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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/rusyayi-hamasla-karsilastiran-israilli-diplomata-yanit-sacmalik-devam-ediyor-1081124364.html
Rusya’yı Hamas’la karşılaştıran İsrailli diplomata yanıt: Saçmalık devam ediyor
Rusya’yı Hamas’la karşılaştıran İsrailli diplomata yanıt: Saçmalık devam ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu ile Hamas’ın İsrail’e saldırısını karşılaştıran İsrailli diplomat... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:05+0300
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israil- filistin çatışması
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Ukrayna’nın 'geçici olarak işgal edilen' bölgelerinin konu alındığı toplantı sona erdi. Bu tür toplantılar, Kırım Rusya Federasyonu ile birleştikten sonra her yıl yapılıyor.Toplantıda konuşan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ülkesinin son iki yıldır Ukrayna’ya ‘sahada’ ve BM platformunda destek verdiğini kaydederek, “Rusya iki yıl önce komşusunun egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak Ukrayna'yı işgal etti. Bu da trajik can kayıplarına ve sivil altyapıda büyük hasara yol açtı. 143 gün önce acımasız terör örgütü Hamas, uluslararası hukuku ihlal ederek ve aynı şekilde İsrail’in egemenliğini tamamen hiçe sayarak Yahudi devletine saldırıp eline geçen herkesi öldürdü, tecavüz etti ve her şeyi yok etti. Ukrayna ve İsrail, hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya paylaşımında, Erdan’ın bu sözleriyle ilgili şunu değerlendirmede bulundu:Aynı şekilde Ukrayna’nın da 10 yıl boyunca Donbass’taki sivilleri öldürmesini teröristlerle mücadele olarak göstermeye çalıştığını ve sonuçta Uluslararası Mahkeme’nin tepkisini aldığını kaydeden Polyanskiy, “Bu anlamda Gilad haklı. Ukrayna ve İsrail kesinlikle aynı mücadeleyi veriyor. İnsanlığa ve uluslararası insancıl hukuka karşı mücadele ediyorlar” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bmde-konusan-lavrovdan-israile-filistin-dersi-1079975019.html
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rusya, israil, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, gazze, gazze şeridi, ukrayna, ukrayna krizi, ortadoğu
rusya, israil, birleşmiş milletler (bm), dmitriy polyanskiy, gazze, gazze şeridi, ukrayna, ukrayna krizi, ortadoğu

Rusya’yı Hamas’la karşılaştıran İsrailli diplomata yanıt: Saçmalık devam ediyor

09:05 27.02.2024
© AP Photo / Seth WenigDmitriy Polyanskiy
Dmitriy Polyanskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu ile Hamas’ın İsrail’e saldırısını karşılaştıran İsrailli diplomat Gilad Erdan’ın sözlerine tepki vererek, “Ukrayna ve İsrail, insanlığa ve uluslararası insancıl hukuka karşı mücadele ediyor” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Ukrayna’nın 'geçici olarak işgal edilen' bölgelerinin konu alındığı toplantı sona erdi. Bu tür toplantılar, Kırım Rusya Federasyonu ile birleştikten sonra her yıl yapılıyor.
Toplantıda konuşan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ülkesinin son iki yıldır Ukrayna’ya ‘sahada’ ve BM platformunda destek verdiğini kaydederek, “Rusya iki yıl önce komşusunun egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak Ukrayna'yı işgal etti. Bu da trajik can kayıplarına ve sivil altyapıda büyük hasara yol açtı. 143 gün önce acımasız terör örgütü Hamas, uluslararası hukuku ihlal ederek ve aynı şekilde İsrail’in egemenliğini tamamen hiçe sayarak Yahudi devletine saldırıp eline geçen herkesi öldürdü, tecavüz etti ve her şeyi yok etti. Ukrayna ve İsrail, hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadesini kullandı.
Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya paylaşımında, Erdan’ın bu sözleriyle ilgili şunu değerlendirmede bulundu:

Saçmalık devam ediyor. Bir hafta önce İsrail temsilcisi Birleşmiş Milletlerin Hamas olduğunu söyledi. Bugün de ‘Rusya eşittir Hamas’ diyor. Aritmetiği uygularsak açıklamasından şu çıkıyor: ‘Rusya eşittir BM’. Bu konuda hiçbir sorunumuz yok. İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ederek Gazze Şeridi’ndeki sivilleri öldürmesini teröristlere karşı mücadele olarak gösterme girişimlerine BM ile birlikte karşı koymaya devam edeceğiz.

Aynı şekilde Ukrayna’nın da 10 yıl boyunca Donbass’taki sivilleri öldürmesini teröristlerle mücadele olarak göstermeye çalıştığını ve sonuçta Uluslararası Mahkeme’nin tepkisini aldığını kaydeden Polyanskiy, “Bu anlamda Gilad haklı. Ukrayna ve İsrail kesinlikle aynı mücadeleyi veriyor. İnsanlığa ve uluslararası insancıl hukuka karşı mücadele ediyorlar” diye ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov BM'de konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
BM'de konuşan Lavrov’dan İsrail'e Filistin dersi
24 Ocak, 08:52
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