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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240228/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugaydan-mehmet-cengiz-aciklamasi-hic-gormedim-tanimam-1081167309.html
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, gündem olan Mehmet Cengiz ile ilişkisini soran gazeteci Candaş Tolga Işık'a, "Ben Mehmet Cengiz’i hiç... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
mehmet cengiz
cemil tugay
candaş tolga işık
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Işık’ın “Gerçekten Mehmet Cengiz ile olan hukukunuz nedir sizin?” sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:
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mehmet cengiz, cemil tugay, candaş tolga işık, aday, izmir

CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'

10:07 28.02.2024
© TwitterCemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, gündem olan Mehmet Cengiz ile ilişkisini soran gazeteci Candaş Tolga Işık'a, "Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık bir alakam yok" diye yanıt verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.
Işık’ın “Gerçekten Mehmet Cengiz ile olan hukukunuz nedir sizin?” sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:
“Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık bir alakam yok. İzmir’de Mavişehir’de Cengiz İnşaat’ın kurumsal olarak arazileri var. Onlardan birinde bizim küçük bir hissemiz vardı. 4 buçuk yıl önce Belediyeye gelir sağlamak amacıyla o hisseyi satışa çıkardık” dedi.
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
POLİTİKA
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
29 Ocak, 22:04
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