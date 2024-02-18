Mısır, Gazze yardımları için Refah'ta lojistik merkezi kuruyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
07:01
1 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
07:14
1 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
08:01
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
08:14
2 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
08:23
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
09:01
2 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Mariupol sakini bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri sebebiyle hayatını kaybetti
09:18
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
09:32
3 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
09:49
2 dk
SESLİ HABER
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov’un Moskova’da büstü açıldı
10:01
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
10:11
3 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
10:32
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
10:41
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: ABD, Putin'i yenemez
10:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa ajansı açıkladı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Marshall Planı’nı geçti
11:35
1 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
11:43
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
12:09
3 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
12:19
2 dk
SESLİ HABER
Peskov’dan Putin’in beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklama
12:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
5 dk
SESLİ HABER
Putin açıkladı: Rusya, kanser aşısı geliştirmeye çok yakın
16:10
1 dk
SESLİ HABER
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden’e rest çekti: Ukrayna’ya yardım içeren tasarıyı oylamaya sunmayacak
16:18
2 dk
SESLİ HABER
Hamas, Rusya’da yapılacak Filistin toplantısına davet edildi
16:28
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da tıbbi esrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
16:39
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
16:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
17:11
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
17:20
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg’in Trump korkusu: Kiev’i müzakereye zorlayacak
17:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yeni anket: Halkın Putin’e güveni yüzde 79,4
17:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
6 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
18:21
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
18:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD silah sektörü zor günler yaşıyor
20:01
3 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson, Ukrayna’yla ilgili dolandırıcılığı yazdı
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya’dan buğday ithalatında rekor kırdı
20:34
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan Parlamentosu’nda eşcinsel evlilik 176 evet oyuyla kabul edildi
21:01
2 dk
SESLİ HABER
Rus yapay zeka GigaChat 6 yıllık eğitimi 6 ayda tamamladı
21:13
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Kanada, eski nazi Gunko davasında ek süre istedi
21:38
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
22:01
3 dk
SESLİ HABER
Putin açıkladı: Rusya, kanser aşısı geliştirmeye çok yakın
09:01
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın Genelkurmay Başkanı Sırskiy: Geri çekilebiliriz
09:08
1 dk
SESLİ HABER
İsviçreli siyasetçi: Putin’in röportajının etkisi büyük oldu
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Hamas, Rusya’da yapılacak Filistin toplantısına davet edildi
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg’in Trump korkusu: Kiev’i müzakereye zorlayacak
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Amerikalı gazeteci Carlson: Putin uzlaşmaya hazır
10:23
2 dk
SESLİ HABER
AB yetkilisi: Kendi nükleer silah programımızı oluşturmalıyız
10:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna'daki savaş nedeniyle ‘geleceğin helikopteri’ programını sonlandırdı
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Rusya: Batı’nın varlıklarımızın çalmasına karşılık vereceğiz
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
1 dk
SESLİ HABER
İran’a yatırımda Rusya birinci
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Amerika’da 148 yıl sonra bir ilk: Bakan hakkındaki azil maddeleri kabul edildi
11:26
2 dk
SESLİ HABER
Peskov’dan Putin’in beklenen Türkiye ziyaretine ilişkin önemli açıklama
11:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Ukrayna ordusu, yeni genelkurmay başkanının emirlerine itaat etmeyebilir
11:44
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Putin’in röportajı Beyaz Saray’da histeriye yol açtı
11:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
1 dk
SESLİ HABER
Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Biden’e rest çekti: Ukrayna’ya yardım içeren tasarıyı oylamaya sunmayacak
12:11
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson, Ukrayna’yla ilgili dolandırıcılığı yazdı
12:21
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da tıbbi esrarı yasallaştıran yasa yürürlüğe girdi
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Kırgızistan liderinden ABD’ye ‘İç işlerimize karışmayın’ uyarısı
12:40
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:01
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:01
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:01
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:01
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçiden itiraf: Ordunun sadece 2 aylık silah stoku kaldı
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, Rusya’dan buğday ithalatında rekor kırdı
18:19
1 dk
SESLİ HABER
Alman medyası: NATO, Kiev’e silah sevkiyatını devralmak istiyor
18:29
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye, Filistinliler için girişim başlatabilir
18:50
3 dk
SESLİ HABER
Mariupol sakini bir kadın, Batılı ilaç şirketlerinin deneyleri sebebiyle hayatını kaybetti
20:01
3 dk
SESLİ HABER
IMF’ye göre Rusya’nın ekonomisi beklenenden daha iyi
20:12
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa ajansı açıkladı: Ukrayna’ya yapılan yardımlar, Marshall Planı’nı geçti
20:22
1 dk
SESLİ HABER
Amerikalı senatör: ABD, Putin'i yenemez
20:31
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yeni anket: Halkın Putin’e güveni yüzde 79,4
20:48
1 dk
SESLİ HABER
Russia Today Genel Yayın Yönetmeni Simonyan: Putin’in röportajı yaklaşık bir milyar kez izlendi
21:01
2 dk
SESLİ HABER
Polonyalı çiftçiler Ukrayna tırlarındaki tahılı yola döktüler
21:11
3 dk
SESLİ HABER
Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov’un Moskova’da büstü açıldı
21:21
2 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan Carlson’dan Ukrayna açıklaması: Rusya’yı yenemez
21:30
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Minsk 2 ve İstanbul Anlaşması'nın sabote edilmesinden Batıyı sorumlu tuttu
21:38
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: F-16 anlaşması, F-35 sözleşmesinin akıbetini yaşayabilir
21:51
3 dk
SESLİ HABER
Yunanistan Parlamentosu’nda eşcinsel evlilik 176 evet oyuyla kabul edildi
22:01
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzmandan F-16 değerlendirmesi: Türkiye, ABD’yi kendine saydırdı
22:13
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusundaki yeni atamalar, cephedeki durumu değiştirmeyecek
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus yapay zeka GigaChat 6 yıllık eğitimi 6 ayda tamamladı
22:47
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240218/misir-gazze-yardimlari-icin-refahta-lojistik-merkezi-kuruyor-1080838050.html
Mısır, Gazze yardımları için Refah'ta lojistik merkezi kuruyor
Mısır, Gazze yardımları için Refah'ta lojistik merkezi kuruyor
Sputnik Türkiye
Mısır, kara harekatını Refah kentine kaydıran İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımlar için sınır bölgesindeki kentte lojistik... 18.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-18T09:08+0300
2024-02-18T09:08+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
mısır
sınır
refah sınır kapısı
ortadoğu
benyamin netanyahu
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080837893_0:218:3071:1945_1920x0_80_0_0_bd7e971465911c677d89034869102039.jpg
Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Muhammed Abdulfadil, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın da yer aldığı bölgede inşa edilecek lojistik merkeze dikkati çekti.Abdulfadil, Mısır ordusunun, "Mısır Kızılayı'nın çalışmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra El-Ariş bölgesinde ve yol üzerindeki kalabalığın azaltılması amacıyla bir lojistik merkez inşasına başladığını" belirtti.Kurulacak merkezde kamyonlar için park alanları, güvenli depolar, idari ofislerin yanı sıra şoförler için konaklama yerlerinin bulunacağının bilgisini veren Abdulfadil, su ve elektrik gibi imkanların da sağlanacağını aktardı.Abdulfadil, Gazze'ye yardımların kara, deniz ve hava yoluyla Sina bölgesine ulaştığını hatırlatarak, El-Ariş Limanı ve El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gelen yardımların kamyonlarla Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığınırken, kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.4 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240217/hamas-israilin-saldirilari-durdurmasi-ve-gazzeden-cekilmesi-disinda-hicbir-seyi-kabul-etmeyecegiz-1080832634.html
israil
gazze
gazze şeridi
mısır
refah sınır kapısı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/12/1080837893_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_bbda2281276b10078e0d99db10ca1849.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, sınır, refah sınır kapısı, ortadoğu, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, sınır, refah sınır kapısı, ortadoğu, benyamin netanyahu

Mısır, Gazze yardımları için Refah'ta lojistik merkezi kuruyor

09:08 18.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABEDGazze Şeridi Refah Mısır
Gazze Şeridi Refah Mısır - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
Abone ol
Mısır, kara harekatını Refah kentine kaydıran İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardımlar için sınır bölgesindeki kentte lojistik merkezi kurmaya başladığını açıkladı.
Mısır'ın Kuzey Sina Valisi Tümgeneral Muhammed Abdulfadil, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın da yer aldığı bölgede inşa edilecek lojistik merkeze dikkati çekti.
Abdulfadil, Mısır ordusunun, "Mısır Kızılayı'nın çalışmalarını kolaylaştırmanın yanı sıra El-Ariş bölgesinde ve yol üzerindeki kalabalığın azaltılması amacıyla bir lojistik merkez inşasına başladığını" belirtti.
Kurulacak merkezde kamyonlar için park alanları, güvenli depolar, idari ofislerin yanı sıra şoförler için konaklama yerlerinin bulunacağının bilgisini veren Abdulfadil, su ve elektrik gibi imkanların da sağlanacağını aktardı.
Abdulfadil, Gazze'ye yardımların kara, deniz ve hava yoluyla Sina bölgesine ulaştığını hatırlatarak, El-Ariş Limanı ve El-Ariş Uluslararası Havalimanı'na gelen yardımların kamyonlarla Gazze'ye ulaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1.9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığınırken, kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1.4 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.
İsmail Haniye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas: İsrail'in saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz
Dün, 16:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала