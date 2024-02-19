https://sputniknews.com.tr/20240219/nato-askerleri-ukraynada-parali-asker-kiliginda-savasiyor-1080871531.html
NATO askerleri Ukrayna’da paralı asker kılığında savaşıyor
NATO askerleri Ukrayna’da paralı asker kılığında savaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, NATO askerlerinin paralı asker kılığında Ukrayna’da savaştığını söyledi. 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T10:29+0300
2024-02-19T10:29+0300
2024-02-19T10:29+0300
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
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Rus Krasnaya Zvezda gazetesine Ukrayna’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rudskoy, “NATO askerleri, paralı asker kılığında Ukrayna’da silahlı eylemlerde yer alıyor. Bu şekilde Batı’dan tedarik edilen hava savunma sistemlerini, taktik füze sistemlerini ve çoklu roketatarları idare ediyor. Ayrıca taarruz gruplarında yer alıyorlar” ifadesini kullandı.Rus komutan, NATO subaylarının doğrudan Ukrayna ordusunun saldırı planlama ve yürütme çalışmalarında yer aldığını kaydetti.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da çok sayıda yabancı paralı askerin savaştığını dile getirmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekat başladığı günden bu yana Ukrayna’da 5 bin 800 yabancı militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamış, savaş alanında aşırı şiddet sergileyen 103 savaş suçlusunun yok edildiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kiev-daha-fazla-parali-asker-cekmek-icin-harekete-gecti-1080539337.html
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ukrayna ordusu, nato, paralı asker, yabancı asker, yabancı, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
ukrayna ordusu, nato, paralı asker, yabancı asker, yabancı, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu
NATO askerleri Ukrayna’da paralı asker kılığında savaşıyor
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy, NATO askerlerinin paralı asker kılığında Ukrayna’da savaştığını söyledi.
Rus Krasnaya Zvezda gazetesine Ukrayna’daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunan Rudskoy, “NATO askerleri, paralı asker kılığında Ukrayna’da silahlı eylemlerde yer alıyor. Bu şekilde Batı’dan tedarik edilen hava savunma sistemlerini, taktik füze sistemlerini ve çoklu roketatarları idare ediyor. Ayrıca taarruz gruplarında yer alıyorlar” ifadesini kullandı.
Rus komutan, NATO subaylarının doğrudan Ukrayna ordusunun saldırı planlama ve yürütme çalışmalarında yer aldığını kaydetti.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da çok sayıda yabancı paralı askerin savaştığını dile getirmişti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri harekat başladığı günden bu yana Ukrayna’da 5 bin 800 yabancı militanın etkisiz hale getirildiğini açıklamış, savaş alanında aşırı şiddet sergileyen 103 savaş suçlusunun yok edildiğini belirtmişti.