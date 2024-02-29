https://sputniknews.com.tr/20240229/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusunun-yeni-karsi-saldirida-basarili-olma-sansi-yok-1081201538.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusunun yeni karşı saldırıda başarılı olma şansı yok

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusunun yeni karşı saldırıda başarılı olma şansı yok

Sputnik Türkiye

ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun planladığı yeni karşı saldırıda Rus Silahlı Kuvvetleri karşısında başarılı olma şansının... 29.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-29T02:43+0300

2024-02-29T02:43+0300

2024-02-29T02:44+0300

ukrayna krizi

abd

abd

ukrayna

ukrayna krizi

scott ritter

vladimir zelenskiy

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1b/1081153692_0:142:3135:1905_1920x0_80_0_0_c9ce525af1be3edca383214a47224b18.jpg

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ‘Ukrayna ordusunun yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğu’ yönündeki açıklamasını Redacted adlı YouTube kanalına değerlendiren ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Ukrayna ordusunun Rus Silahlı Kuvvetleri karşısında başarılı olma şansının olmadığını söyledi.Ritter, “Yeni karşı saldırı da aynı derecede 'başarılı' olacak. Bu da insanların öldürüleceği, yaralanacağı veya esir alınacağı ve askeri teçhizatın imha edileceği anlamına geliyor” dedi.Yaz aylarındaki karşı saldırı sırasında Ukrayna birliklerinin önemli toprak kazanımları elde edemediğini, hatta Rus savunmasının ilk hattını bile geçemedeğine dikkat çeken Ritter, “Eğer Zelenskiy bunun olacağını söylüyorsa, bu gerçekten olacağı anlamına gelmez" diye konuştu.Ritter, şu anda hiçbir şeyin Rus ordusunun ilerleyişini durduramayacağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karşı koyabilecek hiçbir şeyinin kalmadığını da sözlerine ekledi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 23 Şubat'ta Fox News'e verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Karadeniz'de ve özel askeri harekat bölgesinde yeni bir karşı saldırı hazırlığında olduğunu söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240226/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-iha-operatorlerini-yok-ediyor-1081093368.html

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, scott ritter, vladimir zelenskiy