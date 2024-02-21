https://sputniknews.com.tr/20240221/filistin-adalet-bakani-abd-israile-filistin-halkina-soykirimi-surdurmesi-icin-yesil-isik-yakti-1080974201.html
Filistin Adalet Bakanı: ABD, İsrail’e Filistin halkına soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
Filistin Adalet Bakanı: ABD, İsrail’e Filistin halkına soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
Sputnik Türkiye
Filistin Adalet Bakanı Muhammed Şalaldah, Sputnik’e demecinde ABD’nin BMGK’de Gazze için acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini yorumladı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T22:53+0300
2024-02-21T22:53+0300
2024-02-21T22:53+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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israil-filistin sorunu
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“ABD’nin, İsrail’in soykırım suçlarını durdurmayı amaçlayan Cezayir’in karar tasarısını veto etmeleri, kendilerini Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlenen suçlara suç ortağı yapıyor” diyen Şalaldah, sözlerini şöyle sürdürdü:Filistinli bakan, “ABD’nin eylemleri BM Şartı’nın, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun normlarının açık bir ihlalidir. Amerikalılar İsrail’e Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmış oldu” vurgusunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/rusya-filistindeki-sorunlarin-kaynagi-abddir-1080969499.html
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filistin, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, abd, abd, muhammed şalaldah
filistin, israil-filistin, israil, israil-filistin sorunu, abd, abd, muhammed şalaldah
Filistin Adalet Bakanı: ABD, İsrail’e Filistin halkına soykırımı sürdürmesi için yeşil ışık yaktı
Filistin Adalet Bakanı Muhammed Şalaldah, Sputnik’e demecinde ABD’nin BMGK’de Gazze için acil insani ateşkes karar tasarısını veto etmesini yorumladı.
“ABD’nin, İsrail’in soykırım suçlarını durdurmayı amaçlayan Cezayir’in karar tasarısını veto etmeleri, kendilerini Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı işlenen suçlara suç ortağı yapıyor” diyen Şalaldah, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Amerikalılar Filistinlileri desteklemeye yönelik bir kararı üçüncü kez veto ediyor. (13 Aralık 2023 tarihli) Genel Kurul’da 153 ülke barış yönünde oy kullanmış olmasına rağmen. Güvenlik Konseyi’nin tüm dünyada, özellikle de Gazze Şeridi’nde güvenlik ve barışın korunmasındaki başlıca rolünü baltalayan Amerika Birleşik Devletleri’dir.”
Filistinli bakan, “ABD’nin eylemleri BM Şartı’nın, uluslararası hukukun ve uluslararası insancıl hukukun normlarının açık bir ihlalidir. Amerikalılar İsrail’e Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçlarını sürdürmesi için yeşil ışık yakmış oldu” vurgusunu yaptı.