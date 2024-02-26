https://sputniknews.com.tr/20240226/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-iha-operatorlerini-yok-ediyor-1081093368.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun İHA operatörlerini yok ediyor

ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun İHA operatörlerini yok ediyor

Sputnik Türkiye

ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun etkin bir şekilde Ukraynalı insansız hava aracı (İHA) operatörlerini yok ederek Ukrayna ordusunu... 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T17:00+0300

2024-02-26T17:00+0300

2024-02-26T17:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

rusya

rus ordusu

abd

scott ritter

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/05/1078078772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28ddbf295d47b6e97574a11c5d58c408.jpg

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde, “İHA’ları durdurmanın en iyi yolu, bu araçları kontrol eden kişileri ortadan kaldırmak. Ruslar da bu kişileri yok etti” ifadesini kullandı.Rus ordusunun, Ukraynalıların yoğun İHA kullanımına çok kısa sürede uyum sağladığını kaydeden Ritter, Rus askerlerin Ukraynalı İHA operatörlerini tek ter ve ekipler halinde tespit ederek yok ettiğini anlattı.Eski istihbaratçı, “Şimdi Ukraynalılar etkili İHA operasyonlarını düzenleyemez hale geldi” diye kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 17-23 Şubat haftasında, özel askeri harekat bölgesinde 652 Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu. Toplamda son iki yılda 13 bin 223 İHA yok edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240225/zelenskiy-ukrayna-daha-fazla-toprak-kaybina-ugrayabilir-1081091119.html

ukrayna

rusya

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, abd, scott ritter