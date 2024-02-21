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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/filistin-adalet-bakani-abd-israile-filistin-halkina-soykirimi-surdurmesi-icin-yesil-isik-yakti-1080974201.html
Filistin Adalet Bakanı: ABD, İsrail’e Filistin halkına soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
Filistin Adalet Bakanı: ABD, İsrail’e Filistin halkına soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
Sputnik Türkiye
Filistin Adalet Bakanı Muhammed Şalaldah, Sputnik’e demecinde ABD’nin BMGK’de Gazze için acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini yorumladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
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“ABD’nin, İsrail’in soykırım suçlarını durdurmayı amaçlayan Cezayir’in karar tasarısını veto etmeleri, kendilerini Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlenen suçlara suç ortağı yapıyor” diyen Şalaldah, sözlerini şöyle sürdürdü:Filistinli bakan, “ABD’nin eylemleri BM Şartı’nın, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun normlarının açık bir ihlalidir. Amerikalılar İsrail’e Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmış oldu” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-filistindeki-sorunlarin-kaynagi-abddir-1080969499.html
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filistin, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, abd, abd, muhammed şalaldah
filistin, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, abd, abd, muhammed şalaldah

Filistin Adalet Bakanı: ABD, İsrail’e Filistin halkına soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı

22:53 21.02.2024
© AFP 2023 / -Gazze Hastane
Gazze Hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / -
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Filistin Adalet Bakanı Muhammed Şalaldah, Sputnik’e demecinde ABD’nin BMGK’de Gazze için acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini yorumladı.
“ABD’nin, İsrail’in soykırım suçlarını durdurmayı amaçlayan Cezayir’in karar tasarısını veto etmeleri, kendilerini Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlenen suçlara suç ortağı yapıyor” diyen Şalaldah, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amerikalılar Filistinlileri desteklemeye yönelik bir kararı üçüncü kez veto ediyor. (13 Aralık 2023 tarihli) Genel Kurul’da 153 ülke barış yönünde oy kullanmış olmasına rağmen. Güvenlik Konseyi’nin tüm dünyada, özellikle de Gazze Şeridi’nde güvenlik ve barışın korunmasındaki başlıca rolünü baltalayan Amerika Birleşik Devletleri’dir.”
Filistinli bakan, “ABD’nin eylemleri BM Şartı’nın, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun normlarının açık bir ihlalidir. Amerikalılar İsrail’e Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmış oldu” vurgusunu yaptı.
Joe Biden, Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
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