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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/abdli-gazeteci-carlson-johnsonun-rusya-ukrayna-baris-gorusmelerini-bozmasi-bir-suc-1081166123.html
ABD’li gazeteci Carlson: Johnson’un Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini bozması bir suç
ABD’li gazeteci Carlson: Johnson’un Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini bozması bir suç
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, eski İngiltere Başbakanı Boris... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T09:33+0300
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Lex Fridman'ın sunduğu YouTube kanalına konuşan Tucker Carlson’un sözlerine göre, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un 2022’de Moskova ve Kiev arasındaki barış görüşmelerine müdahalesinin sonucu Ukrayna’nın başarısı değil, Batı’nın yarar elde etmesi oldu.Carlson, “Bu bir ahlaki suç” diye kaydetti.Daha önce Carlson, Johnson’un 2022’de ABD'nin talimatıyla Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşmasının imzalanmasını engelleyen ve bu anlamda 'yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu' kişi olduğunu dile getirmişti.İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinin lideri olan David Arahamiya geçen yıl yaptığı açıklamalarda, “Savaş 2022 ilkbaharında sona erebilirdi. Ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamamızı ve sadece savaşmamızı söyledi” itirafında bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajda İstanbul’daki görüşmelerde anlaşmaya varıldığını, ama Rus ordu birlikleri Kiev’den çekilince Kiev’in anlaşmayı iptal ettiğini dile getirmişti. Putin, Rusya’nın her zaman diyaloga hazır olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240221/abdli-gazeteci-carlson-putinle-roportaj-oncesi-basina-gelenleri-anlatti-1080949491.html
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tucker carlson, boris johnson, ukrayna, kiev, barış görüşmeleri, istanbul, ingiltere, abd, vladimir putin
tucker carlson, boris johnson, ukrayna, kiev, barış görüşmeleri, istanbul, ingiltere, abd, vladimir putin

ABD’li gazeteci Carlson: Johnson’un Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini bozması bir suç

09:33 28.02.2024
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un 2022’de Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine müdahale etmesini ‘ahlaki suç’ olarak nitelendirdi.
Lex Fridman'ın sunduğu YouTube kanalına konuşan Tucker Carlson’un sözlerine göre, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un 2022’de Moskova ve Kiev arasındaki barış görüşmelerine müdahalesinin sonucu Ukrayna’nın başarısı değil, Batı’nın yarar elde etmesi oldu.
Carlson, “Bu bir ahlaki suç” diye kaydetti.
Daha önce Carlson, Johnson’un 2022’de ABD'nin talimatıyla Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşmasının imzalanmasını engelleyen ve bu anlamda 'yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu' kişi olduğunu dile getirmişti.
İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinin lideri olan David Arahamiya geçen yıl yaptığı açıklamalarda, “Savaş 2022 ilkbaharında sona erebilirdi. Ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamamızı ve sadece savaşmamızı söyledi” itirafında bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajda İstanbul’daki görüşmelerde anlaşmaya varıldığını, ama Rus ordu birlikleri Kiev’den çekilince Kiev’in anlaşmayı iptal ettiğini dile getirmişti. Putin, Rusya’nın her zaman diyaloga hazır olduğunu kaydetmişti.
ABD'li gazeteci Tucker Carlson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
DÜNYA
ABD'li gazeteci Carlson, Putin’le röportaj öncesi başına gelenleri anlattı
21 Şubat, 10:39
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