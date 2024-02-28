https://sputniknews.com.tr/20240228/batili-ozel-harekat-timlerinin-ukraynada-oldugu-iddia-edildi-1081166905.html

Batılı özel harekat timlerinin Ukrayna’da olduğu iddia edildi

Batılı özel harekat timlerinin Ukrayna’da olduğu iddia edildi

Sputnik Türkiye

İngiltere merkezli uluslararası iş gazetesi Financial Times’ın aktardığına göre, adı açıklanmayan bir Avrupalı yetkili Batılı özel harekat timlerinin artık... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:48+0300

2024-02-28T09:48+0300

2024-02-28T09:48+0300

ukrayna krizi

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Financial Times’ın haberine göre, adı açıklanmayan Avrupalı üst düzey askeri yetkili, “Ukrayna’da Batılı özel harekat timlerinin olduğunu herkes biliyor, sadece bunu resmi olarak açıklamıyorlar” şeklinde konuştu.Yetkili, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ‘Batılı ülkelerin Ukrayna’ya asker gönderme olasılığını tartıştığı’ sözlerinin de Rusya’yla ilişkilerde caydırma ve belirsizlik yaratmaya yönelik olduğunu söyledi.Daha önce Macron, Batılı liderlerin Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını dışlamadığını belirterek, Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.Fransa Başbakanı Gabriel Attal da Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmezken, Paris'in Rusya'nın zaferiyle ‘asla uzlaşamayacağının’ altını çizmişti.Kremlin, Macron’un bu sözleriyle ilgili, Batılı askerlerin Ukrayna’ya gönderilmesinin kaçınılmaz olarak Rusya-NATO savaşına yol açacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240219/nato-askerleri-ukraynada-parali-asker-kiliginda-savasiyor-1080871531.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, nato, özel harekat, paralı asker, yabancı, yabancı asker, rusya, emmanuel macron