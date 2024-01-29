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'Çılgın' projeleri ile tanınıyordu, CHP'nin İzmir adayı olması bekleniyor: Cemil Tugay kimdir?
'Çılgın' projeleri ile tanınıyordu, CHP'nin İzmir adayı olması bekleniyor: Cemil Tugay kimdir?
Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı olduğu iddia edilen Doktor Plastik Cerrahi uzmanı Cemil Tugay Kimdir? Peki CHP'nin İzmir adayı kim?.. 29.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-29T10:13+0300
2024-01-29T10:20+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cemil tugay
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
tunç soyer
izmir
izmir büyükşehir belediye başkanlığı
izmir büyükşehir belediyesi
aday
başkan aday adayı
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31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kazanan Cemil Tugay, o günden beri başkanlık koltuğunda oturuyordu. CHP'nin bugün düzenleyeceği PM toplantısında ise İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ismi en çok geçen kişi de yine Tugay. Tugay: Değişimin doğru adayı benimCHP’nin 'kalesi' olarak bilinen İzmir’in adaylarının sona bırakılması kent siyasetinde gerilimi arttırırken, 9 Büyükşehir Aday Adayı içerisinde, sürecin son düzlüğünde Cemil Tugay’ın ismi çokça konuşulmaya başladı. Aday belirleme süreci nedeniyle Ankara’da olan Başkan Cemil Tugay, adaylık ile ilgili ise şunları söylemişti:Cemil Tugay kimdir?Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.Özel hayatıEvli olan Tugay'ın 2 kız ve 1 erkek olmak üzere toplamda 3 çocuğu bulunmaktadır.Cemil Tugay, aynı zamanda İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilen bir sağlık profesyoneli olarak, sağlık kariyerinin yanı sıra siyasi alanda da etkin bir isimdir.Siyaset ve sivil toplum kuruluşu geçmişi'Uçuk fikirlere sahibim'Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı için 2019'da girdiği seçimlerde "Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil. Türkiye ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" derken, GameX gibi bir dijital oyun turnuvası düzenlenmesi ve Karşıyaka’nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen dönme dolap konması projesinden bahsetmişti.
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'Çılgın' projeleri ile tanınıyordu, CHP'nin İzmir adayı olması bekleniyor: Cemil Tugay kimdir?

10:13 29.01.2024 (güncellendi: 10:20 29.01.2024)
© İHA-AW726358Cemil Tugay
Cemil Tugay - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2024
© İHA-AW726358
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Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı olduğu iddia edilen Doktor Plastik Cerrahi uzmanı Cemil Tugay Kimdir? Peki CHP'nin İzmir adayı kim? Cemil Tugay CHP İzmir adayı mı oldu?
31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kazanan Cemil Tugay, o günden beri başkanlık koltuğunda oturuyordu. CHP'nin bugün düzenleyeceği PM toplantısında ise İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ismi en çok geçen kişi de yine Tugay.

Tugay: Değişimin doğru adayı benim

CHP’nin 'kalesi' olarak bilinen İzmir’in adaylarının sona bırakılması kent siyasetinde gerilimi arttırırken, 9 Büyükşehir Aday Adayı içerisinde, sürecin son düzlüğünde Cemil Tugay’ın ismi çokça konuşulmaya başladı. Aday belirleme süreci nedeniyle Ankara’da olan Başkan Cemil Tugay, adaylık ile ilgili ise şunları söylemişti:
"Ben partimizdeki değişim sürecinin yerel yönetimlerde yaşama geçirilmesi için en doğru aday olarak kendimi görüyorum. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adayım."

Cemil Tugay kimdir?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.
İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.
1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.
1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.
1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.
2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Özel hayatı

Evli olan Tugay'ın 2 kız ve 1 erkek olmak üzere toplamda 3 çocuğu bulunmaktadır.
Cemil Tugay, aynı zamanda İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilen bir sağlık profesyoneli olarak, sağlık kariyerinin yanı sıra siyasi alanda da etkin bir isimdir.

Siyaset ve sivil toplum kuruluşu geçmişi

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye oldu.
2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı.
2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü.
2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı.
2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi’nde çalıştı.
2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.
2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu’nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü.
2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu.
2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

'Uçuk fikirlere sahibim'

Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı için 2019'da girdiği seçimlerde "Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil. Türkiye ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" derken, GameX gibi bir dijital oyun turnuvası düzenlenmesi ve Karşıyaka’nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen dönme dolap konması projesinden bahsetmişti.
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2024 Türkiye yerel seçimleri
Bugün açıklanacak: Kulisler hareketlendi, CHP'nin İzmir adayı kim olur, hangi isimler konuşuluyor?
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