https://sputniknews.com.tr/20240218/gazze-ablukasinda-135-gun-israil-hava-kara-ve-denizden-bombalamaya-devam-ediyor-1080841610.html

Gazze ablukasında 135. gün: İsrail, hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor

Gazze ablukasında 135. gün: İsrail, hava, kara ve denizden bombalamaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Ateşkes çağrılarını geri çevirerek kara harekatını Refah kentine doğru genişleten İsrail ordusunun, işgal ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde geceden bu... 18.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-18T11:04+0300

2024-02-18T11:04+0300

2024-02-18T11:04+0300

israil- filistin çatışması

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İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı bölgeye yönelik saldırılarına 135. gününde de devam ediyor.Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece boyu hava, kara ve denizden başta Gazze kent merkezi olmak üzere farklı noktalarına yoğun saldırılar düzenledi.Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ile Deyr el-Belah ve Ez-Zevayide bölgelerinin hedef alınması sonucu en az 40 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası da yaralandı.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde çok sayıda evin hedef alınması sonucu ise 20 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.İsrail uçakları Refah kentinde de 9 evi bombalayarak 13 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.İşgal savaş gemileri de Refah kentinin güneyi ve doğusunu kapsayan top atışlarının ardından sahilini yoğun bir şekilde bombaladı.İsrail'in Gazze kent merkezinde farklı noktalarda evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da en az 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Netanyahu, İsrail'in sivillerin sığındığı Refah'a saldırı başlatmazsa savaşı kaybedeceğini savunuyorİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısına girişmemeleri yönünde uluslararası çağrıları reddederek, "Refah'a askeri saldırı başlatmazsak savaşı kaybederiz" ifadelerini kullandı.Düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Gazze'deki saldırıları ve Hamas ile muhtemel esir takası anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah'a kara saldırısı başlatmaması yönündeki uluslararası çağrıları reddederek şöyle konuştu:Hamas ile esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılsa dahi saldırıları durdurmayacaklarını söyleyen Netanyahu, "Herkes rehine anlaşması için ek anlaşma istiyor. Ben de istiyorum. Bunu başarabilirsek iyi olur ancak anlaşmaya varsak bile biz Refah'a gireceğiz" dedi.Filistin devletinin tanınması konusunda "gelecekteki dayatmalara boyun eğmeyeceklerini" savunan Netanyahu, "Kabinede de açıkça belirttim ve bir kez daha açıklayacağım. Çözüme ancak önkoşulsuz doğrudan müzakerelerle ulaşılacaktır" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240218/misir-gazze-yardimlari-icin-refahta-lojistik-merkezi-kuruyor-1080838050.html

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