https://sputniknews.com.tr/20240228/abdli-gazeteci-carlson-johnsonun-rusya-ukrayna-baris-gorusmelerini-bozmasi-bir-suc-1081166123.html

ABD’li gazeteci Carlson: Johnson’un Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini bozması bir suç

ABD’li gazeteci Carlson: Johnson’un Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini bozması bir suç

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, eski İngiltere Başbakanı Boris... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:33+0300

2024-02-28T09:33+0300

2024-02-28T09:33+0300

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Lex Fridman'ın sunduğu YouTube kanalına konuşan Tucker Carlson’un sözlerine göre, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un 2022’de Moskova ve Kiev arasındaki barış görüşmelerine müdahalesinin sonucu Ukrayna’nın başarısı değil, Batı’nın yarar elde etmesi oldu.Carlson, “Bu bir ahlaki suç” diye kaydetti.Daha önce Carlson, Johnson’un 2022’de ABD'nin talimatıyla Rusya ve Ukrayna arasında barış anlaşmasının imzalanmasını engelleyen ve bu anlamda 'yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu' kişi olduğunu dile getirmişti.İstanbul’daki barış görüşmelerinde Ukrayna heyetinin lideri olan David Arahamiya geçen yıl yaptığı açıklamalarda, “Savaş 2022 ilkbaharında sona erebilirdi. Ama dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kiev’e gelerek, Rusya ile hiçbir şey imzalamamızı ve sadece savaşmamızı söyledi” itirafında bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’li gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportajda İstanbul’daki görüşmelerde anlaşmaya varıldığını, ama Rus ordu birlikleri Kiev’den çekilince Kiev’in anlaşmayı iptal ettiğini dile getirmişti. Putin, Rusya’nın her zaman diyaloga hazır olduğunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240221/abdli-gazeteci-carlson-putinle-roportaj-oncesi-basina-gelenleri-anlatti-1080949491.html

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tucker carlson, boris johnson, ukrayna, kiev, barış görüşmeleri, istanbul, ingiltere, abd, vladimir putin