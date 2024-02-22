https://sputniknews.com.tr/20240222/rusya-abdnin-gazzede-acil-ateskes-kararini-veto-etmesi-cinayetleri-surdurme-izni-demek-1080979886.html

Rusya: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi, cinayetleri sürdürme izni demek

Rusya: ABD'nin Gazze'de acil ateşkes kararını veto etmesi, cinayetleri sürdürme izni demek

Sputnik Türkiye

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil ateşkes talep eden kararı veto etmesini Sputnik’e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-22T09:16+0300

2024-02-22T09:16+0300

2024-02-22T09:16+0300

israil- filistin çatışması

rusya dışişleri bakanlığı

mihail bogdanov

ortadoğu

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ateşkes

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, BMGK’de Cezayir’in sunduğu Gazze’de acilen ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesini şu sözlerle değerlendirdi:Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya ve Arap-Müslüman alemi dahil tüm uluslararası toplumların ABD’nin bu mantığını anlamadığını, çünkü neredeyse beş aydır süren bu savaşta her gün, her saat masum insanların öldüğünü kaydetti.‘İsrail’in operasyonu ne kadar uzun sürerse rehineleri kurtarma şansı o kadar azalır’Demecini, “Maalesef açık bir şekilde Amerikalıların desteğiyle İsrail ordusu silahlı eylemlerine devam ediyor” diye sürdüren Rus diplomat, “Bu katliam ne kadar uzun sürerse rehineleri kurtarma ve yardım çabaları o kadar azalır. Biz rehineleri kurtarmak için çabalıyoruz, bunu sürdürmek istiyoruz. Tüm bu anlaşma önerilerimiz de aralarında Rus vatandaşı da olan rehinelerin serbest bırakılması dahil çok önemli sorunları çözüme kavuşturma önerileridir” diye ekledi.Katar ve Mısır’ın arabuluculuk çabalarına destek verdiklerini de kaydeden Bogdanov, “Bu ülkelerin hazırladığı çok detaylı planların olduğunu biliyoruz. Onlarla iletişim halindeyiz. Elbette bunun desteğe layık olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı.‘Moskova’daki görüşmeye Hamas ve Fetih hareketi katılacak’Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, 29 Şubat tarihinde başkent Moskova'da düzenlenecek Filistin görüşmesine Hamas ve Fetih Hareketi'nin temsilcilerinin katılıp katılmayacağı sorusunu, “Elbette herkes katılacak. Görüşmelerde Fetih hareketi ve Hamas temsilcileri de olacak” diye yanıtladı.Daha önce Filistin’in Rusya Büyükelçisi Abdülhafız Nofal, Moskova’daki görüşmeye katılacak Hamas heyetine bu örgütün siyasi büro başkan yardımcısı Musa Abu-Marzuk’un liderlik yapacağını, Fetih hareketini temsil edecek heyetin başında da Filistin Kurtuluş Örgütü İcra Komitesi üyesi Azzam al-Ahmed’in olacağını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240221/filistin-adalet-bakani-abd-israile-filistin-halkina-soykirimi-surdurmesi-icin-yesil-isik-yakti-1080974201.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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rusya dışişleri bakanlığı, mihail bogdanov, ortadoğu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ateşkes, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), birleşmiş milletler (bm), abd, veto