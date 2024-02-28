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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/batili-ozel-harekat-timlerinin-ukraynada-oldugu-iddia-edildi-1081166905.html
Batılı özel harekat timlerinin Ukrayna’da olduğu iddia edildi
Batılı özel harekat timlerinin Ukrayna’da olduğu iddia edildi
Sputnik Türkiye
İngiltere merkezli uluslararası iş gazetesi Financial Times’ın aktardığına göre, adı açıklanmayan bir Avrupalı yetkili Batılı özel harekat timlerinin artık... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T09:48+0300
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ukrayna krizi
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Financial Times’ın haberine göre, adı açıklanmayan Avrupalı üst düzey askeri yetkili, “Ukrayna’da Batılı özel harekat timlerinin olduğunu herkes biliyor, sadece bunu resmi olarak açıklamıyorlar” şeklinde konuştu.Yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerinin de Rusya’yla ilişkilerde caydırma ve belirsizlik yaratmaya yönelik olduğunu söyledi.Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirterek, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal da Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmezken, Paris'in Rusya'nın zaferiyle ‘asla uzlaşamayacağının’ altını çizmişti.Kremlin, Macron’un bu sözleriyle ilgili, Batılı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240219/nato-askerleri-ukraynada-parali-asker-kiliginda-savasiyor-1080871531.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, özel harekat, paralı asker, yabancı, yabancı asker, rusya, emmanuel macron
ukrayna, ukrayna ordusu, nato, özel harekat, paralı asker, yabancı, yabancı asker, rusya, emmanuel macron

Batılı özel harekat timlerinin Ukrayna’da olduğu iddia edildi

09:48 28.02.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAparalı yabancı asker
paralı yabancı asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
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İngiltere merkezli uluslararası iş gazetesi Financial Times’ın aktardığına göre, adı açıklanmayan bir Avrupalı yetkili Batılı özel harekat timlerinin artık Ukrayna’da bulunduğunu belirtti.
Financial Times’ın haberine göre, adı açıklanmayan Avrupalı üst düzey askeri yetkili, “Ukrayna’da Batılı özel harekat timlerinin olduğunu herkes biliyor, sadece bunu resmi olarak açıklamıyorlar” şeklinde konuştu.
Yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerinin de Rusya’yla ilişkilerde caydırma ve belirsizlik yaratmaya yönelik olduğunu söyledi.
Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirterek, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.
Fransa Başbakanı Gabriel Attal da Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmezken, Paris'in Rusya'nın zaferiyle ‘asla uzlaşamayacağının’ altını çizmişti.
Kremlin, Macron’un bu sözleriyle ilgili, Batılı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağını söylemişti.
Ukrayna NATO askeri eğitim - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
Ukrayna krizi
NATO askerleri Ukrayna’da paralı asker kılığında savaşıyor
19 Şubat, 10:29
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