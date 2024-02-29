https://sputniknews.com.tr/20240229/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusunun-yeni-karsi-saldirida-basarili-olma-sansi-yok-1081201538.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusunun yeni karşı saldırıda başarılı olma şansı yok
ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusunun yeni karşı saldırıda başarılı olma şansı yok
Sputnik Türkiye
ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun planladığı yeni karşı saldırıda Rus Silahlı Kuvvetleri karşısında başarılı olma şansının... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘Ukrayna ordusunun yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğu’ yönündeki açıklamasını Redacted adlı YouTube kanalına değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Rus Silahlı Kuvvetleri karşısında başarılı olma şansının olmadığını söyledi.Ritter, “Yeni karşı saldırı da aynı derecede 'başarılı' olacak. Bu da insanların öldürüleceği, yaralanacağı veya esir alınacağı ve askeri teçhizatın imha edileceği anlamına geliyor” dedi.Yaz aylarındaki karşı saldırı sırasında Ukrayna birliklerinin önemli toprak kazanımları elde edemediğini, hatta Rus savunmasının ilk hattını bile geçemedeğine dikkat çeken Ritter, “Eğer Zelenskiy bunun olacağını söylüyorsa, bu gerçekten olacağı anlamına gelmez" diye konuştu.Ritter, şu anda hiçbir şeyin Rus ordusunun ilerleyişini durduramayacağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı koyabilecek hiçbir şeyinin kalmadığını da sözlerine ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Şubat'ta Fox News'e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Karadeniz'de ve özel askeri harekat bölgesinde yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240226/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-iha-operatorlerini-yok-ediyor-1081093368.html
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ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusunun yeni karşı saldırıda başarılı olma şansı yok
02:43 29.02.2024 (güncellendi: 02:44 29.02.2024)
ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun planladığı yeni karşı saldırıda Rus Silahlı Kuvvetleri karşısında başarılı olma şansının olmadığını ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘Ukrayna ordusunun yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğu’ yönündeki açıklamasını Redacted adlı YouTube kanalına değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Rus Silahlı Kuvvetleri karşısında başarılı olma şansının olmadığını söyledi.
Ritter, “Yeni karşı saldırı da aynı derecede 'başarılı' olacak. Bu da insanların öldürüleceği, yaralanacağı veya esir alınacağı ve askeri teçhizatın imha edileceği anlamına geliyor” dedi.
Yaz aylarındaki karşı saldırı sırasında Ukrayna birliklerinin önemli toprak kazanımları elde edemediğini, hatta Rus savunmasının ilk hattını bile geçemedeğine dikkat çeken Ritter, “Eğer Zelenskiy bunun olacağını söylüyorsa, bu gerçekten olacağı anlamına gelmez" diye konuştu.
Ritter, şu anda hiçbir şeyin Rus ordusunun ilerleyişini durduramayacağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı koyabilecek hiçbir şeyinin kalmadığını da sözlerine ekledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Şubat'ta Fox News'e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Karadeniz'de ve özel askeri harekat bölgesinde yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti.