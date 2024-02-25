https://sputniknews.com.tr/20240225/zelenskiy-ukrayna-daha-fazla-toprak-kaybina-ugrayabilir-1081091119.html

Zelenskiy: Ukrayna daha fazla toprak kaybına uğrayabilir

Zelenskiy: Ukrayna daha fazla toprak kaybına uğrayabilir

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekerek Kiev’in daha da fazla toprak kaybına... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T22:46+0300

2024-02-25T22:46+0300

2024-02-25T22:46+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna. 2024 Yılı’ basın toplantısında soruları yanıtlayan Zelenskiy, cephede Ukrayna ordusu için durumun zor olduğuna dikkat çekti ve Kiev’in daha da fazla toprak kaybına uğrayabileceğini söyledi.Zelenskiy, “Ön cephede baskı çok güçlü. 100 metre, 50 metre kaybedeceğiz. Bu bizim için önemli, ancak stratejik olarak insanları kaybetmemek daha önemli” vurgusunu yaptı.Zelenskiy: Putin 2019’da yaptığımız yüz yüze toplantıda ateşkes çağrısında bulunmuştuZelenskiy, Rusya lideri Vladimir Putin ile 2019’da yaptıkları yüz yüze görüşme sırasında kendisinin ateşkes çağrısında bulunduğunu belirtti.Rus liderin 2019’da yaptıkları yüz yüze ikili görüşme sırasında ateşkes çağrısında bulunduğunu söyleyen Zelenskiy, “Ben ona Minsk anlaşmalarının işe yaramayacağını, çünkü birliklerin temas hattına çekilmesi fikrinin işe yaramayacağını söylemiştim. O sürekli olarak ateşkes konusunu gündeme getiriyordu. Kişisel temasımızda herhangi bir şeyin beni şaşırtıp şaşırtmadığını artık tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü bu adeta farklı bir hayattaymış gibiydi. Ayrıntıları hatırlamıyorum” diye konuştu.‘Rusya, yapılacak zirvede ‘barış formülü’ ile ilgili nihai belgeyi kabul etmeyebilir’Zelenskiy, Ukrayna ile ilgili ‘barış formülü’ konusunda yapılması planlanan zirvesinin sonucunun Rusya’ya sunulacak bir belge olacağını, ancak Rusya’nın bunu kabul edip etmeyeceğinin bilinmediğini söyledi.Zelenskiy, Putin’in araması durumunda telefona cevap verip vermeyeceği sorusuna kaçamak yanıt verdiUkrayna lideri, Rusya Devlet Başkanı’nın araması durumunda telefonu açıp açmayacağı sorusuna yanıt vermekte kararsız kaldı.“Onun telefonu yok, ben ise 1917’den beri telgrafla çalışmıyorum” diyen Zelenskiy, Putin'in özel askeri operasyonu sonlandırmak istemediği için kendisini aramayacağını ileri sürdü.‘Ukrayna ordusu karşı taarruzu başlamadan önce planı Rusya’nın eline geçmişti’Ukrayna’nın başarısız karşı taarruzuna ilişkin planın, başlamadan çok önce Kremlin’de masada olduğunu itiraf eden Zelenskiy, şöyle konuştu:‘Ukrayna’nın yenilgisi Batılı ortakların yardımına bağlı’ABD’nin vaat ettiği yardımın bir ay içinde gelmemesi halinde Ukrayna’nın savaş alanında zayıf kalacağını itiraf eden Zelenskiy, “Ukrayna’nın kaybedip kaybetmeyeceği ve bizim zor durumda olup olmayacağı size, ortaklarımıza bağlı. Silahlarımız bakımından güçlü olursak yenilgiye uğramayız” diye konuştu.Zelenskiy, ABD’den bir ay içinde yardım gelmemesi durumunda Ukrayna’nın ne yapacağı sorusu karşısında, ABD’den gelen yardımın genelde silah olduğu için öyle bir durumda Kiev’in savaş alanında zayıf kalacağını itiraf etti.

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