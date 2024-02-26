https://sputniknews.com.tr/20240226/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-iha-operatorlerini-yok-ediyor-1081093368.html
ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun İHA operatörlerini yok ediyor
ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun İHA operatörlerini yok ediyor
Sputnik Türkiye
ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun etkin bir şekilde Ukraynalı insansız hava aracı (İHA) operatörlerini yok ederek Ukrayna ordusunu... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T17:00+0300
2024-02-26T17:00+0300
2024-02-26T17:00+0300
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insansız hava aracı (iha)
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rus ordusu
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scott ritter
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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde, “İHA’ları durdurmanın en iyi yolu, bu araçları kontrol eden kişileri ortadan kaldırmak. Ruslar da bu kişileri yok etti” ifadesini kullandı.Rus ordusunun, Ukraynalıların yoğun İHA kullanımına çok kısa sürede uyum sağladığını kaydeden Ritter, Rus askerlerin Ukraynalı İHA operatörlerini tek ter ve ekipler halinde tespit ederek yok ettiğini anlattı.Eski istihbaratçı, “Şimdi Ukraynalılar etkili İHA operasyonlarını düzenleyemez hale geldi” diye kaydetti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 17-23 Şubat haftasında, özel askeri harekat bölgesinde 652 Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu. Toplamda son iki yılda 13 bin 223 İHA yok edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240225/zelenskiy-ukrayna-daha-fazla-toprak-kaybina-ugrayabilir-1081091119.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, abd, scott ritter
ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), rusya, rus ordusu, abd, scott ritter
ABD'li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusunun İHA operatörlerini yok ediyor
ABD'li eski istihbarat subayı Scott Ritter, Rus ordusunun etkin bir şekilde Ukraynalı insansız hava aracı (İHA) operatörlerini yok ederek Ukrayna ordusunu etkili İHA desteğinden mahrum bıraktığını belirtti.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Gegenpol adlı YouTube kanalına demecinde, “İHA’ları durdurmanın en iyi yolu, bu araçları kontrol eden kişileri ortadan kaldırmak. Ruslar da bu kişileri yok etti” ifadesini kullandı.
Rus ordusunun, Ukraynalıların yoğun İHA kullanımına çok kısa sürede uyum sağladığını kaydeden Ritter, Rus askerlerin Ukraynalı İHA operatörlerini tek ter ve ekipler halinde tespit ederek yok ettiğini anlattı.
Eski istihbaratçı, “Şimdi Ukraynalılar etkili İHA operasyonlarını düzenleyemez hale geldi” diye kaydetti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, 17-23 Şubat haftasında, özel askeri harekat bölgesinde 652 Ukrayna İHA’sının vurulduğunu duyurmuştu.
Toplamda son iki yılda 13 bin 223 İHA yok edildi.