https://sputniknews.com.tr/20240225/zelenskiy-ukrayna-daha-fazla-toprak-kaybina-ugrayabilir-1081091119.html
Zelenskiy: Ukrayna daha fazla toprak kaybına uğrayabilir
Zelenskiy: Ukrayna daha fazla toprak kaybına uğrayabilir
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekerek Kiev’in daha da fazla toprak kaybına... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T22:46+0300
2024-02-25T22:46+0300
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Ukrayna. 2024 Yılı’ basın toplantısında soruları yanıtlayan Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekti ve Kiev’in daha da fazla toprak kaybına uğrayabileceğini söyledi.Zelenskiy, “Ön cephede baskı çok güçlü. 100 metre, 50 metre kaybedeceğiz. Bu bizim için önemli, ancak stratejik olarak insanları kaybetmemek daha önemli” vurgusunu yaptı.Zelenskiy: Putin 2019’da yaptığımız yüz yüze toplantıda ateşkes çağrısında bulunmuştuZelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile 2019’da yaptıkları yüz yüze görüşme sırasında kendisinin ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.Rus liderin 2019’da yaptıkları yüz yüze ikili görüşme sırasında ateşkes çağrısında bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, “Ben ona Minsk anlaşmalarının işe yaramayacağını, çünkü birliklerin temas hattına çekilmesi fikrinin işe yaramayacağını söylemiştim. O sürekli olarak ateşkes konusunu gündeme getiriyordu. Kişisel temasımızda herhangi bir şeyin beni şaşırtıp şaşırtmadığını artık tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü bu adeta farklı bir hayattaymış gibiydi. Ayrıntıları hatırlamıyorum” diye konuştu.‘Rusya, yapılacak zirvede ‘barış formülü’ ile ilgili nihai belgeyi kabul etmeyebilir’Zelenskiy, Ukrayna ile ilgili ‘barış formülü’ konusunda yapılması planlanan zirvesinin sonucunun Rusya’ya sunulacak bir belge olacağını, ancak Rusya’nın bunu kabul edip etmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.Zelenskiy, Putin’in araması durumunda telefona cevap verip vermeyeceği sorusuna kaçamak yanıt verdiUkrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı’nın araması durumunda telefonu açıp açmayacağı sorusuna yanıt vermekte kararsız kaldı.“Onun telefonu yok, ben ise 1917’den beri telgrafla çalışmıyorum” diyen Zelenskiy, Putin'in özel askeri operasyonu sonlandırmak istemediği için kendisini aramayacağını ileri sürdü.‘Ukrayna ordusu karşı taarruzu başlamadan önce planı Rusya’nın eline geçmişti’Ukrayna’nın başarısız karşı taarruzuna ilişkin planın, başlamadan çok önce Kremlin’de masada olduğunu itiraf eden Zelenskiy, şöyle konuştu:‘Ukrayna’nın yenilgisi Batılı ortakların yardımına bağlı’ABD’nin vaat ettiği yardımın bir ay içinde gelmemesi halinde Ukrayna’nın savaş alanında zayıf kalacağını itiraf eden Zelenskiy, “Ukrayna’nın kaybedip kaybetmeyeceği ve bizim zor durumda olup olmayacağı size, ortaklarımıza bağlı. Silahlarımız bakımından güçlü olursak yenilgiye uğramayız” diye konuştu.Zelenskiy, ABD’den bir ay içinde yardım gelmemesi durumunda Ukrayna’nın ne yapacağı sorusu karşısında, ABD’den gelen yardımın genelde silah olduğu için öyle bir durumda Kiev’in savaş alanında zayıf kalacağını itiraf etti.
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ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, batı, vladimir putin
ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, batı, vladimir putin
Zelenskiy: Ukrayna daha fazla toprak kaybına uğrayabilir
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekerek Kiev’in daha da fazla toprak kaybına uğrayabileceğini ifade etti.
Ukrayna. 2024 Yılı’ basın toplantısında soruları yanıtlayan Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekti ve Kiev’in daha da fazla toprak kaybına uğrayabileceğini söyledi.
Zelenskiy, “Ön cephede baskı çok güçlü. 100 metre, 50 metre kaybedeceğiz. Bu bizim için önemli, ancak stratejik olarak insanları kaybetmemek daha önemli” vurgusunu yaptı.
Zelenskiy: Putin 2019’da yaptığımız yüz yüze toplantıda ateşkes çağrısında bulunmuştu
Zelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile 2019’da yaptıkları yüz yüze görüşme sırasında kendisinin ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.
Rus liderin 2019’da yaptıkları yüz yüze ikili görüşme sırasında ateşkes çağrısında bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, “Ben ona Minsk anlaşmalarının işe yaramayacağını, çünkü birliklerin temas hattına çekilmesi fikrinin işe yaramayacağını söylemiştim. O sürekli olarak ateşkes konusunu gündeme getiriyordu. Kişisel temasımızda herhangi bir şeyin beni şaşırtıp şaşırtmadığını artık tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü bu adeta farklı bir hayattaymış gibiydi. Ayrıntıları hatırlamıyorum” diye konuştu.
‘Rusya, yapılacak zirvede ‘barış formülü’ ile ilgili nihai belgeyi kabul etmeyebilir’
Zelenskiy, Ukrayna ile ilgili ‘barış formülü’ konusunda yapılması planlanan zirvesinin sonucunun Rusya’ya sunulacak bir belge olacağını, ancak Rusya’nın bunu kabul edip etmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.
“Girişimin sadece Ukrayna tarafından gelebilmesi çok önemli. İlk zirve umarım ilkbaharda gerçekleşir. Biz bu diplomatik inisiyatifi kaybetmemeliyiz. Ülkeler bu belgeyi hazırlayacak. Ancak bu, Rusya’nın belgeyi kabul edeceği anlamına gelmiyor” diyen Zelenskiy, aynı zamanda Ukrayna’nın barış görüşmelerinin herhangi bir biçiminin kendisine empoze edilmesini istemediğini sözlerine ekledi.
Zelenskiy, Putin’in araması durumunda telefona cevap verip vermeyeceği sorusuna kaçamak yanıt verdi
Ukrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı’nın araması durumunda telefonu açıp açmayacağı sorusuna yanıt vermekte kararsız kaldı.
“Onun telefonu yok, ben ise 1917’den beri telgrafla çalışmıyorum” diyen Zelenskiy, Putin'in özel askeri operasyonu sonlandırmak istemediği için kendisini aramayacağını ileri sürdü.
‘Ukrayna ordusu karşı taarruzu başlamadan önce planı Rusya’nın eline geçmişti’
Ukrayna’nın başarısız karşı taarruzuna ilişkin planın, başlamadan çok önce Kremlin’de masada olduğunu itiraf eden Zelenskiy, şöyle konuştu:
“Bu planın detaylarını size anlatamam, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin planlarını ne kadar az kişi bilirse zafer o kadar hızlı olacak. Karşı taarruz eylemlerimizin planı, daha karşı taarruz eylemleri başlamadan önce Kremlin’de masadaydı.”
‘Ukrayna’nın yenilgisi Batılı ortakların yardımına bağlı’
ABD’nin vaat ettiği yardımın bir ay içinde gelmemesi halinde Ukrayna’nın savaş alanında zayıf kalacağını itiraf eden Zelenskiy, “Ukrayna’nın kaybedip kaybetmeyeceği ve bizim zor durumda olup olmayacağı size, ortaklarımıza bağlı. Silahlarımız bakımından güçlü olursak yenilgiye uğramayız” diye konuştu.
Zelenskiy, ABD’den bir ay içinde yardım gelmemesi durumunda Ukrayna’nın ne yapacağı sorusu karşısında, ABD’den gelen yardımın genelde silah olduğu için öyle bir durumda Kiev’in savaş alanında zayıf kalacağını itiraf etti.