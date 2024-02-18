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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/brezilya-devlet-baskani-lula-gazze-seridinde-yasananlar-bir-savas-degil-soykirimdir-1080854993.html
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır
Brezilya Devlet Başkanı Lula: Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır
Sputnik Türkiye
Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T17:52+0300
2024-02-18T17:52+0300
israil- filistin çatışması
brezilya
luiz inacio lula da silva
israil
soykırım
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Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Lula, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" dedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Holokost ile aynı olduğunu belirten Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenler tarihin başka hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında oldu, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" dedi.İsrail’den Lula’ya tepkiİsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lula’nın açıklamasının ardından Brezilya’nın İsrail büyükelçisinin yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Katz, "Brezilya Devlet Başkanı'nın sözleri utanç verici ve ciddi. Hiç kimse İsrail'in kendini savunma hakkına zarar veremez. Ofisimdeki çalışanlara Brezilya Büyükelçisini yarın bir kınama görüşmesi için çağırmalarını emrettim” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240218/misirdaki-yemen-buyukelciligi-kahirede-ust-duzey-bir-yemenli-askeri-yetkili-olduruldu-1080853159.html
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brezilya, luiz inacio lula da silva, israil, soykırım
brezilya, luiz inacio lula da silva, israil, soykırım

Brezilya Devlet Başkanı Lula: Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır

17:52 18.02.2024
© Sputnik / Григорий Сысоев / Multimedya arşivine gidin Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva
 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır" dedi.
Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Lula, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" dedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Holokost ile aynı olduğunu belirten Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenler tarihin başka hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında oldu, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" dedi.

İsrail’den Lula’ya tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lula’nın açıklamasının ardından Brezilya’nın İsrail büyükelçisinin yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Katz, "Brezilya Devlet Başkanı'nın sözleri utanç verici ve ciddi. Hiç kimse İsrail'in kendini savunma hakkına zarar veremez. Ofisimdeki çalışanlara Brezilya Büyükelçisini yarın bir kınama görüşmesi için çağırmalarını emrettim” dedi.
Mısır,Kahire - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldü
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