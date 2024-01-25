https://sputniknews.com.tr/20240125/katar-disisleri-bakani-al-sani-oncelik-gazzedeki-savasi-sona-erdirmek-1080039833.html

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Öncelik, Gazze'deki savaşı sona erdirmek

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Öncelik, Gazze'deki savaşı sona erdirmek

Hamas ile İsrail arasındaki müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar'ın Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in saldırılarının... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T16:40+0300

2024-01-25T16:40+0300

2024-01-25T16:40+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

ingiltere

david cameron

hamas

katar

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Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Al Sani, başkent Doha’da, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya geldi.Taraflar, Katar ile İngiltere arasında özellikle kalkınma yardımı alanında işbirliğini gözden geçirirken, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin toprakları başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına işaret eden Katar Dışişleri Bakanı, “Bu aşamada öncelik, Gazze'deki savaşı sona erdirmek ve yayılmasını önlemek olmalıdır. Bu, bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarın artırılmasına katkıda bulunur” dedi.Bakan Al Sani, bölgedeki gerginliğin azaltılması için bölgesel ve uluslararası çabaların arttırılmasının gerekliliğini vurguladı.İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ortadoğu turu çerçevesinde, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Katar’a geçmişti.İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrasıHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, ‘Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme’ gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan ‘insani ara’da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

https://sputniknews.com.tr/20240125/hamas-ve-israil-turkiye-ile-katarin-arabuluculuguyla-ateskesi-gorusuyor-1080033673.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, ingiltere, david cameron, hamas, katar, türkiye, arabuluculuk