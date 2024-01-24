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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/israilin-gazze-saldirilarinda-yasamini-yitirenlerin-sayisi-25-bin-700e-cikti-1079995907.html
İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı
İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T16:11+0300
2024-01-24T16:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 110 gün önce başladığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.Son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.İsrail güçlerinin son 24 saatte "24 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi.Son saldırılarda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/israil-gazze-seridinin-guneyindeki-500-binden-fazla-sivilden-bolgeyi-terk-etmesini-istedi-1079984457.html
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israil, israil ordusu, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin, ortadoğu

İsrail'in Gazze saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 25 bin 700'e çıktı

16:11 24.01.2024
© AFP 2023 / -İsrail Gazze saldırı cibaliya
İsrail Gazze saldırı cibaliya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / -
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 700'e, yaralı sayısı 63 bin 740'a yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne 110 gün önce başladığı ve yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi verildi.
Son 24 saatte 210 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında öldürüldüğü, 386 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte "24 katliam" gerçekleştirdiği ifade edildi.
Son saldırılarda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 25 bin 700'e, yaralı sayısının ise 63 bin 740'a yükseldiği kaydedildi.
Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu vurgulanan açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler göçe zorlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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