https://sputniknews.com.tr/20240221/abdnin-gazzede-ateskes-tasarisini-bir-kez-daha-veto-etmesine-rusyadan-tepki-1080948942.html

ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını bir kez daha veto etmesine Rusya'dan tepki

ABD'nin Gazze'de ateşkes tasarısını bir kez daha veto etmesine Rusya'dan tepki

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) yapılan son oylamada Gazze'de kalıcı ateşkes tasarısını bir kez daha... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T10:25+0300

2024-02-21T10:25+0300

2024-02-21T10:25+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

israil-filistin

israil

gazze

gazze şeridi

ateşkes

abd

veto

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Sputnik'e demeç veren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin BMGK'da Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını bir kez daha veto etmesine tepki gösterdi.ABD'nin ateşkes çağrısını bloke etmeyi sürdürmesini eleştiren Zaharova, "İşte onların insanlara bakışı böyle. Sadece tek bir milliyetten insanlara değil, genel olarak insanlara" dedi.Zaharova, ABD'nin bu tutumu nedeniyle durumun sadece daha da kötüye gittiğini kaydederek bunun sonucunda da ülkelerin, halkların ve bölgenin ABD'yi zorlayacağı bir çözüm bulunmadığını belirtti.Zaharova, Beyaz Saray'ın İsrailli yerleşimcilere karşı yaptırım uygulamaya başladığına da dikkat çekerek "Bir düşünün. Bu yerleşimciler birdenbire mi ortaya çıktı? Bu, öncelikle ABD tarafından desteklenen devlet yapısının bir parçası. ABD, bu toprakları kullanan insanların refahının garantörüydü" diye ekledi.'Can kaybının sorumluluğu Batı'da'Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da, Moskova'nın 16 Ekim 2023'te ateşkes çağrısı yaptığını ancak kabul edilmediğini anımsatarak "Eylemsizliğin maliyeti 28 binden fazla can kaybı. Bunun toplu sorumluluğu, BM Güvenlik Konseyi'nin Batılı ülkelerindedir" diye konuştu.ABD 'hayır' dedi, İngiltere çekimser kaldıCezayir'in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısına 15 üyeli BMGK'da ABD ret oyu verirken, İngiltere 'çekimser' oy kullandı. 13 ülke tasarıya 'evet' oyu verdi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesi konuşmak için henüz doğru zaman olmadığını, onun yerine rehinelerin kurtarılması ve insani yardımların artırılması için 6 haftaya kadar uzayabilecek "geçici bir ateşkesin" yeterli olduğunu savundu.ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etmiştiABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin 'evet' oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı için de 'hayır' oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-israilin-gazzede-soykirim-yaptigi-iddialarini-reddetti-1080945207.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

ingiltere

rusya

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