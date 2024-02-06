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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240206/hamas-esir-degisimi-ve-ateskes-teklifine-dair-cevabini-misir-ve-katara-iletti-yanit-olumlu-1080480722.html
Hamas: Esir değişimi ve ateşkese dair cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik
Hamas: Esir değişimi ve ateşkese dair cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik
Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin 'çerçeve anlaşmasına' dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve 'olumlu' yanıt verdiğini duyurdu. 06.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-06T20:49+0300
2024-02-06T21:56+0300
hamas
son dakika
ateşkes
israil- filistin çatışması
israil-filistin
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Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti" ifadeleri kullanıldı.Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edildi.Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan 'çerçeve anlaşmasını' ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/ateskes-karsiti-ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-yeni-mesaj-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1080349928.html
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hamas, son dakika, ateşkes, israil-filistin
hamas, son dakika, ateşkes, israil-filistin

Hamas: Esir değişimi ve ateşkese dair cevabımızı Mısır ve Katar'a ilettik

20:49 06.02.2024 (güncellendi: 21:56 06.02.2024)
© AFP 2023 / -Gazze Şeridi İsrail saldırı
Gazze Şeridi İsrail saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2024
© AFP 2023 / -
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Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin 'çerçeve anlaşmasına' dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve 'olumlu' yanıt verdiğini duyurdu.
Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, çerçeve anlaşmasıyla ilgili yanıtını az önce Mısır ve Katarlı kardeşlerine iletti" ifadeleri kullanıldı.
Hamas'ın liderleri ve diğer Filistinli gruplarla yapılan istişare görüşmelerinin ardından yanıtını ilettiğine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hamas, söz konusu teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, halkımıza karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladı."
Açıklamada ayrıca, Katar ve Mısır'ın yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurma yönünde çaba sarf eden ülkelerin girişimleri takdir edildi.
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, 28 Ocak'ta Washington'da verdiği bir röportajda, َFransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin yetkililerle müzakerelerin yapıldığını söylemişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de Amerikan MSNBC kanalına yaptığı açıklamada, Paris'te ABD, Katar, Mısır ve İsrailli yetkililer arasında müzakere edilen ateşkes ve esir takası konusunda bir çerçevenin oluştuğunu, özellikle esir takası konusunda somut bir ilerleme kaydedildiğini aktarmıştı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise Paris toplantısından çıkan 'çerçeve anlaşmasını' ve bunun uygulanmasına ilişkin maddeleri görüşmek üzere Kahire ziyareti için davet aldıklarını açıklamıştı.
Heniyye, "Paris toplantısından çıkan teklife karşı Hamas'ın cevabı öncelikle Gazze'ye acımasız saldırganlığın durması ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin dışına çekilmesi temelinde olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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