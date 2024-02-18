https://sputniknews.com.tr/20240218/misirdaki-yemen-buyukelciligi-kahirede-ust-duzey-bir-yemenli-askeri-yetkili-olduruldu-1080853159.html
Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldü
Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldü
Sputnik Türkiye
Kahire'deki Yemen Büyükelçiliği, Mısır'ın başkentinde üst düzey bir Yemenli askeri yetkilinin öldürüldüğünü bildirdi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T16:59+0300
2024-02-18T16:59+0300
2024-02-18T16:59+0300
israil- filistin çatışması
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mısır dışişleri bakanlığı
büyükelçilik
kahire
ölüm
suikast
suikast girişimi
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Büyükelçiliğin, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi'nin öldürülmesini büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz." denildi.Açıklamada, Ubeydi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki dairesinde öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayla ilgili Mısır'daki tüm güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmak ve soruşturmaları takip etmek üzere uzmanlar görevlendirildiği kaydedildi.Yemen'deki yerel medyada konuyla ilgili yapılan haberlerde, Ubeydi'nin elleri kelepçeli ve vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla Kahire'deki dairesinde ölü bulunduğu bilgisine yer verildi.Mısır'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/israilli-sagci-bakan-filistinlilerin-ramazan-ayinda-mescid-i-aksaya-girisi-yasaklansin-1080851913.html
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mısır, mısır dışişleri bakanlığı, büyükelçilik, kahire, ölüm, suikast, suikast girişimi, yemen
mısır, mısır dışişleri bakanlığı, büyükelçilik, kahire, ölüm, suikast, suikast girişimi, yemen
Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldü
Kahire'deki Yemen Büyükelçiliği, Mısır'ın başkentinde üst düzey bir Yemenli askeri yetkilinin öldürüldüğünü bildirdi.
Büyükelçiliğin, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi'nin öldürülmesini büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz." denildi.
Açıklamada, Ubeydi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki dairesinde öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayla ilgili Mısır'daki tüm güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmak ve soruşturmaları takip etmek üzere uzmanlar görevlendirildiği kaydedildi.
Yemen'deki yerel medyada konuyla ilgili yapılan haberlerde, Ubeydi'nin elleri kelepçeli ve vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla Kahire'deki dairesinde ölü bulunduğu bilgisine yer verildi.
Mısır'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.