https://sputniknews.com.tr/20240214/netanhayu-gazzede-ateskes-taleplerini-reddetmekte-kararli-1080712789.html

Netanhayu, Gazze'de ateşkes taleplerini reddetmekte kararlı

Netanhayu, Gazze'de ateşkes taleplerini reddetmekte kararlı

Sputnik Türkiye

İsrail ordusunun Refah saldırılarıyla birlikte giderek artan tüm baskılara rağmen Gazze Şeridi’nde ateşkes taleplerini reddeden Benyamin Netanyahu’nun... 14.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-14T10:03+0300

2024-02-14T10:03+0300

2024-02-14T10:03+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

benyamin netahyahu

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gazze şeridi

hamas

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kahire

ateşkes

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Axios portalının kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Gazze Şeridi görüşmelerinde İsrail heyetine sadece dinlemeleri, ancak ateşkese dair yeni fikirler sunmamaları talimatını verdi.Portal, "İsrailli yetkililer sadece dinlemek için oradaydı" ifadelerine yer verdiği haberinde, İsrail ordusunda esirler konusundan sorumlu tümgeneral Nitzan Alon'un gezi öncesinde görüşmeler için bazı fikirler ortaya attığı, ancak Netanyahu’nun tüm önerileri reddederek bunun yerine heyete ‘sadece dinlemeleri' talimatını verdiğini" aktardı.Kaynaklar, Başbakan'ın yeni fikirler ortaya koyması için heyete yetki vermeyi reddetmesinin ardından Alon'un heyete katılmamaya karar verdiğine vurgu yaparken, yerine bir yardımcısını gönderdiğini ekledi.İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkesi görüşmek üzere Katar, ABD ve İsrail'in katılımıyla bir gün önce Mısır'ın başkenti Kahire'de planlanan dörtlü toplantının başladığı belirtilmişti.Katarlı, ABD'li ve İsrailli yetkililerin katılımıyla dörtlü bir toplantının başladığını aktaran Mısırlı yetkili, toplantıda İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin salıverilmesi ve bölgede ateşkesin görüşüldüğünü kaydetti.İsrail devlet televizyonunun KAN, konuyla ilgili haberinde, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı David Barnea, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı bir heyetin müzakerelere katılmak için Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.Haberde, İsrail heyetinin, Kahire'de ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile toplantı yapacağı belirtilmişti.Hamas da 8 Şubatta, hareketin Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye öncülüğündeki heyetin, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gittiğini duyurmuştu.Filistinli kaynaklar, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-ile-hamas-6-haftalik-ateskesin-nihai-taslagini-ele-alacak-1080692028.html

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