https://sputniknews.com.tr/20240207/basbakan-scholz-almanya-ukraynaya-tek-basina-yardim-edecek-kadar-buyuk-degil-1080520348.html
Başbakan Scholz: Almanya Ukrayna'ya tek başına yardım edecek kadar büyük değil
Başbakan Scholz: Almanya Ukrayna'ya tek başına yardım edecek kadar büyük değil
Almanya Başbakanı Scholz, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar 'büyük olmadığını' söyledi. 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T22:38+0300
2024-02-07T22:38+0300
2024-02-07T22:38+0300
ukrayna krizi
almanya
olaf scholz
ukrayna
ukrayna ordusu
abd
joe biden
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075139404_0:184:3031:1889_1920x0_80_0_0_a4a19a438bb480096608cce65b4c99b4.jpg
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Washington ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah teslim etmemesi halinde aradaki farkı telafi edecek kadar büyük olmadığını söyledi.Scholz, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz gerçek tehlikenin bu olduğuna inanıyorum" dedi.Scholz Perşembe günü Washington'u ziyaret edecek ve Cuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.Görüşmelerde Kiev'e yardımın genişletilmesi ve AB'nin kabul ettiği 50 milyar euroluk özel fon konusunda devam eden tartışmaların ana konulardan olacağı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240207/almanya-ukraynaya-yeni-silah-yardimi-yapacak-1080511609.html
almanya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075139404_302:0:3031:2047_1920x0_80_0_0_43ba480a1497bf4202f7671d0eab7559.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, joe biden
almanya, olaf scholz, ukrayna, ukrayna ordusu, abd, joe biden
Başbakan Scholz: Almanya Ukrayna'ya tek başına yardım edecek kadar büyük değil
Almanya Başbakanı Scholz, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar 'büyük olmadığını' söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Washington ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'nin Ukrayna'ya silah teslim etmemesi halinde aradaki farkı telafi edecek kadar büyük olmadığını söyledi.
Scholz, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz gerçek tehlikenin bu olduğuna inanıyorum" dedi.
Scholz Perşembe günü Washington'u ziyaret edecek ve Cuma günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Görüşmelerde Kiev'e yardımın genişletilmesi ve AB'nin kabul ettiği 50 milyar euroluk özel fon konusunda devam eden tartışmaların ana konulardan olacağı ifade edildi.