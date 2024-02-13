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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240213/israil-ile-hamas-6-haftalik-ateskesin-nihai-taslagini-ele-alacak-1080692028.html
İsrail ile Hamas, 6 haftalık ateşkesin nihai taslağını ele alacak
İsrail ile Hamas, 6 haftalık ateşkesin nihai taslağını ele alacak
Sputnik Türkiye
İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden dolaylı görüşmelerde, 6 haftalık ateşkes anlaşmasının ‘nihai taslağının’ görüşüleceği... 13.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-13T16:38+0300
2024-02-13T16:38+0300
israil- filistin çatışması
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Associated Press'in (AP) görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan dolaylı görüşmelerde ‘nispeten önemli’ ilerlemeler sağlandı.Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Mısırlı yetkili, Katar, ABD ve İsrail'den temsilcilerin katılımıyla bugün Kahire'de yapılan toplantılarda 6 haftalık bir ateşkes anlaşmasının "nihai taslağının hazırlanmasına" odaklanılacağını aktardı.Mısırlı yetkili, anlaşma sağlanması halinde tarafların kalıcı bir ateşkes için müzakerelere devam edeceğine dair garanti vereceğini belirtti.Kahire'de bulunan yine adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat da 6 haftalık bir anlaşmanın masada olduğunu ancak nihai anlaşma için hala daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.Söz konusu diplomat, bugün Kahire'de yapılacak toplantının, 6 haftalık bir ateşkes üzerinde mutabakata varılması ve nihai bir ateşkes anlaşması için müzakerelere başlanması için kalan boşlukların kapatılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.Görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de katılmıştı.Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes sağlanması için yürütülen dolaylı müzakerelere bugün Kahire'de devam edileceği bildirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hamas-esir-degisimi-ve-ateskes-teklifine-dair-cevabini-misir-ve-katara-iletti-yanit-olumlu-1080480722.html
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israil, israil-filistin, hamas, mısır, katar, abd, ortadoğu, william burns, cia

İsrail ile Hamas, 6 haftalık ateşkesin nihai taslağını ele alacak

16:38 13.02.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNAİsrail Hamas
İsrail Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 13.02.2024
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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İsrail ile Hamas arasında Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden dolaylı görüşmelerde, 6 haftalık ateşkes anlaşmasının ‘nihai taslağının’ görüşüleceği bildirildi.
Associated Press'in (AP) görüşmeler hakkında doğrudan bilgisi olan iki yetkiliye dayandırdığı habere göre, İsrail ve Hamas arasında ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasını amaçlayan dolaylı görüşmelerde ‘nispeten önemli’ ilerlemeler sağlandı.
Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Mısırlı yetkili, Katar, ABD ve İsrail'den temsilcilerin katılımıyla bugün Kahire'de yapılan toplantılarda 6 haftalık bir ateşkes anlaşmasının "nihai taslağının hazırlanmasına" odaklanılacağını aktardı.
Mısırlı yetkili, anlaşma sağlanması halinde tarafların kalıcı bir ateşkes için müzakerelere devam edeceğine dair garanti vereceğini belirtti.
Kahire'de bulunan yine adının açıklanmasını istemeyen Batılı bir diplomat da 6 haftalık bir anlaşmanın masada olduğunu ancak nihai anlaşma için hala daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.
Söz konusu diplomat, bugün Kahire'de yapılacak toplantının, 6 haftalık bir ateşkes üzerinde mutabakata varılması ve nihai bir ateşkes anlaşması için müzakerelere başlanması için kalan boşlukların kapatılması açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.
İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası için yapılan müzakereler kapsamında 28 Ocak'ta Fransa'nın başkenti Paris'te görüşmeler yapılmıştı.
Görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Bill Burns, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil de katılmıştı.
Hamas, 7 Şubat'ta Paris'teki görüşmelerin ardından 3 aşamalı esir takası ve ateşkesi öngören bir plan sunmuştu.
Netanyahu ise 8 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında Hamas'ın önerisini reddederek Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.
Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes sağlanması için yürütülen dolaylı müzakerelere bugün Kahire'de devam edileceği bildirilmişti.
Gazze Şeridi İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: Esir değişimi ve ateşkese dair cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik
6 Şubat, 20:49
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