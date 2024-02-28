https://sputniknews.com.tr/20240228/rusyadan-gazze-oturumunda-abdye-sert-tepki-1081177610.html

Rusya’dan Gazze oturumunda ABD’ye sert tepki

Rusya’dan Gazze oturumunda ABD’ye sert tepki

Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) ‘Gazze’de ateşkes’ kararlarını veto eden ABD ile Rusya arasında tartışma yaşandı. BM Daimi Temsilcisi Nebenzya... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T13:37+0300

2024-02-28T13:37+0300

2024-02-28T13:38+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

rusya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

vasiliy nebenzya

robert wood

gazze

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BMGK’da düzenlenen Gazze oturumu, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassiliy Nebenzya ile ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood'un atışmasına sahne olurken, ABD’nin sunduğu karar tasarısının sivil Filistinlileri öldürme izni olduğunu kaydeden Rus diplomat, bu tasarıya destek vermeme çağrısında bulundu.Nebenzya, “ABD’nin BMGK’ya önerdiği Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin alternatif karar tasarısı, ateşkes çağrısını içermemekle birlikte İsrail'in bölgedeki operasyonu için BM şemsiyesini genişletmeyi amaçlıyor. Bu hiçbir şekilde alternatif değil, Filistinlilerin öldürülmesi için ABD’nin İsrail’e vermek istediği yeni bir izin belgesi, sadece şimdi altına BMGK’nın imzasını atmak istiyor” ifadesini kullandı.BMGK üyelerine ‘bu yıkıcı girişime’ destek vermeme çağrısında bulunan Rus diplomat, ABD ile müttefik ‘Batılı meslektaşlarını’ İsrail'in gıdayı savaş aracı olarak kullanmasına müsaade etmekle suçladı.Nebenzya’nın ardından söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Wood ise “Herkese Rusya'nın insani krizlerin çözümüne katkı sağlayan bir ülke olmadığını, bunlara neden olan bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim” diye konuşurken, bunun için Ukrayna'ya bakmanın yeterli olacağını, BM Şartı'nı ihlal eden Rusya'nın başka bir ülkeyi eleştirme hakkı bulunmadığını iddia etti.Wood, “Rusya'nın sivil altyapıların zarar görmesiyle ilgili endişelerini dinledim ama ciddiye alamadım" ifadesini kullandı.Bu sözlerin üzerine Nebenzya, Wood'a Ukrayna ile Gazze'yi karşılaştırdığı için utanması gerektiğini vurgulayarak, "Irak, Afganistan ve Suriye'ye ağır hasar vererek bombalayan ülke olarak bize ders veremezsiniz" dedi.Nebenzya, sözlerine, “Bizim hatamızı gözümüze sokmaya çalışmadan önce kendi yanlışlarınızı görün” diye devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'da sadece askeri hedefleri vurduğunu anımsattı.Daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto eden ABD, en son Cezayir'in önerisiyle sunulan tasarıya, 'diplomatik çabaları kesintiye uğratacağı' gerekçesiyle karşı çıkmıştı.ABD 'hayır' dedi, İngiltere çekimser kaldıCezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısına 15 üyeli BMGK'da ABD ret oyu verirken, İngiltere 'çekimser' oy kullandı. 13 ülke tasarıya 'evet' oyu verdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesi konuşmak için henüz doğru zaman olmadığını, onun yerine rehinelerin kurtarılması ve insani yardımların artırılması için 6 haftaya kadar uzayabilecek "geçici bir ateşkesin" yeterli olduğunu savundu.Bununla birlikte Washington, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aynı fikirde olmadığı yönünde açıklamada bulundu.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilere, Brezilya lideri Lula da Silva'nın 'Holokost' iddialarına katılmadıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-abdnin-gazzede-acil-ateskes-kararini-veto-etmesi-cinayetleri-surdurme-izni-demek-1080979886.html

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israil, israil-filistin, abd, rusya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), vasiliy nebenzya, robert wood, gazze, gazze şeridi, ateşkes, ortadoğu