https://sputniknews.com.tr/20240218/misirdaki-yemen-buyukelciligi-kahirede-ust-duzey-bir-yemenli-askeri-yetkili-olduruldu-1080853159.html

Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldü

Mısır'daki Yemen Büyükelçiliği: Kahire'de üst düzey bir Yemenli askeri yetkili öldürüldü

Sputnik Türkiye

Kahire'deki Yemen Büyükelçiliği, Mısır'ın başkentinde üst düzey bir Yemenli askeri yetkilinin öldürüldüğünü bildirdi. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T16:59+0300

2024-02-18T16:59+0300

2024-02-18T16:59+0300

israil- filistin çatışması

mısır

mısır dışişleri bakanlığı

büyükelçilik

kahire

ölüm

suikast

suikast girişimi

yemen

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101659/71/1016597174_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d881e1876351664dade45cced697bc85.jpg

Büyükelçiliğin, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı Askeri Sanayileşme Dairesi Başkanı Tümgeneral Hasan bin Celal el-Ubeydi'nin öldürülmesini büyük bir ilgi ve endişeyle takip ediyoruz." denildi.Açıklamada, Ubeydi'nin Mısır'ın başkenti Kahire'deki dairesinde öldürülmüş olarak bulunduğu belirtilerek, olayla ilgili Mısır'daki tüm güvenlik yetkilileriyle iletişim kurmak ve soruşturmaları takip etmek üzere uzmanlar görevlendirildiği kaydedildi.Yemen'deki yerel medyada konuyla ilgili yapılan haberlerde, Ubeydi'nin elleri kelepçeli ve vücudunda çok sayıda bıçak yarasıyla Kahire'deki dairesinde ölü bulunduğu bilgisine yer verildi.Mısır'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/israilli-sagci-bakan-filistinlilerin-ramazan-ayinda-mescid-i-aksaya-girisi-yasaklansin-1080851913.html

mısır

kahire

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mısır, mısır dışişleri bakanlığı, büyükelçilik, kahire, ölüm, suikast, suikast girişimi, yemen