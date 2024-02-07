https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html

Başbakan Scholz: Almanya Ukrayna'ya tek başına yardım edecek kadar büyük değil

Başbakan Scholz: Almanya Ukrayna'ya tek başına yardım edecek kadar büyük değil

Almanya Başbakanı Scholz, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar 'büyük olmadığını' söyledi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T22:38+0300

2024-02-07T22:38+0300

2024-02-07T22:38+0300

ukrayna krizi

almanya

olaf scholz

ukrayna

ukrayna ordusu

abd

joe biden

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Washington ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah teslim etmemesi halinde aradaki farkı telafi edecek kadar büyük olmadığını söyledi.Scholz, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz gerçek tehlikenin bu olduğuna inanıyorum" dedi.Scholz Perşembe günü Washington'u ziyaret edecek ve Cuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.Görüşmelerde Kiev'e yardımın genişletilmesi ve AB'nin kabul ettiği 50 milyar euroluk özel fon konusunda devam eden tartışmaların ana konulardan olacağı ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240207/almanya-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-yapacak-1080511609.html

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