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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/misir-1973teki-yom-kippur-savasina-dair-gizli-belgeleri-yayinladi-1080851029.html
Mısır, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'na dair gizli belgeleri yayınladı
Mısır, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'na dair gizli belgeleri yayınladı
Sputnik Türkiye
Mısır, Ekim 1973'te İsrail'e karşı yürüttüğü Yom Kippur Savaşı'na dair nadir belgelerin açıklandığını duyurdu. 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T15:36+0300
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Mısır Savunma Bakanlığının internet sitesinde 'Ekim 1973 Savaşının Belgeleri, Savaşın Sırları' başlıklı belgeler yayınladı. Belgeler, İsrail'in Mısır'ın doğusundaki Sina'yı işgaliyle sonuçlanan 1967 Savaşından bu yana, askeri stratejik planlamaya kadar 'savaşın sırlarına' ışık tutuyor.Belgeler, 1973 Savaşı'nın ateşkese kadar olan aşamaları boyunca yönetimi, İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesi ve medya ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların rolüne ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı.Mısır Ekim 2023'te, 1973 Savaşı'nın 50. yıldönümünü kutladı.'Mısır'ın gücünü kanıtlayan belgeler'Mısır gazetesi El-Yevm Es-Sabi'de yer alan haberde ise Nasır Yüksek Askeri Akademisi Danışmanı Tümgeneral Adil el-Umde'nin konuyla ilgili sözlerine yer verildi. Umde, yayınlanan belgelerin 1973 Savaşı dönemi ve bu savaşa yapılan hazırlıkları göstermesi bakımından önemli kayıtlar olduğunu belirtti.Yayınlanan belgelerin "yaşananları hatırlamayı ve başkalarına da hatırlatmayı sağladığını" kaydeden Tümgeneral Umde, belgelerin Mısır ordusunun dünyaya o zamanki koşullara rağmen gerekeni başardığını gösterdiğini ifade ederek, ülkenin askeri koşullarının daha iyi olduğunu ve her zaman gerekeni yapabileceğini anlattı.Umde ayrıca, 'Mısır'ın gücünü kanıtlayan belgeler' olarak tanımladığı belgelerin yayınlanmasının tüm dünyaya bir caydırıcılık mesajı içerdiğini ifade etti. Mısır yönetimi son dönemde, İsrail'in Mısır sınırına bitişik Filistin şehri Refah'ı işgal etme girişimlerini defalarca reddeden açıklamalarda bulunmuştu.Reuters haber ajansı ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde, Mısır'ın, İsrail'in Refah kentine bir saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladığını duyurmuştu.Yom Kippur SavaşıMısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te İsrail'e karşı başlattığı Yom Kippur Savaşı, İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son muharebe olmuştu. Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur’da (Kefaret günü) başlaması sebebiyle savaşa bu isim verilmişti.Savaşın amacı İsrail'den 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı geri almaktı. Ancak İsrail'in Suriye'ye oranla daha gelişmiş tanklara sahip olması ve Mısır'ın savaşın ikinci haftasındaki yanlış hamleleri sebebiyle Kahire ile Şam amaçladıkları sonuçlara büyük ölçüde ulaşamamıştı.ABD'nin ara buluculuğunda Mısır ile İsrail arasında 18 Ocak 1974'te İsrail'in Süveyş Kanalı'nın batısındaki askerlerinin yanı sıra Sina’dan da belli bir ölçüde geri çekilmesini sağlayan bir anlaşma imzalanmıştı.Tel Aviv ile Şam arasında da 5 Haziran 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalandı. İsrail bu anlaşmayla savaş sırasında işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi kabul ederken, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etmişti.
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mısır, israil, gazze, filistin, suriye, golan tepeleri

Mısır, 1973'teki Yom Kippur Savaşı'na dair gizli belgeleri yayınladı

15:36 18.02.2024
© AFP 2023 / LOIC VENANCMısır ordusu
Mısır ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
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Mısır, Ekim 1973'te İsrail'e karşı yürüttüğü Yom Kippur Savaşı'na dair nadir belgelerin açıklandığını duyurdu.
Mısır Savunma Bakanlığının internet sitesinde 'Ekim 1973 Savaşının Belgeleri, Savaşın Sırları' başlıklı belgeler yayınladı. Belgeler, İsrail'in Mısır'ın doğusundaki Sina'yı işgaliyle sonuçlanan 1967 Savaşından bu yana, askeri stratejik planlamaya kadar 'savaşın sırlarına' ışık tutuyor.
Belgeler, 1973 Savaşı'nın ateşkese kadar olan aşamaları boyunca yönetimi, İsrail kuvvetlerinin geri çekilmesi ve medya ile uluslararası ve bölgesel kuruluşların rolüne ilişkin ayrıntıları ortaya çıkardı.
Mısır Ekim 2023'te, 1973 Savaşı'nın 50. yıldönümünü kutladı.

'Mısır'ın gücünü kanıtlayan belgeler'

Mısır gazetesi El-Yevm Es-Sabi'de yer alan haberde ise Nasır Yüksek Askeri Akademisi Danışmanı Tümgeneral Adil el-Umde'nin konuyla ilgili sözlerine yer verildi. Umde, yayınlanan belgelerin 1973 Savaşı dönemi ve bu savaşa yapılan hazırlıkları göstermesi bakımından önemli kayıtlar olduğunu belirtti.
Yayınlanan belgelerin "yaşananları hatırlamayı ve başkalarına da hatırlatmayı sağladığını" kaydeden Tümgeneral Umde, belgelerin Mısır ordusunun dünyaya o zamanki koşullara rağmen gerekeni başardığını gösterdiğini ifade ederek, ülkenin askeri koşullarının daha iyi olduğunu ve her zaman gerekeni yapabileceğini anlattı.
Umde ayrıca, 'Mısır'ın gücünü kanıtlayan belgeler' olarak tanımladığı belgelerin yayınlanmasının tüm dünyaya bir caydırıcılık mesajı içerdiğini ifade etti. Mısır yönetimi son dönemde, İsrail'in Mısır sınırına bitişik Filistin şehri Refah'ı işgal etme girişimlerini defalarca reddeden açıklamalarda bulunmuştu.
Reuters haber ajansı ismini açıklamadığı emniyet kaynaklarından naklettiği haberde, Mısır'ın, İsrail'in Refah kentine bir saldırı düzenlemesi durumunda yaşanacak kitlesel göçe hazırlık olarak, Gazze sınırında Filistinlilerin barınması için bir bölge inşa etmeye başladığını duyurmuştu.

Yom Kippur Savaşı

Mısır ve Suriye'nin 6 Ekim 1973'te İsrail'e karşı başlattığı Yom Kippur Savaşı, İsrail ile Arap ülkelerinin bugüne kadar karşı karşıya geldiği son muharebe olmuştu. Yahudilerin en kutsal günü Yom Kippur’da (Kefaret günü) başlaması sebebiyle savaşa bu isim verilmişti.
Savaşın amacı İsrail'den 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri ve Sina Yarımadası'nı geri almaktı. Ancak İsrail'in Suriye'ye oranla daha gelişmiş tanklara sahip olması ve Mısır'ın savaşın ikinci haftasındaki yanlış hamleleri sebebiyle Kahire ile Şam amaçladıkları sonuçlara büyük ölçüde ulaşamamıştı.
ABD'nin ara buluculuğunda Mısır ile İsrail arasında 18 Ocak 1974'te İsrail'in Süveyş Kanalı'nın batısındaki askerlerinin yanı sıra Sina’dan da belli bir ölçüde geri çekilmesini sağlayan bir anlaşma imzalanmıştı.
Tel Aviv ile Şam arasında da 5 Haziran 1974'te Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması imzalandı. İsrail bu anlaşmayla savaş sırasında işgal ettiği Suriye topraklarından çekilmeyi kabul ederken, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'nde kalmaya devam etmişti.
Gazze Şeridi'nde Filistinliler Refah kentine göç ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
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