https://sputniknews.com.tr/20240217/hamas-israilin-saldirilari-durdurmasi-ve-gazzeden-cekilmesi-disinda-hicbir-seyi-kabul-etmeyecegiz-1080832634.html

Hamas: İsrail'in saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz

Hamas: İsrail'in saldırıları durdurması ve Gazze'den çekilmesi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tel Aviv ile esir takası anlaşmasına varılması için İsrail'in saldırılarını tamamen durdurması, Gazze'den çekilmesi ve... 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T16:34+0300

2024-02-17T16:34+0300

2024-02-17T16:34+0300

israil- filistin çatışması

hamas

ismail haniye

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

israil

uluslararası adalet divanı

birleşmiş milletler (bm)

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Haniye yaptığı yazılı açıklamada, 'Filistinlilere yönelik saldırıların durdurulması, haksız ablukanın sona erdirilmesi, yardım, barınma ve yeniden yapılanmanın sağlanması için Hamas'ın arabuluculara her zaman olumlu bir ruh ve yüksek sorumluluk bilinciyle yanıt verdiğini' belirtti.Hamas'ın sorunları çözmek için tam bir esneklikle hareket ettiğini kaydeden Haniye, İsrail'in ise oyalama politikasını sürdürdüğünü vurguladı.Haniye, şu ifadeleri kullandı:Haniye, Birleşmiş Milletler (BM), insan hakları kurumları ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarına uygun olan tüm bu insani taleplerine İsrail'in de uyması gerektiğini kaydetti.İsrail hapishanelerinde tutulan özellikle yaşlı ve cezaları ağır olan Filistinliler başta olmak üzere tüm esirlerin serbest bırakılacağı bir takas anlaşmasının sağlanmasını hedeflediklerini belirten Haniye, Hamas'ın, devam eden müzakereleri olumlu bir şekilde ve yüksek sorumlulukla ele aldığını ancak Filistinlilerin büyük fedakarlıklarını ve direnişin başarılarını da ihmal etmeyeceğini vurguladı.Haniye ayrıca, İsrail'in savunmasız Filistinlilere karşı sürdürdüğü kanlı saldırıları durdurmak için ellerindeki tüm imkanlarla çalışacaklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240217/almanya-basbakani-scholz-israilin-kendini-savunma-hakki-var-ancak-uluslararasi-hukuka-uymali-1080829098.html

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hamas, ismail haniye, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, uluslararası adalet divanı, birleşmiş milletler (bm)