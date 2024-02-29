https://sputniknews.com.tr/20240229/cumhurbaskani-erdoganin-muzakere-masasi-aciklamasina-rusyadan-yanit-1081211250.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müzakere masası' açıklamasına Rusya'dan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müzakere masası' açıklamasına Rusya'dan yanıt

Sputnik Türkiye

Ukrayna tarafından dondurulan müzakerelerde Rusya heyetine başkanlık eden Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T11:29+0300

2024-02-29T11:29+0300

2024-02-29T11:46+0300

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Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız" demişti.Rus basınına demeç veren Medinskiy, Erdoğan'ın sözlerinin anımsatılması üzerine Rus heyetinin Türkiye'ye yeniden gitmeye karşı olmadığını vurguladı.Medinskiy, gazetecilerin soruları karşısında "Talimat verilirse, (Türkiye'ye) gideriz" yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış girişimlerinin başarıya ulaşmasında her iki tarafın da bir araya getirilmesinin şart olduğuna inandığını belirterek "Gayretlerimizle tesis edilen ve uygulandığı dönemde kritik rol oynayan Karadeniz Girişimi de gündemimizdeki yerini koruyor. Ayrıca Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz. Öte yandan barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız" vurgusu yapmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti. Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, 30 Eylül 2022 tarihli kararnameyle Putin iktidarda olduğu sürece Rusya'yla müzakere masasına oturulmasını yasaklamıştı. Daha sonra Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev'in kendine ait gördüğü topraklardan çekilmesi halinde müzakerelere yeniden başlayabileceklerini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240215/putinden-istanbuldaki-muzakerelere-iliskin-yeni-aciklama-1080755493.html

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rusya, ukrayna, türkiye, istanbul, arabulucu, recep tayyip erdoğan, vladimir putin, barış, barış görüşmeleri, kiev, moskova