CHP’nin İzmir adayı Cemil Tugay’dan Mehmet Cengiz açıklaması: 'Hiç görmedim, tanımam'

“Ben Mehmet Cengiz’i hiç görmedim tanımam. En ufacık bir alakam yok. İzmir’de Mavişehir’de Cengiz İnşaat’ın kurumsal olarak arazileri var. Onlardan birinde bizim küçük bir hissemiz vardı. 4 buçuk yıl önce Belediyeye gelir sağlamak amacıyla o hisseyi satışa çıkardık” dedi.