https://sputniknews.com.tr/20240217/almanya-basbakani-scholz-israilin-kendini-savunma-hakki-var-ancak-uluslararasi-hukuka-uymali-1080829098.html
Almanya Başbakanı Scholz: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak uluslararası hukuka uymalı
Almanya Başbakanı Scholz: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak uluslararası hukuka uymalı
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i Refah'ta planladığı kara harekatına ilişkin endişelerin arttığı dönemde uluslararası hukuka uymaya çağırdı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-17T14:53+0300
2024-02-17T14:53+0300
2024-02-17T14:53+0300
israil- filistin çatışması
almanya
olaf scholz
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
uluslararası hukuk
türkiye
katar
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60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, ülkesinin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği yineledi.Scholz, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu belirterek, "ABD, Almanya ve diğer pek çok ülke de bunu ifade etmektedir. Söylenmesi gereken önemli şeyler konusunda da çok netiz. Birincisi, Gazze'ye insani yardımın ulaşması ve bugün olduğundan daha fazlasının ulaşması gerekiyor. İkincisi, yürütülen savaşın uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor" dedi.Alman hükümetinin İsrail hükümetine endişelerini ilettiğini ve uluslararası hukuka uyma sorumluluklarını hatırlattığını aktaran Scholz, "İsrail’den bunu yapmalarını istiyoruz ve bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve bunu yapmak için iyi bir nedenimiz var ve bu, hepimiz için çok önemli bir şey. Bu konuda çok netiz ki uluslararası hukuka ve kurallara uymak, sadece küresel olarak bazı anlaşmalara imza attığımız için yaptığımız bir şey değil insanlığa bakış açımızdan, nasıl olmak istediğimizden ve kendimizi nasıl görmek istediğimizden kaynaklanan bir şeydir" diye konuştu.Scholz, İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanması ve iki devletli çözümün bulunması konusunda Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Başbakan Scholz, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması, barış ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html
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almanya, olaf scholz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası hukuk, türkiye, katar, birleşik arap emirlikleri (bae)
almanya, olaf scholz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası hukuk, türkiye, katar, birleşik arap emirlikleri (bae)
Almanya Başbakanı Scholz: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak uluslararası hukuka uymalı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i Refah'ta planladığı kara harekatına ilişkin endişelerin arttığı dönemde uluslararası hukuka uymaya çağırdı.
60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, ülkesinin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği yineledi.
Scholz, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu belirterek, "ABD, Almanya ve diğer pek çok ülke de bunu ifade etmektedir. Söylenmesi gereken önemli şeyler konusunda da çok netiz. Birincisi, Gazze'ye insani yardımın ulaşması ve bugün olduğundan daha fazlasının ulaşması gerekiyor. İkincisi, yürütülen savaşın uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor" dedi.
Alman hükümetinin İsrail hükümetine endişelerini ilettiğini ve uluslararası hukuka uyma sorumluluklarını hatırlattığını aktaran Scholz, "İsrail’den bunu yapmalarını istiyoruz ve bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve bunu yapmak için iyi bir nedenimiz var ve bu, hepimiz için çok önemli bir şey. Bu konuda çok netiz ki uluslararası hukuka ve kurallara uymak, sadece küresel olarak bazı anlaşmalara imza attığımız için yaptığımız bir şey değil insanlığa bakış açımızdan, nasıl olmak istediğimizden ve kendimizi nasıl görmek istediğimizden kaynaklanan bir şeydir" diye konuştu.
Scholz, İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanması ve iki devletli çözümün bulunması konusunda Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.
Başbakan Scholz, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması, barış ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını belirtti.