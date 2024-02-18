https://sputniknews.com.tr/20240218/israilli-sagci-bakan-filistinlilerin-ramazan-ayinda-mescid-i-aksaya-girisi-yasaklansin-1080851913.html

İsrailli sağcı Bakan: Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklansın

İsrailli sağcı Bakan: Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişi yasaklansın

Sputnik Türkiye

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulundu. 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T16:30+0300

2024-02-18T16:30+0300

2024-02-18T16:30+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

itamar ben-gvir

mescid-i aksa

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Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması gerektiğini savundu. Filistinlilerin ramazan ayında hiçbir surette İsrail'e girişine izin verilmemesi gerektiğini öne süren Ben-Gvir, "Böyle bir risk alamayız, şansa bırakamayız." ifadesini kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişine ilişkin konuyu detaylı görüşmek üzere bugün Ben Gvir ve savaş kabinesi ile toplantı yapması planlanıyor. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, 16 Şubat’ta, zaman zaman Harem-i Şerif'e baskınlar düzenleyerek tansiyonun yükselmesine neden olan Ben-Gvir'in, bu yıl ramazanda Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması kararı için yoğun çaba harcadığını öne sürmüştü.Mescid'i Aksa'ya sık sık baskınlar düzenleniyorAşırı sağcı Ben-Gvir, Ulusal Güvenlik Bakanı olduktan sonra Mescid-i Aksa'ya 3 kez baskın düzenlemiş ancak aşırı sağcı Bakan'ın bu eylemleri, ABD başta pek çok ülke tarafından kınanmıştı.Ana muhalefet lideri Yair Lapid ise 5 Ocak'ta yaptığı açıklamada, ramazanda Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın idaresinin Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'e verilmesinin bölgeyi ateşe atacağını belirtmişti.

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israil

gazze

gazze şeridi

mescid-i aksa

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, itamar ben-gvir, mescid-i aksa