https://sputniknews.com.tr/20240215/putinden-istanbuldaki-muzakerelere-iliskin-yeni-aciklama-1080755493.html

Putin'den İstanbul'daki müzakerelere ilişkin yeni açıklama

Putin'den İstanbul'daki müzakerelere ilişkin yeni açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kiev rejiminin bile İstanbul'daki barış müzakerelerinin çatışmayı durdurabileceğini itiraf ettiğini vurguladı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T11:04+0300

2024-02-15T11:04+0300

2024-02-15T11:31+0300

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Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Putin, Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukraynalı heyetler arasında yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İstanbul'daki müzakerelerin başarısı durumunda olayların olumlu yönde gelişip gelişmeyeceğinin sorulması karşısında Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in partisinin parlamentodaki grup başkanı David Arahamiya'nın sözlerini anımsattı."Arahamiya, o zaman bunu kendi söyledi. Biz onun dilini çekmedik. Ne düşünüyorsa onu söyledi. Bunu neden söylediğini bilmiyorum, ne kadar da açık sözlü bir insan. Eğer İstanbul'da ortaya çıkan anlaşmaları eksiksiz olarak uygulama yoluna gitseydik, savaş bir buçuk yıl önce sonlanmış olacaktı. Bunları o söyledi" diyen Putin şöyle devam etti:Batı, müzakereleri neden baltaladı?Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın o dönemde Kiev'i ziyaret ettiğine dikkat çeken Putin, Batılı ülkelerin müzakereleri Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatmak için baltalamış olabileceğini vurguladı.Putin, Johnson'ın ziyaret sırasında 'son Ukraynalıya ve zafer kazanıncaya kadar Rusya'yla savaşmayı' öngören tutumunu ortaya koyduğunu kaydederek Batı'nın Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma beklentisi içinde olduğunu söyledi.Rusya lideri, konuya ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasıyla ilgili konularda mutabakat sağlandığını ifade etmişti.Rus lider, şimdi de anlaşma sağlanabileceğini ya da sorunun güç yoluyla çözülebileceğini söyleyerek Rusya'nın müzakerelere hazır olduğunu yinelemiş ve seçimi Kiev'e bırakmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231129/medinskiy-rusyanin-istanbul-baris-muzakerelerindeki-talepleri-hakkinda-konustu-1077899537.html

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