https://sputniknews.com.tr/20240228/rus-hava-savunma-gucleri-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-imha-etti-1081167453.html
Rus hava savunma güçleri Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha etti
Rus hava savunma güçleri Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha etti
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:06+0300
2024-02-28T10:06+0300
2024-02-28T10:06+0300
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ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
belgorod
insansız hava aracı (iha)
terör saldırısı
hava savunma sistemi
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’yı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240226/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-iha-operatorlerini-yok-ediyor-1081093368.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma sistemi
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma sistemi
Rus hava savunma güçleri Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’yı imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.
Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.