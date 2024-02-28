https://sputniknews.com.tr/20240228/rus-hava-savunma-gucleri-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-imha-etti-1081167453.html

Rus hava savunma güçleri Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha etti

Rus hava savunma güçleri Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T10:06+0300

2024-02-28T10:06+0300

2024-02-28T10:06+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

rusya savunma bakanlığı

belgorod

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

hava savunma sistemi

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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma güçlerinin gece saatlerinde Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek vurduğunu belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Dün gece, Kiev rejiminin, uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesi’nde tespit ettiği İHA’yı imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı.Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240226/abdli-eski-istihbarat-subayi-rusya-ukrayna-ordusunun-iha-operatorlerini-yok-ediyor-1081093368.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, hava savunma sistemi