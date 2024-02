https://sputniknews.com.tr/20240228/2024-yerel-secimleri-muhtar-adaylarinin-dikkat-ceken-vaatleri-1081188822.html

2024 yerel seçimleri: Muhtar adaylarının 'dikkat çeken' vaatleri

Sputnik Türkiye

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi muhtar adayları seçim vaatlerini duyurmaya başladı. Türkiye'nin dört bir köşesinde adaylıklarını ilan eden adayların vaatleri...

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Belediye başkan adayları gibi muhtar adayları da seçim kampanyalarına başladı. Türkiye'nin muhtelif mahallelerinde muhtar adayı olarak seçmenden oy isteyen adayların vaatleri ise daha şimdiden konuşulmaya başlandı.'Hem Halk Ozanı hem muhtar adayı'31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçimlerde Kars'ın Aydınlıkevler Mahallesi'nden muhtar adayı halk ozanı Arif Gökçe, evleri gezerek vatandaşlardan sazlı sözlü oy istiyor.20 yıldır Aydınlıkevler Mahallesi'nde yaşayan 'Aşık Arif Gülcani' mahlaslı Gökçe, muhtar adayı olduğu mahallesinde mesleğini kullanarak seçim çalışması yürütüyor. Evlerde ufak konserler vererek vaatlerini anlatan Gökçe, misafir olduğu yerlerde, ev sahibinin ismine göre mani de söylüyor.Vatandaşların evlerine davet ederek isteklerde bulunduklarını dile getiren Gökçe, "İstekler doğrultusunda türküler de söylüyorum. Aşık gönül insanıdır, sanattır, kültürdür ve medeniyettir. Onun için halkımız da bu kültüre saygı duyuyor" açıklamasında bulundu.Mahalle sakinleri muhtar adayı Gökçe'nin seçim çalışması şeklini memnuniyetle karşıladıklarını söyleyerek, "Daha önce böyle bir seçim çalışması görmedim, bağlamasıyla gelmesi daha güzel oldu. Bu çok farklı bir oy isteme türü oldu. Sazıyla caddeleri geziyor, milletle sıcak kanlı konuşuyor hoşumuza gitti. Kars'ta aşıklık kültürü var. Burada aşıklık kültürünü gördüğümüz için hoşumuza gitti" dedi.Gökçe, seçildiğinde ilk olarak sağlık ocağı, yol ve parklar yaptıracağını ifade etti.'5 yıl muhtarlık maaşımı tüm ihtiyaç sahibi kişi ve öğrencilere dağıtacağım'Yerel seçimlerde Amasya Akbilek Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ahmet Lebe de vaat olarak, '5 yıl muhtarlık maaşımı tüm ihtiyaç sahibi kişi ve öğrencilere dağıtacağını, maaşının bir kuruşunu dahi almayacağını' belirterek seçmende oy talep ediyor.5 yıl boyunca eğitime tam destek vereceğinin ve bu süre boyunca muhtarlık maaşı almayacağının atlını çizen Lebe ayrıca her ay mahalle toplantısı yapacaklarını ve sorunları yerinde tespit edeceklerini belirterek Whatsapp hattı kuracağını dile getiriyor.'Boyasız ev kalmayacak'Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 131 mahallesinden biri olan Yamanlı Mahallesi Muhtar Adayı Necati Eren de muhtarlık seçimleri için iddialı vaatte bulunan adaylardan biri.Eren, mahallede bulunan 387 seçmenin oyunu almak için tüm seçmenlerin evlerini boyama sözü verdi. ‘Boyasız ev kalmayacak’ şiarıyla yola çıkan Eren, kendi imkanlarıyla tedarik ettiği boyalarla, mahalledeki evlerin dış cephelerini badana yapmaya başladı.Şu ana kadar 13 ev ile mahalle okulunun dış cephe boyasını tamamladığının altını çizen Eren, bir dönem Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşaması sebebiyle oradan esinlenerek böyle bir vaatte bulunduğunu belirtti.Boyama işlemini seçime kadar yapabildiği kadar yapacağını ifade eden Eren, "Muhtar olmasak da helali hoş olsun, bizden olsun. Biz sadece hizmet aşkıyla geliyoruz” diye konuştu.Muhtar adayından iş makinesi ve kamyon vaadiRize’nin Ardeşen ilçesinde nüfusu 433 olan köyde muhtarlık için aday olan Dursun Ali Kutanoğlu, kamyon ile iş makinesi vaad etti.63 yaşındaki Kutanoğlu, 30 yıldır yaşadığı Almanya'dan emekli olup memleketi Ardeşen ilçesine bağlı 433 nüfuslu Manganez köyüne dönüş yapmıştı.31 Mart'ta gerçekleşecek mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık için adaylığını açıklayan Kutanoğlu, seçim çalışmaları çerçevesinde adayı olduğu köyündeki vatandaşlara verdiği vaat ile adından söz ettirdi.Kutanoğlu, seçilmesi halinde köyü Manganez’e bir adet iş makinesi ve kamyon alarak bağışta bulunacağını açıkladı. Kutanoğlu ayrıca 5 yıl boyunca sürecek muhtarlık görevi sürecince maaşı ile silah ruhsatı almayacağını da dile getirdi.Verdiği vaatleri yerine getirmemesi durumunda ise köyündeki araziyi noter aracılığıyla ipotek ettireceğinin altını çizen Kutanoğlu, köy halkından destek beklediğini açıkladı.Avrupa'dan para toplayarak köyüne iş makinesi ve kamyon bağışlayacağını belirten Kutanoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:'Muhtarlık maaşını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağım'Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Güney Mahallesi Muhtar Adayı Murat Kurtaran da muhtarlık maaşını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSÖV’e bağışlayacağını, muhtarlıkça düzenlenen hiçbir evraktan ise ücret almayacağını söyledi.Muhtar seçildiği takdirde muhtarlık maaşının bir kuruşunu bile almayacağının altını çizen belirten Kurtaran, "Ben mahalleme hizmet etmek için geliyorum. Benim işim makam ve rakam ile olmaz. Bu nedenle ben, muhtarlıktan alacağım maaşın tamamını 5 yıl boyunca Mehmetçik Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayacağımı, taahhüt ediyor; vaat ediyorum. Gerekirse bu konuda noterlikten imza bile verebilirim. Benim tek derdim var; mahalleme hizmet etmektir" açıklamasında bulundu.'7/24 salça makinesi hizmeti'Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'ne bağlı Küçük Gümüşgün Mahallesi Muhtar adaylarından Ercan Kılıç'ın vaatleri ise tüm Kayseri'de konuşuldu. 31 Mart yerel seçimlerinde aday olan Kılıç, "Ben değil mahallem kazanacak, muhtarlık ek işim değil tek işim olacak, sözüm sözdür" dedi.Kılıç'ın muhtar olarak seçilmesi halinde mahalleye yapacağını vaat ettiği projeler ise, "Küçük Gümüşgün Mahallesi Tandır evi, Kütüphane ve çalışma salonu, ücretsiz wifi, ihtiyaç sahipleri yararına kermes, bütün sokakların düzenli temizliği, mahallenin sokaklarına kamera, kurban bayramı için ücretsiz et çekimi, 7/24 salça makinesi hizmeti, hamur yoğurma makinesi, alınacak çapa makinesi ile mahalle sakinlerine bağ bahçe çağa hizmeti, bütün sokakları asfaltlama sözü, kedi evi, sağlık ocağı, trafikte can güvenliği sağlamak, bütün sokakları aydınlatma sözü ve muhtarlık hizmet binası" şeklinde oldu.Anne-kız birbirlerine rakip oldularKastamonu'da 16 bin seçmeni bulunan Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Kadriye Mıcık ile 39 yaşındaki kızı Serap Emici, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek seçimler için muhtar adayı oldu.Anne Kadriye Mıcık, diğer adayların 'evinde otursun, örgüsünü örüp yemek pişirsin ve eşini beklesin' söylemlerine karşı, örgüsünü de alarak sokaklarda seçim çalışması yürütüyor. Cadde ve sokaklarda bir yandan örgüsünü ören Kadriye Mıcık, diğer yandan da azalarıyla birlikte broşür dağıtarak vatandaşlardan oy istiyor.Gençlere yönelik çeşitli projelerinin olduğunu söyleyen Serap Emici, “Muhtar olursam gençlerin sosyalleşebileceği bir alan açacağım. Muhtar olarak anlara çaylarını ve kahvelerini alacağım. Kapalı bir alanda kitaplarını okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ücretsiz bir şekilde kendileri yapacak ve kendileri yiyecekleri bir alan oluşturmak istiyorum. Çünkü ben gençlere güveniyorum. Gençlerin de oylarını bekliyorum” açıklasında bulundu.Diyarbakır'da model muhtar adayı: 'Tek işim mahallemize hizmet etmek olacak'Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına talip olan kadın model Simurg Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.Diyarbakır'da ilk kez model bir kadın da dahil oldu. Sarsılmaz, Diyarbakır Tekstilkent’de üretim yapan yerel firmaların reklam yüzü olarak çalışmalarını sürdürüyor.Kaynartepe Mahallesinde kadının bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirten Sarsılmaz, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini söyledi.

