https://sputniknews.com.tr/20240228/duma-baskani-volodin-macron-iktidarini-korumak-icin-3-dunya-savasindan-medet-umuyor-1081181835.html
Duma Başkanı Volodin: Macron iktidarını korumak için 3. Dünya Savaşı'ndan medet umuyor
Duma Başkanı Volodin: Macron iktidarını korumak için 3. Dünya Savaşı'ndan medet umuyor
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'ya asker gönderme fikrini gündeme getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:42+0300
2024-02-28T15:42+0300
2024-02-28T15:42+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin
vyaçeslav volodin
napolyon bonapart
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen 'NATO ülkelerinin ordularını Ukrayna'ya gönderme olasılığı' hakkında Moskova'dan bir açıklama daha geldi.Macron'un fikrini Telegram hesabı üzerinden eleştiren Volodin, "Macron, kişisel iktidarını korumak için 3. Dünya Savaşı'nı alevlendirmekten daha iyi bir şey bulamadı. Macron'un inisiyatifleri Fransız vatandaşları için tehlikeli hale geliyor" dedi.Macron'a bu tür açıklamalar yapmadan önce Napolyon Bonapart ve askerlerinin nasıl bir sonla karşılaştığını anımsamasını tavsiye eden Duma Başkanı, "Macron birkaç yıl önce modern Fransa'yı Napolyon dönemiyle karşılaştırırken Bonaparte'ın kayıpları hesaba katmadığını ancak o zamandan beri ülkenin insan hayatını her şeyin üstünde tuttuğunu söylediğini unuttu. Açık konuşursak, Macron cumhurbaşkanlığı sırasında çok az şey başardı. Bunlar ve daha birçok sorun nedeniyle Fransızlar Macron'u desteklemiyor ve oy oranı son derece düşük bir seviyeye düştü. Seçimler bugün yapılsaydı Marine Le Pen kazanırdı" ifadelerini kullandı.Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240227/macronun-rusya-aciklamalari-3-dunya-savasinin-habercisi-mi-1081132866.html
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emmanuel macron, fransa, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, napolyon bonapart
emmanuel macron, fransa, duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin, vyaçeslav volodin, napolyon bonapart
Duma Başkanı Volodin: Macron iktidarını korumak için 3. Dünya Savaşı'ndan medet umuyor
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Ukrayna'ya asker gönderme fikrini gündeme getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidarını korumak için 3. Dünya Savaşı'ndan daha iyi bir şey bulamadığını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamaları
sonrası gündemin en önemli konularından biri haline gelen 'NATO ülkelerinin ordularını Ukrayna'ya gönderme olasılığı' hakkında Moskova'dan bir açıklama daha geldi.
Macron'un fikrini Telegram hesabı üzerinden eleştiren Volodin, "Macron, kişisel iktidarını korumak için 3. Dünya Savaşı'nı alevlendirmekten daha iyi bir şey bulamadı. Macron'un inisiyatifleri Fransız vatandaşları için tehlikeli hale geliyor
" dedi.
Macron'a bu tür açıklamalar yapmadan önce Napolyon Bonapart ve askerlerinin nasıl bir sonla karşılaştığını anımsamasını tavsiye eden Duma Başkanı, "Macron birkaç yıl önce modern Fransa'yı Napolyon dönemiyle karşılaştırırken Bonaparte'ın kayıpları hesaba katmadığını ancak o zamandan beri ülkenin insan hayatını her şeyin üstünde tuttuğunu söylediğini unuttu. Açık konuşursak, Macron cumhurbaşkanlığı sırasında çok az şey başardı. Bunlar ve daha birçok sorun nedeniyle Fransızlar Macron'u desteklemiyor ve oy oranı son derece düşük bir seviyeye düştü. Seçimler bugün yapılsaydı Marine Le Pen kazanırdı" ifadelerini kullandı.
Başkent Paris'te Ukrayna'ya destek konulu toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Bugün her şey (asker gönderme olasılığı dahil) özgür ve doğrudan bir şekilde tartışıldı. Bugün resmi bir şekilde kara birliklerinin gönderilmesi konusunda bir fikir birliği yok. Ancak durumun gelişiminde hiçbir şey göz ardı edilemez. Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacağız” demişti.