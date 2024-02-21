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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abd-israilin-gazzede-soykirim-yaptigi-iddialarini-reddetti-1080945207.html
ABD, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarını reddetti
ABD, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarını reddetti
Sputnik Türkiye
Washington, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T09:12+0300
2024-02-21T09:12+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
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gazze şeridi
soykırım
benyamin netanyahu
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abd dışişleri bakanlığı
ortadoğu
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilere, Brezilya lideri Lula da Silva'nın 'Holokost' iddialarına katılmadıklarını söyledi.İddiayı reddeden Miller, "Açıkçası bu yorumlara katılmıyoruz. Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmadığımızı açıkça ifade ettik" dedi.“Bölgedeki çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz" diyen Miller, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımların ‘sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını’ istediklerini belirtti.İsrail'i, Filistinli kadınlara yönelik cinsel saldırı iddialarını araştırmaya çağırdıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinli kadın ve kızlara yönelik insan hakları ihlallerine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) raporuyla ilgili İsrail'e, "güvenilir iddiaları kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturma" çağrısında bulundu.İddiaları gördüğünü ancak "raporları bağımsız olarak doğrulayamayacağını" söyleyen Miller, "Sivillere ve gözaltına alınan kişilere insanca ve uluslararası insani hukuka uygun şekilde davranılması gerektiği konusunda net olduğumuzu söyleyeceğim ve bu, bizim tutumumuz olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.BM raportörleri pazartesi günü açıkladıkları raporda, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli kadın ve çocukların sığındıkları yerlerde veya kaçarken "kasten hedef alındıkları ve yargısız infaz edildikleri" yönünde inandırıcı iddialara yer vermişti.BM raporunda, "En az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi" ifadesi kullanılmıştı.⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, abd, abd dışişleri bakanlığı, ortadoğu

ABD, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı iddialarını reddetti

09:12 21.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi'nde günlük yaşam
Gazze Şeridi'nde günlük yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
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Washington, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli saldırılarını, Adolf Hitler'in Yahudilere yönelik soykırımına (Holokost) benzeten Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile aynı fikirde olmadığı yönünde açıklamada bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilere, Brezilya lideri Lula da Silva'nın 'Holokost' iddialarına katılmadıklarını söyledi.
İddiayı reddeden Miller, "Açıkçası bu yorumlara katılmıyoruz. Gazze'de soykırımın gerçekleştiğine inanmadığımızı açıkça ifade ettik" dedi.
Bölgedeki çatışmaların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini istiyoruz" diyen Miller, Gazze'deki sivillere yönelik insani yardımların ‘sürdürülebilir bir şekilde artırılmasını’ istediklerini belirtti.

İsrail'i, Filistinli kadınlara yönelik cinsel saldırı iddialarını araştırmaya çağırdı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistinli kadın ve kızlara yönelik insan hakları ihlallerine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) raporuyla ilgili İsrail'e, "güvenilir iddiaları kapsamlı ve şeffaf bir şekilde soruşturma" çağrısında bulundu.
İddiaları gördüğünü ancak "raporları bağımsız olarak doğrulayamayacağını" söyleyen Miller, "Sivillere ve gözaltına alınan kişilere insanca ve uluslararası insani hukuka uygun şekilde davranılması gerektiği konusunda net olduğumuzu söyleyeceğim ve bu, bizim tutumumuz olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.
BM raportörleri pazartesi günü açıkladıkları raporda, Gazze ve Batı Şeria'da Filistinli kadın ve çocukların sığındıkları yerlerde veya kaçarken "kasten hedef alındıkları ve yargısız infaz edildikleri" yönünde inandırıcı iddialara yer vermişti.
BM raporunda, "En az 2 Filistinli kadın tutukluya tecavüz edildiği, diğerlerinin ise tecavüz ve cinsel şiddetle tehdit edildiği bildirildi" ifadesi kullanılmıştı.

⁠İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme' gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 237’si karadan işgal sürecinde olmak üzere 575 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 399 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır
18 Şubat, 17:52
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