https://sputniknews.com.tr/20240221/abdli-gazeteci-carlson-putinle-roportaj-oncesi-basina-gelenleri-anlatti-1080949491.html

ABD'li gazeteci Carlson, Putin’le röportaj öncesi başına gelenleri anlattı

ABD'li gazeteci Carlson, Putin’le röportaj öncesi başına gelenleri anlattı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, röportaja hazırlık çalışmalarının... 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T10:39+0300

2024-02-21T10:39+0300

2024-02-21T10:39+0300

dünya

tucker carlson

abd

gazeteci

rusya

kremlin

vladimir putin

röportaj

beyaz saray

ulusal güvenlik kurumu (nsa)

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Putin'le başkent Moskova'daki röportajı izleyici rekorları kıran Carlson, Blaze portalına röportaj öncesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:Röportaja hazırlık çalışmalarının iki yıl aldığına değinen Carlson, Kremlin’in röportaj yapmayı kabul ederken bu yönde bilginin bir yerlere sızdırılması durumunda iptal edileceği uyarısında bulunduğunu da vurguladı.ABD’li gazeteci, Ulusal Güvenlik Servisi (NSA) tarafından takip edildiğinden emin olduğunu da ekledi.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat Cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Putin, Carlson’la röportajında, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’da stratejik yenilgiye uğratmanın mümkün olmadığını anlamaya başladığını, bu yüzden durumu düzeltmeleri gerektiğini belirterek Moskova’nın diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240211/kremlin-carlsonun-putinle-roportajini-degerlendirdi-1080624085.html

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tucker carlson, abd, gazeteci, rusya, kremlin, vladimir putin, röportaj, beyaz saray, ulusal güvenlik kurumu (nsa), istihbarat