağlık ocağı, trafikte can güvenliği sağlamak, bütün sokakları aydınlatma sözü ve muhtarlık hizmet binası" şeklinde oldu.

Anne-kız birbirlerine rakip oldular

Kastamonu'da 16 bin seçmeni bulunan Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler için muhtar adayı oldu.
Anne Kadriye Mıcık, diğer adayların 'evinde otursun, örgüsünü örüp yemek pişirsin ve eşini beklesin' söylemlerine karşı, örgüsünü de alarak sokaklarda seçim çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklarda bir yandan örgüsünü ören Kadriye Mıcık, diğer yandan da azalarıyla birlikte broşür dağıtarak vatandaşlardan oy istiyor.
Gençlere yönelik çeşitli projelerinin olduğunu söyleyen Serap Emici, “Muhtar olursam gençlerin sosyalleşebileceği bir alan açacağım. Muhtar olarak anlara çaylarını ve kahvelerini alacağım. Kapalı bir alanda kitaplarını okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ücretsiz bir şekilde kendileri yapacak ve kendileri yiyecekleri bir alan oluşturmak istiyorum. Çünkü ben gençlere güveniyorum. Gençlerin de oylarını bekliyorum” açıklasında bulundu.

Diyarbakır'da model muhtar adayı: 'Tek işim mahallemize hizmet etmek olacak'

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan kadın model Simurg Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.
Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu. Sarsılmaz, Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü olarak çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynartepe Mahallesinde kadının bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirten Sarsılmaz, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim, oy, sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
2024 yerel seçimleri: Siyasi partilerin kadın belediye başkan adayları
Dün, 15:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала