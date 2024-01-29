https://sputniknews.com.tr/20240129/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugay-oldu-1080170273.html

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay oldu

CHP'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Cemil Tugay belirlendi. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

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cemil tugay

izmir

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

politika

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir belediye başkan adaylarının belirlenmesi beklenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı tamamlandı. Mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday gösterilmedi. Buna göre, PM'ye sunulan listede büyükşehir adaylığı için Cemil Tugay'ın ismi belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240129/cilgin-projeleri-ile-taniniyordu-chpnin-izmir-adayi-olmasi-bekleniyor-cemil-tugay-kimdir-1080143534.html

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