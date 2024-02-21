https://sputniknews.com.tr/20240221/abdli-gazeteci-carlson-putinle-roportaj-oncesi-basina-gelenleri-anlatti-1080949491.html
ABD'li gazeteci Carlson, Putin’le röportaj öncesi başına gelenleri anlattı
ABD'li gazeteci Carlson, Putin’le röportaj öncesi başına gelenleri anlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, röportaja hazırlık çalışmalarının... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T10:39+0300
2024-02-21T10:39+0300
2024-02-21T10:39+0300
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gazeteci
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kremlin
vladimir putin
röportaj
beyaz saray
ulusal güvenlik kurumu (nsa)
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Putin'le başkent Moskova'daki röportajı izleyici rekorları kıran Carlson, Blaze portalına röportaj öncesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:Röportaja hazırlık çalışmalarının iki yıl aldığına değinen Carlson, Kremlin’in röportaj yapmayı kabul ederken bu yönde bilginin bir yerlere sızdırılması durumunda iptal edileceği uyarısında bulunduğunu da vurguladı.ABD’li gazeteci, Ulusal Güvenlik Servisi (NSA) tarafından takip edildiğinden emin olduğunu da ekledi.Carlson, Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat Cuma gecesi yayınlarken, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.Putin, Carlson’la röportajında, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’da stratejik yenilgiye uğratmanın mümkün olmadığını anlamaya başladığını, bu yüzden durumu düzeltmeleri gerektiğini belirterek Moskova’nın diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240211/kremlin-carlsonun-putinle-roportajini-degerlendirdi-1080624085.html
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tucker carlson, abd, gazeteci, rusya, kremlin, vladimir putin, röportaj, beyaz saray, ulusal güvenlik kurumu (nsa), istihbarat
tucker carlson, abd, gazeteci, rusya, kremlin, vladimir putin, röportaj, beyaz saray, ulusal güvenlik kurumu (nsa), istihbarat
ABD'li gazeteci Carlson, Putin’le röportaj öncesi başına gelenleri anlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği röportajla dünya gündemine oturan ABD’li gazeteci Tucker Carlson, röportaja hazırlık çalışmalarının yaklaşık iki yıl aldığını kaydederken, ABD gizli servislerinin bu röportaja engel olmaya çalıştığını da itiraf etti.
Putin'le başkent Moskova'daki röportajı izleyici rekorları kıran Carlson, Blaze portalına röportaj öncesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:
Beni New York Times muhabiri aradı. Bir dostumu da onların başka bir muhabiri aradı. Putin’le röportajımın ne zaman çıkacağını soruyorlardı. Bunu öğrenmeleri mümkün değildi, çünkü kimseye söylememiştim. Eşime, yapımcıma, çocuklara bile söylemedim. Belli ki bunu bilerek yaptılar. Röportajı engellemek için bu bilgiyi New York Times’a sızdırdılar.
Röportaja hazırlık çalışmalarının iki yıl aldığına değinen Carlson, Kremlin’in röportaj yapmayı kabul ederken bu yönde bilginin bir yerlere sızdırılması durumunda iptal edileceği uyarısında bulunduğunu da vurguladı.
ABD’li gazeteci, Ulusal Güvenlik Servisi (NSA) tarafından takip edildiğinden emin olduğunu da ekledi.
Carlson, Putin ile yaptığı röportajı 9 Şubat Cuma gecesi yayınlarken
, ardından sosyal ağ X ve YouTube'da paylaşmıştı.
Yayınlandığı günden bu yana video sosyal ağ X'te 170 milyondan fazla, YouTube'da ise 10 milyondan fazla izlenirken, farklı dillerde altyazılı olarak yayılan röportaj Kremlin'in internet sitesinde de yer aldı.
Putin, Carlson’la röportajında, Batı ülkelerinin Rusya’yı Ukrayna’da stratejik yenilgiye uğratmanın mümkün olmadığını anlamaya başladığını, bu yüzden durumu düzeltmeleri gerektiğini belirterek Moskova’nın diyaloğa hazır olduğunu kaydetmişti.