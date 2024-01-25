https://sputniknews.com.tr/20240125/hamas-ve-israil-turkiye-ile-katarin-arabuluculuguyla-ateskesi-gorusuyor-1080033673.html

Hamas ve İsrail, Türkiye ile Katar'ın arabuluculuğuyla ateşkesi görüşüyor

Hamas ve İsrail, Türkiye ile Katar'ın arabuluculuğuyla ateşkesi görüşüyor

Başkent Ankara’da, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerindeki son durumu Sputnik’e değerlendiren diplomatik kaynak, Hamas hareketi ile İsrail’in... 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T14:00+0300

2024-01-25T14:00+0300

2024-01-25T14:00+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

arabulucu

türkiye

katar

ateşkes

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Ortadoğu’daki çatışmayı çözmek adına yürütülen arabuluculuk çabalarında Türkiye’nin oynadığı rolün önemine vurgu yapan kaynak, “Katar'ın arabuluculuğu ve bizim desteğimizle bir başka anlaşma daha görüşülüyor. Ancak şu anda kesinleşmiş bir şey yok. Hamas'ın rehineler konusunda öne sürdüğü bir dizi koşul var, bunları biliyor, üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.Diplomatik kaynak, geçiçi ateşkes adına sunulan koşulların arabulucular tarafından masaya yatırıldığını belirtirken, açıklamasında, “Her şeyin henüz tartışma aşamasında olduğunun” altını çizdi.Hamas’ın İsrail ile esir takası müzakerelerini askıya aldığı bildirilmiştiBu sabah Katar’ın Hamas’ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail’e ilettiği belirtilmişti.İsrail devlet televizyonu KAN, adını açıklamadığı bir kaynaktan aktardığına göre Hamas, İsrail ile esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldı.Haberde, aynı kaynağın, “Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti” dediği kaydedildi.KAN’ın söz konusu haberine ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.Dün ise Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin devam ettiği ve henüz bir anlaşmaya varılmadığı bildirilmişti.Hamas ile İsrail arasında yürütülen görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan Filistinli bir kaynak, açıklamasında, görüşmelerin son günlerde hız kazandığını söyleyerek, uluslararası medyada yer alan Hamas yöneticilerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması yönündeki teklif hakkında, "Bu teklif daha önce yapılmış ve reddedilmişti, şimdi yeni bir teklif var” demişti.Yeni teklifin birkaç hafta veya bir aylık bir ateşkes yapılmasına ilişkin olduğunu kaydeden Filistinli kaynak, "Bu (teklif), birkaç hafta veya bir ay süren sınırlı bir süre için bir ateşkesle ilgili; bu süre zarfında esir değişimi gerçekleşir ve ardından savaşın kapsamlı bir şekilde durmasına gireriz" ifadelerini kullanmıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 22 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'la olası bir anlaşmaya varılması yönünde bir teklifte bulunduğunu duyurmuştu.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, dün X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Katar'ın arabuluculuğuna ilişkin basında çıkan haberlerde, İsrail Başbakanına atfedilen açıklamaları şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Netanyahu'ya atfedilen açıklamaların doğru çıkması durumunda masum hayatları kurtarma çabalarını engelleyeceğine dikkati çeken Ensari, söz konusu açıklamaların detaylarına ilişkin bilgi vermemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html

israil

gazze

gazze şeridi

katar

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, arabulucu, türkiye, katar, ateşkes, esir takası