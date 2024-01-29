https://sputniknews.com.tr/20240129/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugay-oldu-1080170273.html
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay belirlendi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T22:04+0300
2024-01-29T22:04+0300
2024-01-29T22:21+0300
cemil tugay
izmir
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
politika
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterilmedi. Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir adaylığı için Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240129/cilgin-projeleri-ile-taniniyordu-chpnin-izmir-adayi-olmasi-bekleniyor-cemil-tugay-kimdir-1080143534.html
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cemil tugay kimdir, izmirin chp adayı kim, izmir chp büyükşehir belediye adayı,
cemil tugay kimdir, izmirin chp adayı kim, izmir chp büyükşehir belediye adayı,
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu
22:04 29.01.2024 (güncellendi: 22:21 29.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay belirlendi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterilmedi. Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir adaylığı için Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.