https://sputniknews.com.tr/20240217/almanya-basbakani-scholz-israilin-kendini-savunma-hakki-var-ancak-uluslararasi-hukuka-uymali-1080829098.html

Almanya Başbakanı Scholz: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak uluslararası hukuka uymalı

Almanya Başbakanı Scholz: İsrail'in kendini savunma hakkı var ancak uluslararası hukuka uymalı

Sputnik Türkiye

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'i Refah'ta planladığı kara harekatına ilişkin endişelerin arttığı dönemde uluslararası hukuka uymaya çağırdı. 17.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-17T14:53+0300

2024-02-17T14:53+0300

2024-02-17T14:53+0300

israil- filistin çatışması

almanya

olaf scholz

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

uluslararası hukuk

türkiye

katar

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/06/1078141905_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_f4e16b30cad9ad6b2b632c00615d5771.jpg

60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Scholz, ülkesinin İsrail'in güvenliğine verdiği desteği yineledi.Scholz, İsrail'in kendisini savunma hakkının bulunduğunu belirterek, "ABD, Almanya ve diğer pek çok ülke de bunu ifade etmektedir. Söylenmesi gereken önemli şeyler konusunda da çok netiz. Birincisi, Gazze'ye insani yardımın ulaşması ve bugün olduğundan daha fazlasının ulaşması gerekiyor. İkincisi, yürütülen savaşın uluslararası hukuka uygun olması gerekiyor" dedi.Alman hükümetinin İsrail hükümetine endişelerini ilettiğini ve uluslararası hukuka uyma sorumluluklarını hatırlattığını aktaran Scholz, "İsrail’den bunu yapmalarını istiyoruz ve bu konuyu sürekli tartışıyoruz ve bunu yapmak için iyi bir nedenimiz var ve bu, hepimiz için çok önemli bir şey. Bu konuda çok netiz ki uluslararası hukuka ve kurallara uymak, sadece küresel olarak bazı anlaşmalara imza attığımız için yaptığımız bir şey değil insanlığa bakış açımızdan, nasıl olmak istediğimizden ve kendimizi nasıl görmek istediğimizden kaynaklanan bir şeydir" diye konuştu.Scholz, İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanması ve iki devletli çözümün bulunması konusunda Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerle görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.Başbakan Scholz, Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması, barış ve iki devletli çözüm için çalıştıklarını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html

almanya

israil

filistin

katar

birleşik arap emirlikleri (bae)

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, olaf scholz, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, uluslararası hukuk, türkiye, katar, birleşik arap emirlikleri (bae)