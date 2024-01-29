https://sputniknews.com.tr/20240129/cilgin-projeleri-ile-taniniyordu-chpnin-izmir-adayi-olmasi-bekleniyor-cemil-tugay-kimdir-1080143534.html

'Çılgın' projeleri ile tanınıyordu, CHP'nin İzmir adayı olması bekleniyor: Cemil Tugay kimdir?

'Çılgın' projeleri ile tanınıyordu, CHP'nin İzmir adayı olması bekleniyor: Cemil Tugay kimdir?

Yerel Seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı olduğu iddia edilen Doktor Plastik Cerrahi uzmanı Cemil Tugay Kimdir? Peki CHP'nin İzmir adayı kim?.. 29.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-29T10:13+0300

2024-01-29T10:13+0300

2024-01-29T10:20+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

cemil tugay

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

tunç soyer

izmir

izmir büyükşehir belediye başkanlığı

izmir büyükşehir belediyesi

aday

başkan aday adayı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1d/1080145563_0:411:2180:1637_1920x0_80_0_0_9f3bc416a520e71d85e4f27ddac7f66f.jpg

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'den İzmir İli, Karşıyaka İlçesi Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kazanan Cemil Tugay, o günden beri başkanlık koltuğunda oturuyordu. CHP'nin bugün düzenleyeceği PM toplantısında ise İzmir Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için ismi en çok geçen kişi de yine Tugay. Tugay: Değişimin doğru adayı benimCHP’nin 'kalesi' olarak bilinen İzmir’in adaylarının sona bırakılması kent siyasetinde gerilimi arttırırken, 9 Büyükşehir Aday Adayı içerisinde, sürecin son düzlüğünde Cemil Tugay’ın ismi çokça konuşulmaya başladı. Aday belirleme süreci nedeniyle Ankara’da olan Başkan Cemil Tugay, adaylık ile ilgili ise şunları söylemişti:Cemil Tugay kimdir?Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.Özel hayatıEvli olan Tugay'ın 2 kız ve 1 erkek olmak üzere toplamda 3 çocuğu bulunmaktadır.Cemil Tugay, aynı zamanda İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilen bir sağlık profesyoneli olarak, sağlık kariyerinin yanı sıra siyasi alanda da etkin bir isimdir.Siyaset ve sivil toplum kuruluşu geçmişi'Uçuk fikirlere sahibim'Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı için 2019'da girdiği seçimlerde "Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil. Türkiye ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" derken, GameX gibi bir dijital oyun turnuvası düzenlenmesi ve Karşıyaka’nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen dönme dolap konması projesinden bahsetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240129/bugun-aciklanacak-kulisler-hareketlendi-chpnin-izmir-adayi-kim-olur-1080141099.html

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cemil tugay kimdir, cemil tugay kaç yaşında, cemil tugay eşi, cemil tugay eşi kimdir, cemil tugay ekşi, cemil tugay mehmet cengiz, cemil tugay babası nereli, cemil tugay twitter, cemil tugay hangi partiden, cemil tugay son dakika, cemil tugay aday mı, cemil tugay izmir, chp izmir adayı, chp izmir belediye başkan adayı, chp izmir ilçe belediye başkan adayları, chp'nin adayları, chp'nin izmir adayı kim, chp'nin izmir adayı kim oldu, chp'nin izmir adayı belli oldu, chp'nin izmir adayı kim, chp'nin izmir adayları belli oldu mu, chp son dakika, chp izmir, izmir büyük şehir belediye başkanı kim olacak, chp izmir adayı, tunç soyer aday mı, izmir büyükşehir belediye başkanı kim olacak, chp izmir, izmir büyükşehir belediyesi adayı neden açıklanmadı, chp izmir adayını açıkladı mı, izmir'de aday değişiyor mu