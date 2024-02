https://sputniknews.com.tr/20240227/rusyayi-hamasla-karsilastiran-israilli-diplomata-yanit-sacmalik-devam-ediyor-1081124364.html

Rusya’yı Hamas’la karşılaştıran İsrailli diplomata yanıt: Saçmalık devam ediyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonu ile Hamas’ın İsrail’e saldırısını karşılaştıran İsrailli diplomat... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Ukrayna’nın 'geçici olarak işgal edilen' bölgelerinin konu alındığı toplantı sona erdi. Bu tür toplantılar, Kırım Rusya Federasyonu ile birleştikten sonra her yıl yapılıyor.Toplantıda konuşan İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, ülkesinin son iki yıldır Ukrayna’ya ‘sahada’ ve BM platformunda destek verdiğini kaydederek, “Rusya iki yıl önce komşusunun egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hiçe sayarak Ukrayna'yı işgal etti. Bu da trajik can kayıplarına ve sivil altyapıda büyük hasara yol açtı. 143 gün önce acımasız terör örgütü Hamas, uluslararası hukuku ihlal ederek ve aynı şekilde İsrail’in egemenliğini tamamen hiçe sayarak Yahudi devletine saldırıp eline geçen herkesi öldürdü, tecavüz etti ve her şeyi yok etti. Ukrayna ve İsrail, hayatta kalma mücadelesi veriyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, sosyal medya paylaşımında, Erdan’ın bu sözleriyle ilgili şunu değerlendirmede bulundu:Aynı şekilde Ukrayna’nın da 10 yıl boyunca Donbass’taki sivilleri öldürmesini teröristlerle mücadele olarak göstermeye çalıştığını ve sonuçta Uluslararası Mahkeme’nin tepkisini aldığını kaydeden Polyanskiy, “Bu anlamda Gilad haklı. Ukrayna ve İsrail kesinlikle aynı mücadeleyi veriyor. İnsanlığa ve uluslararası insancıl hukuka karşı mücadele ediyorlar” diye ekledi.

