https://sputniknews.com.tr/20240203/ateskes-karsiti-ab-yuksek-temsilcisi-borrellden-yeni-mesaj-baris-istiyorsan-savasa-hazir-ol-1080349928.html

Ateşkes karşıtı AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den yeni mesaj: Barış istiyorsan, savaşa hazır ol

Ateşkes karşıtı AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den yeni mesaj: Barış istiyorsan, savaşa hazır ol

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, savaşla ilgili kaygı verici bir paylaşımda daha bulunarak "Barış istiyorsan, savaşa hazır... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T16:23+0300

2024-02-03T16:23+0300

2024-02-03T16:23+0300

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josep borrell

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ateşkes

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Ukrayna'da ateşkese karşı çıktığını beyan ederek tepkileri üzerine çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, savaş mesajları vermeye devam ediyor.AB Dış İlişkiler Servisi'nin resmi sitesinde bir yazı kaleme alan Borrell, "Ben de dahil herkes her zaman petrolü silahlara tercih eder, ancak uygun silahlar olmazsa çok geçmeden petrolsüz de kalabiliriz. 'Si vis Pacem, Para Bellum', yani barış istiyorsan savaşa hazır ol" ifadelerini kullandı.Şu anda tüm Avrupa ülkelerinde ekonomik ve sosyal durumun çok gergin olduğuna dikkat çekerek böyle bir ortamda Ukrayna'yı desteklemek ve savunma yeteneklerini geliştirmek için askeri harcamaları artırmanın zor olabileceğini belirten Borrel, "Fakat eğer güvenliğimizi korumak istiyorsak, tam olarak bunu yapmamız gerekiyor. Kiev'in acilen daha fazla mühimmata ihtiyacı var, ancak AB bu amaçtan uzak" dedi.Borrell, Ukrayna'ya silah tedarikinde yaşanan gecikmenin nedenlerini küresel çapta yaşanan mühimmat sıkıntısı, lojistik alanındaki sorunlar ve yeni yatırımlar için gereken süre olarak açıkladı.Daha önce Borrell, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirterek Ukrayna'daki çatışmanın Transatlantik birliğini güçlendirdiğini ifade etmişti.Borrell, "Ukrayna'nın kazanamayacağını ve Batı desteğinin sürmeyeceğini bir kez daha duyuyoruz. Bir kez daha uzlaşmanın cazibesine kapılıyoruz. Bu fikirler 2022'de yanlıştı ve şimdi de yanlış olmaya devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik politikamızı belirlemelerine izin vermemeliyiz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html

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