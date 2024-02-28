https://sputniknews.com.tr/20240228/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugaydan-mehmet-cengiz-aciklamasi-hic-gormedim-tanimam-1081167309.html
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'
Sputnik Türkiye
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, gündem olan Mehmet Cengiz ile ilişkisini soran gazeteci Candaş Tolga Işık'a, "Ben Mehmet Cengiz’i hiç... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:07+0300
2024-02-28T10:07+0300
2024-02-28T10:07+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
mehmet cengiz
cemil tugay
candaş tolga işık
aday
izmir
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, tv100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.Işık’ın “Gerçekten Mehmet Cengiz ile olan hukukunuz nedir sizin?” sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240129/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugay-oldu-1080170273.html
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mehmet cengiz, cemil tugay, candaş tolga işık, aday, izmir
mehmet cengiz, cemil tugay, candaş tolga işık, aday, izmir
CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, gündem olan Mehmet Cengiz ile ilişkisini soran gazeteci Candaş Tolga Işık'a, "Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık bir alakam yok" diye yanıt verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay
, tv100'de Candaş Tolga Işık
'ın sorularını yanıtladı.
Işık’ın “Gerçekten Mehmet Cengiz ile olan hukukunuz nedir sizin?” sorusu üzerine Tugay, şu ifadeleri kullandı:
“Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık bir alakam yok. İzmir’de Mavişehir’de Cengiz İnşaat’ın kurumsal olarak arazileri var. Onlardan birinde bizim küçük bir hissemiz vardı. 4 buçuk yıl önce Belediyeye gelir sağlamak amacıyla o hisseyi satışa çıkardık” dedi.